Dacă ai fost diagnosticat cu deficit de DAO și ai primit indicația de a urma o dietă săracă în histamină, este important să știi ce presupune aceasta. Iată ce înseamnă deficitul de DAO și regimul alimentar recomandat.
Ce este DAO
DAO sau diaminoxidaza reprezintă o enzimă produsă natural în organism, care are rolul de a metaboliza histamina din alimente.
Histamina este un tip de proteină, cu funcție de mediator chimic. Aceasta este produsă în organism ca răspuns imun, ca parte a reacțiilor alergice, potrivit Cleveland Clinic. În acest context, producția ridicată de histamină este răspunzătoare pentru manifestările specifice alergiilor, cum ar fi mâncărimi cutanate, congestie nazală sau anafilaxie.
De asemenea, histamina se găsește și în unele alimente, în special în cele fermentate, vechi sau alterate.
Totuși, histamina are și alte roluri în organism. Aceasta este implicată în buna funcționare a digestiei, controlul apetitului, reglarea somnului și temperaturii corpului.
Ce înseamnă deficitul de DAO
Atunci când enzima DAO nu este produsă în cantități optime, histamina rămâne nemetabolizată în organism și se acumulează, cauzând simptome. Practic, acesta este unul dintre mecanismele care stau la baza intoleranței la histamină.
Așa cum prezintă Kiara Anthony în articolul „Understanding Histamine Intolerance”, deficitul de DAO poate avea diferite cauze, cum ar fi:
- Mutații genetice;
- Anumite medicamente care blochează temporar producția sau activitatea DAO;
- Afecțiuni gastrointestinale;
- Dezechilibre ale florei intestinale (anumite specii bacteriene sunt producătoare de histamină);
- Dieta cu exces de alimente bogate în histamină.
Totuși, această condiție medicală nu este momentan bine definită clinic și nu este recunoscută de către forurile competente, cum ar fi American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (Academia Americană de Alergie, Astm și Imunologie), explică experții Mayo Clinic. Cercetările privind intoleranța la histamină sunt încă insuficiente și în continuă desfășurare, subiectul fiind unul controversat.
Simptomele deficitului de DAO
Potrivit surselor menționate anterior, deficitul de DAO se poate asocia cu următoarele manifestări:
- Mâncărimi la nivelul pielii, urticarie sau eczeme;
- Înroșirea bruscă a pielii;
- Dureri de cap sau migrene;
- Greață, vărsături;
- Tulburări gastrointestinale – diaree, dureri abdominale, balonare, flatulență, constipație;
- Congestie nazală;
- Oboseală;
- Amețeli;
- Stări de anxietate, insomnii;
- Ritm cardiac anormal.
Simptomele pot varia de la un pacient la altul, la fel și intensitatea lor. De regulă, acestea sunt similare cu cele ale alergiilor.
Prezența acestor manifestări nu înseamnă automat un deficit de DAO. De regulă, intoleranța la histamină este dificil de diagnosticat, iar simptomele sunt nespecifice sau se pot suprapune cu cele ale altor afecțiuni (cum ar fi alergii, boli digestive, infecții parazitare).
De aceea, în funcție de manifestările prezente, poate fi necesar să te adresezi mai multor specialiști, cum ar fi un medic gastroenterolog, alergolog sau dermatolog, pentru un diagnostic corect. Dacă sunt excluse alte cauze medicale, specialistul poate recomanda analize de sânge pentru evaluarea enzimei DAO.
Cum ne afectează un nivel scăzut de DAO
Nivelul scăzut al DAO produce disconfort, cu atât mai puternic cu cât sunt mai intense manifestările. Fiecare pacient poate fi afectat în mod diferit, în funcție de tipul simptomelor.
Un nivel scăzut de DAO asociat cu o intoleranță la histamină care produce o varietate de simptome poate reduce semnificativ calitatea vieții. Manifestările neplăcute pot afecta buna desfășurare a activităților zilnice, somnul, starea generală, digestia și productivitatea la locul de muncă.
În cazul unui deficit DAO și unei intoleranțe la histamină, o dietă săracă în histamină poate ameliora manifestările. Însă aceasta reprezintă o soluție temporară, fiind necesară investigarea și tratarea cauzelor.
