Ploi torențiale, vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. Harta județelor sub Cod galben

Zonele vizate sunt: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei, precum și sudul și sud-vestul Moldovei.

Potrivit meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni și până marți dimineață, se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar local vijelii și căderi de grindină.

Cantitățile de apă vor fi semnificative: 15–25 l/mp în intervale scurte de timp, iar pe arii restrânse se pot acumula chiar 40–60 l/mp.

Autoritățile recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii și să evite deplasările în timpul fenomenelor severe.