Iaurt grecesc – beneficii, diferențe față de iaurtul clasic și cum îl folosești în alimentație. Cum recunoști un produs bun

Iaurtul grecesc se remarcă prin textura cremoasă și conținutul ridicat de proteine, fiind diferit de iaurtul clasic prin gust și valoare nutrițională. Un produs bun are ingrediente simple și o consistență naturală.

Produsul este vândut drept un aliat pentru siluetă, un super‑aliment plin de proteine și un ingredient magic care transformă radical gustul mâncărurilor.

Iată ce este iaurtul grecesc, cum se obține, ce beneficii are pentru sănătate și de ce este diferit față de toate celelalte iaurturi clasice.

Ce este iaurtul grecesc și cum se obține

Procesul începe ca la orice iaurt: laptele este încălzit, apoi sunt adăugate bacterii benefice precum Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus. Aceste bacterii fermentează lactoza, transformând-o în acid lactic și conferind produsului gustul ușor acrișor. Pentru iaurtul clasic, procesul se oprește aici.

În cazul iaurtului grecesc, există încă un pas: produsul este strecurat de mai multe ori prin filtre sau pânză pentru a elimina o parte din zer, ceea ce îl face mai gros, mai dens și mai cremos. Această tehnică face ca iaurtul grecesc să aibă o consistență de pastă, ușor de mâncat cu lingurița și de integrat în diverse rețete. Străvechi în Grecia, dar popularizat în America în anii 2000, iaurtul grecesc se mai numește și „iaurt strecurat” sau „cheese yogurt”.

Deși străină de marketingul modern, metoda de strecurare este folosită și în Turcia, Orientul Mijlociu sau Islanda, ceea ce arată că nu este un monopol cultural, totuși termenul comercial „Greek yogurt” s-a impus global.

Shutterstock

Iaurt grecesc vs. iaurt normal – diferențe

Află care sunt diferențele dintre iaurtul grecesc și iaurtul normal:

Structură și textură – Iaurtul grecesc se remarcă prin textura sa groasă și cremoasă. Pentru a obține această consistență, producătorii strecoară iaurtul obișnuit pentru a elimina zerul. Iaurtul normal este mai fluid, se toarnă ușor și conține mai mult lichid. Strecurarea repetată face ca iaurtul grecesc să fie aproape solid.

Conținutul de proteine– O porție de aproximativ 170 g de iaurt grecesc furnizează în jur de 15–17 g de proteine, de peste două ori mai mult decât aceeași cantitate de iaurt obișnuit. Proteinele sunt concentrate în urma strecurării, ceea ce face ca iaurtul grecesc să fie sățios și util pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să își mențină masa musculară.

Lactoză și carbohidrați– Pentru că o parte din lactoză este eliminată împreună cu zerul, iaurtul grecesc conține mai puțină lactoză decât iaurtul normal. Datorită acestui lucru poate fi mai bine tolerat de unele persoane cu intoleranță la lactoză, deși nu înlocuiește dieta fără lactate.

Calciu și potasiu– Strecurarea îndepărtează o parte din minerale. Iaurtul grecesc are ușor mai puțin calciu față de iaurtul normal. Potasiul urmează un trend similar, dar diferența nu este majoră. Dacă folosești iaurtul ca principală sursă de calciu, este important să verifici eticheta pentru a vedea cât calciu a rămas.

Grăsimi – Conținutul de grăsimi depinde de tipul de lapte folosit. Iaurtul grecesc poate fi fabricat din lapte degresat, semidegresat sau integral, la fel ca iaurtul normal. Strecurarea nu crește grăsimea totală, dar proporția proteine/grasimi este mai mare în iaurtul grecesc.

Beneficiile iaurtului grecesc pentru sănătate

Sursă concentrată de proteine – Datorită conținutului ridicat de proteine, iaurtul grecesc asigură senzația de sațietate pe termen lung. Persoanele care consumă în mod regulat iaurt tind să fie mai slabe, iar un iaurt bogat în proteine contribuie la controlul greutății. Proteinele ajută și la refacerea musculară, conform Harvard.health.edu.

Probiotice benefice – Iaurtul conține culturi vii, bacterii care pot avea efecte benefice asupra tractului digestiv. Pentru a fi etichetat ca iaurt, produsul trebuie să conțină S. thermophilus și L. bulgaricus. Unele mărci adaugă tulpini suplimentare. Probioticele pot ameliora unele probleme digestive și pot influența greutatea corporală, dar nu există aprobări oficiale pentru tratarea anumitor afecțiuni.

Aport de nutrienți – Iaurtul este o sursă de calciu, magneziu, potasiu, vitamina B12 și acizi grași sănătoși. Consumul regulat poate contribui la sănătatea oaselor și a sistemului nervos.

Digestibilitate sporită – O parte din lactoză este transformată în acid lactic, iar altă parte este eliminată prin strecurare. Iaurtul grecesc conține mai puțină lactoză decât laptele, fiind mai ușor de digerat pentru cei cu intoleranță moderată.

