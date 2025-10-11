Nuci Pecan – nuca americană perfectă pentru deserturi și gustări. Ce proprietăți au

11-10-2025 | 15:25
nuci pecan
Nucile pecan sunt apreciate pentru gustul lor dulceag și textura crocantă, fiind un ingredient versatil în deserturi, prăjituri sau gustări sănătoase. Bogate în nutrienți și arome subtile, ele aduc un plus de rafinament oricărei rețete.

Anca Lupescu

Pecanul (Carya illinoinensis) este un arbore și o nucă din familia nucilor (Juglandaceae), originar din regiunile temperate ale Americii de Nord.

Cu o aromă și o textură bogată și distinctivă, pecanul are unul dintre cele mai ridicate conținuturi de grăsimi dintre produsele vegetale și o valoare calorică apropiată de cea a untului. Poate fi consumat crud, îndulcit sau sărat. Este folosit pe scară largă în produse de patiserie. În sud-estul Statelor Unite, plăcinta cu pecan, formată din nuci pecan coapte într-o cremă clară de tip custard este un desert tragițional.

Ce sunt nucile pecan

Pecanul este o nucă provenită dintr-o specie de nuci americane (hickory) originare din nordul Mexicului și sudul Statelor Unite. Este o sursă importantă de nutrienți, bogată în vitamine și minerale. Pecanul conține proteine, grăsimi sănătoase și fibre, iar pentru cei care pot consuma nuci există numeroase moduri de a le integra în gustări sau mese.

spital
Ministrul Sănătăţii: Construcţia unui spital din România a stagnat 16 luni pentru că pe teren existau trei nuci

Pecanul sălbatic se găsește în Statele Unite (lângă Rio Grande în Texas, dar și în Nebraska, Iowa, Indiana și, ocazional, Alabama).

Pecanul a fost introdus și în alte țări și este cultivat într-o măsură limitată în Australia și Africa de Sud.

Nucile pecan crude nu conțin colesterol, nu au sodiu și au un conținut redus de carbohidrați. Cu aroma lor bogată, untoasă și gustul natural dulce, sunt o gustare hrănitoare și satisfăcătoare.

Valoare nutrițională 

Pecanele sunt bogate în vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea pielii, ochilor, dinților, oaselor, mușchilor și nervilor:

Vitamina A

Folat

• Niacină

• Riboflavină

Tiamină

Vitamina B6

Vitamina E

Calciu

Fier

Magneziu

• Mangan

• Fosfor

Zinc

Valori nutritive pentru o porție (28 g / aprox. 19 jumătăți):

• Calorii: 196

• Grăsimi totale: 20,4 g

• Grăsimi mononesaturate: 11,6 g

• Grăsimi polinesaturate: 6,1 g

• Colesterol: 0 mg

• Sodiu: 0 mg

• Carbohidrați: 3,9 g

• Fibre: 2,7 g

• Zahăr: 1,1 g

• Proteine: 2,6 g

Beneficiile consumului de pecan

nuci pecan

Sănătatea inimii

Pecanul conține calciu, magneziu și potasiu, care contribuie la reducerea tensiunii arteriale. Cea mai mare parte a grăsimilor din pecan este de tip mononesaturat, considerat benefic. Consumul acestor grăsimi în locul celor saturate poate reduce nivelul colesterolului LDL („rău”) și scade riscul de accident vascular cerebral sau infarct.

Diete îmbogățite cu pecan au redus nivelurile de LDL și colesterol non-HDL la jeun și au scăzut trigliceridele postprandiale. Într-un studiu de 4 săptămâni, participanții au consumat zilnic 68 g de pecan, conform webmd.

Gestionarea diabetului

Consumul regulat de nuci ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare la persoanele cu diabet. O porție de nuci ca gustare oferă sațietate, reducând pofta de alimente bogate în carbohidrați și ajutând la menținerea glicemiei stabile.

Pecanul are un indice glicemic scăzut, astfel încât nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei. De asemenea, poate reduce efectele alimentelor cu indice glicemic mai mare atunci când sunt consumate împreună.

Ameliorarea artritei

Pecanul conține acizi grași omega-3, care pot reduce inflamația și durerile asociate artritei. Magneziul, calciul, fibrele, vitamina E și zincul contribuie și ele la proprietățile antiinflamatorii ale nucilor.

Prevenirea bolilor

Vitamina A, vitamina E și zincul susțin sistemul imunitar, ajutând organismul să combată infecțiile și să repare țesuturile. Pecanul furnizează și folat, care protejează ADN-ul de modificări ce pot duce la cancer.

Antioxidanții din pecan pot proteja organismul de deteriorarea celulară asociată cu boli precum Alzheimer, Parkinson și diferite tipuri de cancer.

Cum să depozitezi nucile pecan

Nucile pecan recoltate toamna își pot păstra prospețimea până în anul următor sau până la consum, dacă sunt manipulate și depozitate corect. O depozitare adecvată menține calitatea pecanului.

Conținutul mare de ulei și faptul că acesta este în proporție de 93% nesaturat (fără colesterol) reprezintă un factor esențial – alături de conținutul de apă și temperatura de depozitare – care influențează durata de păstrare a nucilor pecan.

Nucile pecan conțin o cantitate semnificativă de grăsimi benefice pentru inimă, ceea ce le oferă o textură plăcută și umedă. Din acest motiv, ele se păstrează mai bine în locuri răcoroase atunci când nu sunt folosite.

Poți alege să depozitezi aceste nuci în frigider sau congelator pe tot parcursul anului. Totuși, o cămară răcoroasă sau un spațiu de depozitare similar poate fi o soluție temporară bună.

Dacă decizi să le păstrezi într-un dulap pentru a le folosi la gustări sau la gătit timp de una-două săptămâni, asigură-te că acel dulap este departe de orice sursă de căldură, cum ar fi cuptorul sau alte electrocasnice care emit căldură.

Din cauza conținutului ridicat de grăsimi nesaturate, nucile pecan au un risc mai mare de a se altera. Îți poți da seama că s-au stricat dacă au un miros neplăcut, par uleioase sau au un gust ciudat.

Cum să consumi nuci pecan

Nucile pecan sunt în mod natural dulci și sunt perfecte de mâncat ca gustare. Poți folosi bucăți crude de pecan în locul fulgilor de ciocolată, adăugându-le în aluatul de clătite, brioșe sau biscuiți. De asemenea, oferă un plus de textură și proteine salatelor, terciului de ovăz, quinoa sau iaurtului, presărând deasupra bucăți crude de pecan.

Le poți coace în cuptor pentru a avea o aromă și mai savuroasă. Folosește-le în deserturi, presărate deasupra sau în preparate cu pui sau alte cărnuri. Peste salate, în boluri de dimineață cu iaurt și granola ori ca gustare, ca atare.

14 jumătăți de nuci pecan conțin 185 de calorii, așa că nu exagera cu ele. Oricât ar fi de sănătoase, caloriile se adună rapid. 

