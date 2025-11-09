Murături rapide în 24 de ore – soluții perfecte pentru gospodinele grăbite

Știai că poți face murături rapide în 24 de ore? Sunt o alternativă practică la rețetele tradiționale care necesită zile întregi de fermentare.

Cu ajutorul câtorva ingrediente simple și al unor metode moderne de conservare, poți obține castraveți, gogoșari sau varză crocantă în doar 24 de ore. Aceste rețete sunt ideale pentru cei care vor să se bucure de gustul murăturilor de casă fără să piardă timp sau să aștepte prea mult.

Ce sunt murăturile rapide și cum se prepară

Murăturile rapide se fac cu oțet și sunt delicioase. Rămân crocante și sunt perfecte pentru a fi consumate cu mâncăruri precum tocănițe, mâncăruri de fasole, mazăre sau cu friptură la cuptor ori carne la grătar.

Murarea rapidă este o metodă utilă de a prelungi durata de viață a legumelor proaspete. Aceste legume murate sunt gata în 24 de ore, însă devin și mai gustoase dacă ai răbdare să le lași o săptămână.

Murăturile rapide se obțin prin adăugarea unei saramuri fierbinți peste legumele proaspete, care apoi se lasă la frigider. Pot fi consumate aproape imediat, ca gustare crocantă și ușor aromată, dar sunt mai bune dacă le lași cel puțin 24 de ore. Pentru un gust autentic de murătură, ideal este să aștepți o săptămână. Deși nu rezistă la fel de mult ca murăturile conservate clasic, se pot păstra cel puțin 3 luni la frigider.

Rețeta de bază pentru murături în 24 de ore

Combină oțetul, sarea și zahărul într-o crăticioară mică. Încălzește și amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet. Adaugă apa rece și amestecă bine, apoi lasă la răcit.

Umple borcanele. Pune castraveții în două borcane sterilizate de un litru. Adaugă semințe de coriandru și muștar, dacă vrei, mărar și tije de țelină, împărțindu-le uniform între borcane.

Adaugă saramura. Toarnă saramura rece peste castraveți. Dacă este nevoie, mai poți adăuga puțină apă rece până când castraveții sunt complet acoperiți.

Pune la frigider. Acoperă borcanele și lasă-le la frigider aproximativ 24 de ore, apoi pot fi servite. Murăturile se păstrează în frigider până la o lună.

Poți mura în același fel ceapă roșie sau legume precum morcovi ori conopidă.

Ce legume poți mura rapid

Castraveți

Pentru mulți oameni, castraveții sunt sinonimi cu murăturile, și e greu să concurezi cu un castravete bine murat. Murăturile la frigider folosesc mai puțin oțet decât cele conservate, așa că au un gust mai blând.

Shutterstock

Dovlecel

Dovleceii sunt perfect pentru a fi murați rapide. Se pot păstra în frigider câteva săptămâni sau se poate conserva pentru o durată mai lungă. Orice tip de dovlecel de vară poate fi folosit pentru murături la frigider.

Dovleceii galbeni își păstrează culoarea intensă și textura crocantă, așa că sunt o alegere bună pentru a fi combinați cu morcovi, ceapă și ardei iute.

Shutterstock

Sparanghel

Sparanghelul absoarbe foarte bine aromele atunci când este folosit pentru murături la frigider. Este important să fie opărit înainte, fierbându-l două minute în saramură; acest pas înmoaie tijele și le îmbunătățește valoarea nutritivă. Pentru o aromă deosebită, prepară un borcan cu sparanghel murat în saramură cu usturoi și lasă-l la frigider trei zile.

Shutterstock

Fasole verde

Fasolea verde este excelentă pentru murături rapide, dar cel mai bun rezultat se obține dacă mai întâi opărești păstăile în abur sau apă clocotită, apoi le răcești în gheață. Astfel își păstrează textura crocantă și absoarbe bine aromele din saramură.

Shutterstock

Ardei

Borcanele curate se umplu cu ardei tăiați în bucăți egale, se acoperă cu saramură fierbinte și se pun la frigider. De la ardei grași la jalapeño, toți ardeii sunt potriviți pentru murare. Taie-i în fâșii subțiri sau rondele. Scoate semințele din ardeii grași, dar păstrează-le la cei iuți pentru un plus de intensitate.

Shutterstock

Ridichi

Ridichile se păstrează câteva săptămâni la frigider, deci nu trebuie consumate imediat. Puțin zahăr, sare și oțet le accentuează textura crocantă și reduc amăreala.

Shutterstock

Ceapă

Ceapa murată este una dintre cele mai versatile murături. Curăță și taie cepele mari în felii subțiri, iar cepele mici, tip perlă, lasă-le întregi înainte de a le pune în saramură.

Shutterstock

Trucuri pentru murături crocante și aromate

Alege legume bune, ferme, proaspete, fără pete, lovituri sau urme de mucegai. Spală-le foarte bine, de preferat cu apă rece și puțin oțet. Evită legumele prea coapte, pentru că se înmoaie rapid în saramură.

Nu folosi sare iodată, deoarece iodul înmoaie legumele și afectează procesul de fermentare. Alege sare grunjoasă neiodată, specială pentru murături.

Sarea de lămâie are rolul de a echilibra aciditatea și de a preveni oxidarea legumelor. Se folosește în murăturile cu oțet sau în cele dulci-acrișoare, cum sunt castraveții în oțet cu zahăr. Este utilă și pentru păstrarea culorii la conopidă, gogoșari sau sfeclă.

Cum se păstrează murăturile rapide – cât rezistă la frigider

Murăturile rapide nu sunt stabile la temperatura camerei și trebuie păstrate în frigider, unde rezistă până la o lună. Excepție fac ceapa și arpagicul, care se păstrează în frigider aproximativ două săptămâni. Din acest motiv, murăturile rapide sunt cel mai bine de făcut în cantități mici.

Se recomandă ca, pentru a păstra murăturile mai mult timp, să folosești borcane din sticlă.

Sticla este un material neporos, care nu reține murdăria și se curăță foarte ușor. Comparativ cu alte materiale, murăturile se mențin proaspete mai mult timp în borcane de sticlă.

