Dacă ai fost diagnosticat cu deficit de DAO și ai primit indicația de a urma o dietă săracă în histamină, este important să știi ce presupune aceasta. Iată ce înseamnă deficitul de DAO și regimul alimentar recomandat.

Ce este DAO

DAO sau diaminoxidaza reprezintă o enzimă produsă natural în organism, care are rolul de a metaboliza histamina din alimente.

Histamina este un tip de proteină, cu funcție de mediator chimic. Aceasta este produsă în organism ca răspuns imun, ca parte a reacțiilor alergice, potrivit Cleveland Clinic. În acest context, producția ridicată de histamină este răspunzătoare pentru manifestările specifice alergiilor, cum ar fi mâncărimi cutanate, congestie nazală sau anafilaxie.

De asemenea, histamina se găsește și în unele alimente, în special în cele fermentate, vechi sau alterate.

Totuși, histamina are și alte roluri în organism. Aceasta este implicată în buna funcționare a digestiei, controlul apetitului, reglarea somnului și temperaturii corpului.

Ce înseamnă deficitul de DAO

Atunci când enzima DAO nu este produsă în cantități optime, histamina rămâne nemetabolizată în organism și se acumulează, cauzând simptome. Practic, acesta este unul dintre mecanismele care stau la baza intoleranței la histamină.

Așa cum prezintă Kiara Anthony în articolul „Understanding Histamine Intolerance”, deficitul de DAO poate avea diferite cauze, cum ar fi:

Mutații genetice;

Afecțiuni gastrointestinale;

Dezechilibre ale florei intestinale (anumite specii bacteriene sunt producătoare de histamină);

Dieta cu exces de alimente bogate în histamină.

Totuși, această condiție medicală nu este momentan bine definită clinic și nu este recunoscută de către forurile competente, cum ar fi American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (Academia Americană de Alergie, Astm și Imunologie), explică experții Mayo Clinic. Cercetările privind intoleranța la histamină sunt încă insuficiente și în continuă desfășurare, subiectul fiind unul controversat.

Simptomele deficitului de DAO

Potrivit surselor menționate anterior, deficitul de DAO se poate asocia cu următoarele manifestări:

Mâncărimi la nivelul pielii, urticarie sau eczeme;

Dureri de cap sau migrene;

Greață, vărsături;

Tulburări gastrointestinale – diaree, dureri abdominale, balonare, flatulență, constipație;

Congestie nazală;

Oboseală;

Amețeli;

Stări de anxietate, insomnii;

Ritm cardiac anormal.

Simptomele pot varia de la un pacient la altul, la fel și intensitatea lor. De regulă, acestea sunt similare cu cele ale alergiilor.

Prezența acestor manifestări nu înseamnă automat un deficit de DAO. De regulă, intoleranța la histamină este dificil de diagnosticat, iar simptomele sunt nespecifice sau se pot suprapune cu cele ale altor afecțiuni (cum ar fi alergii, boli digestive, infecții parazitare).

De aceea, în funcție de manifestările prezente, poate fi necesar să te adresezi mai multor specialiști, cum ar fi un medic gastroenterolog, alergolog sau dermatolog, pentru un diagnostic corect. Dacă sunt excluse alte cauze medicale, specialistul poate recomanda analize de sânge pentru evaluarea enzimei DAO.

Cum ne afectează un nivel scăzut de DAO

Nivelul scăzut al DAO produce disconfort, cu atât mai puternic cu cât sunt mai intense manifestările. Fiecare pacient poate fi afectat în mod diferit, în funcție de tipul simptomelor.

Un nivel scăzut de DAO asociat cu o intoleranță la histamină care produce o varietate de simptome poate reduce semnificativ calitatea vieții. Manifestările neplăcute pot afecta buna desfășurare a activităților zilnice, somnul, starea generală, digestia și productivitatea la locul de muncă.

În cazul unui deficit DAO și unei intoleranțe la histamină, o dietă săracă în histamină poate ameliora manifestările. Însă aceasta reprezintă o soluție temporară, fiind necesară investigarea și tratarea cauzelor.

Ce alimente trebuie evitate în cazul deficitului de DAO

Dieta săracă în histamină se realizează în etape și nu reprezintă o alimentație permanentă. Potrivit Swiss Interest Group Histamine Intolerance (SIGHI), în faza de eliminare, trebuie evitate următoarele alimente:

Potrivit aceleiași surse, următoarele alimente trebuie consumate cu moderație (mai rar și în cantități mici):

Prepararea termică nu distruge histamina, așadar gătirea acestor alimente nu reprezintă o soluție. La persoanele cu deficit de DAO diagnosticat, medicul poate recomanda suplimentarea enzimei la mesele bogate în histamină.

Este important de știut că o dietă săracă în histamină nu este o soluție pe termen lung. Fiindcă reprezintă un regim restrictiv, poate produce dezechilibre în organism, cum ar fi la nivelul florei intestinale.

Alimentele bogate în histamină trebuie evitate doar temporar (4-6 săptămâni), iar apoi reintroduse treptat, sub monitorizarea specialistului. Astfel, este testată toleranța individuală, iar alimentația poate fi diversificată.

Ce să mănânci când ai deficit de DAO

Alimentele care nu conțin histamină și nu stimulează producția acesteia pot fi consumate fără restricție în faza de eliminare și după. Opțiuni sărace în histamină:

Alte recomandări:

Alimente trebuie să fie cât mai proaspete, neprocesate și fără aditivi, iar cele perisabile trebuie depozitate imediat la frigider;

Alimente trebuie să fie cât mai proaspete, neprocesate și fără aditivi, iar cele perisabile trebuie depozitate imediat la frigider; Pentru a păstra prospețimea și un nivel redus de histamină, alimentele pot fi congelate;

Alimentele se decongelează la frigider (nu la temperatura camerei) și se prepară cât mai repede;

Se recomandă consumul alimentelor imediat după gătire (nu este indicat consumul meselor vechi de 2-3 zile).

După faza de eliminare, se reintroduc treptat și alimentele bogate în histamină, sub ghidajul specialistului.

Anumiți nutrienți pot fi necesari pentru producția de DAO (cofactori), cum ar fi vitamina B6, zinc, cupru și vitamina C. O alimentație diversificată și nutritivă pe termen lung este esențială, așadar, pentru susținerea producției enzimatice. Suplimentele alimentare pot fi luate în considerare, însă se administrează doar la recomandarea specialistului.

Prin urmare, deficitul de DAO poate necesita o dietă săracă în histamină, dar aceasta trebuie urmată numai sub ghidajul specialistului, după stabilirea diagnosticului. Dacă te confrunți cu simptome similare, adresează-te medicului pentru un diagnostic corect și diferențial.