Contribuție la microbiota intestinală – Bacteriile din iaurt nu colonizează permanent intestinele, dar pot menține un echilibru sănătos pe termen scurt. Probioticele pot ajuta la reglarea tranzitului intestinal și la reducerea inflamației.

Cum folosești iaurtul grecesc în alimentație – idei și rețete

Iaurtul grecesc nu este doar o gustare sănătoasă, ci și un ingredient versatil în bucătărie. Datorită texturii sale groase și cremoase, poate fi folosit în locul altor produse mai grase, fără să pierzi din gust. Este ideal dacă vrei să mănânci mai echilibrat, dar și dacă pur și simplu cauți idei rapide pentru mese ușoare și hrănitoare.

Una dintre cele mai simple întrebuințări este înlocuirea smântânii sau maionezei. Dacă vrei un sos mai ușor pentru o salată, un sandviș sau o garnitură, amestecă iaurt grecesc cu puțin usturoi, lămâie, sare și ierburi aromate. Obții o cremă răcoritoare, cu mai puține calorii și grăsimi.

La micul dejun, iaurtul grecesc merge perfect cu fructe proaspete sau congelate, nuci, semințe și cereale integrale. Este o variantă rapidă și hrănitoare, care ține de foame și aduce un plus de fibre și proteine. Poți adăuga și puțină miere sau sirop de arțar, dar cu măsură, mai ales dacă încerci să reduci zahărul.

Shutterstock

Un alt mod delicios de a-l consuma este în smoothie-uri. Combină-l cu banane, căpșuni, mango sau alte fructe congelate, plus un lichid (lapte, apă, lapte de migdale) și opțional o lingură de unt de arahide. Rezultatul este o băutură cremoasă și energizantă, ideală pentru gustări sau după antrenament.

În deserturi, iaurtul grecesc face minuni. Poate fi folosit în loc de frișcă sau cremă de brânză, mai ales în rețete precum cheesecake, mousse sau înghețată de casă. Textura sa densă oferă consistență, iar gustul ușor acrișor echilibrează dulceața celorlalte ingrediente.

Poți prepara și dips sau dressinguri savuroase. Amestecă iaurt cu avocado, usturoi, ulei de măsline și zeamă de lămâie pentru un sos cremos, numai bun lângă legume crude sau carne la grătar. Pentru salate, adaugă muștar, verdețuri și condimente.

Cum alegi un iaurt grecesc de calitate din magazin: ce să scrie pe etichetă și ce mituri să ignori

Iaurtul grecesc este adesea prezentat ca un superaliment, dar nu toate produsele de pe raft sunt la fel. Unele sunt autentice, altele doar încearcă să pară. Ca să faci o alegere bună, e important să citești atent eticheta și să știi la ce să fii atent, scrie Saveur.com.

Primul pas este să verifici lista de ingrediente. Un iaurt grecesc adevărat conține doar lapte și culturi bacteriene active. Dacă vezi pe ambalaj gumă de guar, gelatină sau alți agenți de îngroșare, e un semn că produsul nu a fost obținut prin metoda clasică de strecurare, ci prin trucuri industriale.

Optează pentru varianta simplă, fără adaosuri de arome sau zahăr. Chiar dacă iaurturile cu fructe par mai apetisante, ele pot conține cantități mari de zaharuri adăugate. Cel mai sigur este să alegi varianta neîndulcită și să adaugi acasă miere, fructe sau condimente după gust.

Un alt criteriu important este conținutul de proteine și zahăr. Alege un iaurt care are cel puțin 10 grame de proteine și mai puțin de 8 grame de zahăr pe porție. Aceasta este combinația care oferă sațietate fără aport mare de calorii inutile.

Pe ambalaj poate apărea și mențiunea „conține culturi vii active”. Este un plus, pentru că aceste bacterii probiotice contribuie la sănătatea digestivă. De asemenea, dacă vrei un produs cât mai autentic, caută iaurturi care menționează clar că sunt produse în Grecia.

Totuși, nu te lăsa păcălit de ambalaj. Denumirea „iaurt grecesc” nu este reglementată la nivel global, iar multe produse sunt fabricate în alte țări, prin metode rapide. În SUA, mai multe companii au fost date în judecată pentru că au folosit denumirea în mod înșelător, deși produsele lor nu aveau nicio legătură cu Grecia.

Un alt aspect puțin cunoscut este cel legat de zerul acid rezultat din procesul de strecurare. Acest lichid este greu de gestionat ecologic, iar unele firme încearcă să-l refolosească în alte industrii. E un subiect sensibil și rar menționat de producători.

În final, iaurtul grecesc este sănătos, dar nu e o soluție magică pentru slăbit. El poate sprijini o dietă echilibrată, mai ales prin conținutul său bogat în proteine, dar nu înlocuiește mișcarea și o alimentație variată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