Ce alimente trebuie evitate în cazul deficitului de DAO
Dieta săracă în histamină se realizează în etape și nu reprezintă o alimentație permanentă. Potrivit Swiss Interest Group Histamine Intolerance (SIGHI), în faza de eliminare, trebuie evitate următoarele alimente:
- Alimente vechi, expirate sau depozitate necorespunzător (la temperatura camerei un timp prelungit);
- Alimente fermentate – murături, brânză maturată (cum ar fi cheddar, parmezan), camembert și alte brânzeturi cu mucegai, brânză topită, lactate din lapte nepasteurizat;
- Vin și alte băuturi alcoolice (bere, șampanie, lichior, spirtoase etc.);
- Leguminoase boabe (fasole, linte, năut, soia, mazăre);
- Unele fructe – banane, citrice, kiwi, ananas, căpșune, zmeură,
- Unele legume – spanac, roșii, vinete;
- Unele tipuri de carne – carne tocată, viscere (organe);
- Unele tipuri de pește – anșoa, pește depozitat în magazin în frigider sau pe gheață, ton, pește conservat sau marinat;
- Fructe de mare (creveți, scoici etc.) și alge;
- Anumite cereale – hrișcă, tărâțe de grâu, grâu integral;
- Alimente ultraprocesate și bogate în aditivi – mezeluri (salam, cârnați, crenvurști, parizer etc.), snacksuri, fast-food, conserve, mâncarea ready-to-eat la caserolă;
- Pește afumat, carne uscată (cum ar fi jamon) sau afumată:
- Anumite oleaginoase – semințe de floarea soarelui, arahide, unt de arahide, nuci obișnuite (walnuts), avocado, măsline fermentate;
- Alte produse: oțetul balsamic și din vin, ceaiul negru, sos de soia, piper, muștar, curry, chimion, cacao, sos de roșii, băuturi răcoritoare și energizante, lapte de soia:
Potrivit aceleiași surse, următoarele alimente trebuie consumate cu moderație (mai rar și în cantități mici):
- Pâine albă și produse din grâu rafinate, secară, bulgur, orz;
- Cafea, espresso, ceai verde, ceaiuri medicinale;
- Oțet din alcool etilic distilat
- Ou întreg de găină, albuș de ou;
- Feta, chefir, lapte fără lactoză, lapte praf, smântână, iaurt;
- Lapte de ovăz și de orez;
- Carne de porc proaspătă, carne de vânat;
- Caju, alune de pădure, migdale, cocos, semințe de mac, susan și tahini, ulei de soia, ghee;
- Anumite legume – varză de Bruxelles, ardei iute, usturoi, păstăi (fasole verde), hrean, ridichi, gulie, praz, ceapă, leurdă, kale, mărar;
- Unele fructe – mango, pere, prune, pepene roșu;
- Ghimbir;
- Limonadă.
Prepararea termică nu distruge histamina, așadar gătirea acestor alimente nu reprezintă o soluție. La persoanele cu deficit de DAO diagnosticat, medicul poate recomanda suplimentarea enzimei la mesele bogate în histamină.
Este important de știut că o dietă săracă în histamină nu este o soluție pe termen lung. Fiindcă reprezintă un regim restrictiv, poate produce dezechilibre în organism, cum ar fi la nivelul florei intestinale.
Alimentele bogate în histamină trebuie evitate doar temporar (4-6 săptămâni), iar apoi reintroduse treptat, sub monitorizarea specialistului. Astfel, este testată toleranța individuală, iar alimentația poate fi diversificată.
Ce să mănânci când ai deficit de DAO
Alimentele care nu conțin histamină și nu stimulează producția acesteia pot fi consumate fără restricție în faza de eliminare și după. Opțiuni sărace în histamină:
- Fructe – mere, caise, afine, coacăze, cireșe, merișoare, cătină, curmale uscate, smochine proaspete și uscate, struguri, kaki, pepene galben, piersici, rodie, stafide, nectarine;
- Legume – cartof alb și dulce, sfeclă, sparanghel, anghinare, broccoli, varză, ardei gras, morcov, conopidă, țelină, apio, castravete proaspăt, fenicul, andive, salată verde, eisberg, păstârnac, dovleac plăcintar, dovlecel, zuchinni, ceapă albă, pătrunjel;
- Cereale – spelta, amarant, fulgi de porumb, mămăligă, mei, fulgi de ovăz, quinoa, orez, noodles de orez, tapioca, orez sălbatic, tărâțe de psyllium;
- Carne – vită, pui, rață, carne tocată acasă (proaspătă și gătită imediat), curcan, miel;
- Pește – congelat sau proaspăt prins;
- Lactate – cremă de brânză proaspătă, lapte pasteurizat și UHT, brânză quark, mascarpone, mozarella, ricotta, zer din lapte, brânză proaspătă (cottage);
- Nuci, semințe, grăsimi – semințe de cânepă, de chia, de in, de dovleac, nuci pecan, fistic, macadamia, nuci de brazilia, unt, uleiuri vegetale extravirgine (ex: de măsline, de semințe de in, de floarea-soarelui, de cocos etc.)
- Alte produse – ierburi aromatice (ex: oregano, cimbru, busuioc, turmeric, sumac, cardamom, scorțișoară), gălbenuș de ouă, ouă de prepeliță întregi, mentă, ceai de mentă, ceai rooibos.
Alte recomandări:
- Alimente trebuie să fie cât mai proaspete, neprocesate și fără aditivi, iar cele perisabile trebuie depozitate imediat la frigider;
- Pentru a păstra prospețimea și un nivel redus de histamină, alimentele pot fi congelate;
- Alimentele se decongelează la frigider (nu la temperatura camerei) și se prepară cât mai repede;
- Se recomandă consumul alimentelor imediat după gătire (nu este indicat consumul meselor vechi de 2-3 zile).
După faza de eliminare, se reintroduc treptat și alimentele bogate în histamină, sub ghidajul specialistului.
Anumiți nutrienți pot fi necesari pentru producția de DAO (cofactori), cum ar fi vitamina B6, zinc, cupru și vitamina C. O alimentație diversificată și nutritivă pe termen lung este esențială, așadar, pentru susținerea producției enzimatice. Suplimentele alimentare pot fi luate în considerare, însă se administrează doar la recomandarea specialistului.
Prin urmare, deficitul de DAO poate necesita o dietă săracă în histamină, dar aceasta trebuie urmată numai sub ghidajul specialistului, după stabilirea diagnosticului. Dacă te confrunți cu simptome similare, adresează-te medicului pentru un diagnostic corect și diferențial.