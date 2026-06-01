Ploi torențiale, vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. Harta județelor sub Cod galben

Zonele vizate sunt: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, precum și sudul și sud-vestul Moldovei.
Potrivit meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni și până marți dimineață, se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar local vijelii și căderi de grindină.
Cantitățile de apă vor fi semnificative: 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, iar pe arii restrânse se pot acumula chiar 40–60 l/mp.
Autoritățile recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii și să evite deplasările în timpul fenomenelor severe.
De asemenea, marți (2 iunie) în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.
Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.
Vremea la București
Intervalul 01.06.2026 Ora 12:00 - 02.06.2026 Ora 09:00
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse moderate cantitativ (în general 10...15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor (40...45 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.
Intervalul 02.06.2026 Ora 09:00 - 02.06.2026 Ora 22:00
Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi după-amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.
În intervalul 01 iunie, ora 12 - 02 iunie, ora 22, pentru municipiul București NU vor fi în vigoare mesaje de atenționare/avertizare meteorologică.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
meteo,
ploaie,
cod galben,