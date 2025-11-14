Mei: cereala fără gluten, bogată în proteine și beneficii uimitoare pentru sănătate. De ce ar trebui să-l incluzi în dietă

Stiri Diverse
14-11-2025 | 17:23
mei
Shutterstock

Meiul este un tip de cereală cu boabe mici, cultivată în regiunile aride și semi-aride ale lumii.

autor
Anca Lupescu

Reprezintă un aliment de bază pentru numeroase populații din Asia și Africa. Este o sursă bogată de minerale și vitamine. Meiul conține fitocompuși valoroși care îi conferă proprietăți terapeutice, utile în diverse afecțiuni și boli, ceea ce îi oferă valoare nutrițională și medicinală.

Ce este meiul

Meiul face parte din istoria omenirii de secole, fiind menționat frecvent în textele antice ca una dintre primele cereale cultivate de om. Deși progresul umanității este recunoscut la scară largă, rolul alimentației în această evoluție este adesea trecut cu vederea, în special cel al meiului.

Meiul este ușor de gătit și are o aromă distinctă, care se potrivește cu aproape orice fel de mâncare. Poate fi preparat în mai multe moduri: adăugat în supe, tocănițe, smoothie-uri sau gătit la cuptor cu puțin ulei, într-o formă de chec. După câteva ore, devine fraged și poate fi servit atât cald, cât și rece.

Deoarece meiul are o aromă blândă, poate fi consumat ca cereală sau ca gustare. Poate fi folosit și la prepararea produselor de panificație. Gătit, devine o alternativă gustoasă fără gluten și este foarte versatil, combinându-se bine cu alte cereale și leguminoase fără gluten. Pentru cea mai bună rețetă, meiul se poate amesteca cu un lichid și condimenta după gust, pentru un preparat mai aromat.

Citește și
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: „În acest moment, eu şi ceilalţi colegii mei nu ştim exact ceea ce doreşte noul preşedinte Nicuşor Dan”

Ca gust și textură, meiul seamănă mult cu orezul. Are o aromă ușor de nucă și o consistență asemănătoare porumbului, absorbind aromele celorlalte ingrediente din preparat. Pentru a preveni alterarea, meiul trebuie cumpărat și păstrat uscat. Are o aromă ușor de nucă și un gust delicat, diferit de alte cereale. Poate fi folosit atât în preparate dulci, cât și în rețete sărate.

De ce este considerat o cereală fără gluten

Meiul, în forma sa naturală, este fără gluten. Aceste cereale cu boabe mici sunt recoltate pentru semințe și pot fi utilizate în numeroase moduri. Fiind versatile și diverse, boabele de mei sunt folosite în preparate din întreaga lume, inclusiv în lipii, terciuri, băuturi, pilafuri, pâini și altele. Meiul poate fi folosit și pentru obținerea de băuturi alcoolice, cum ar fi berea de mei. În plus, meiul este utilizat ca hrană pentru animale și semințe pentru păsări.

Totuși, deși meiul este natural fără gluten, multe cereale prezintă un risc ridicat de contaminare încrucișată cu grâu, orz sau secară care conțin gluten.

De asemenea, cercetările sugerează că meiul ar putea avea un efect negativ asupra sănătății tiroidei. Persoanele cu afecțiuni tiroidiene ar trebui să ceară sfatul unui specialist în sănătate înainte de a include meiul în dietă.

mei

Valoarea nutrițională a meiului

Meiul este bogat în proteine și calciu și conține mai mulți aminoacizi esențiali decât majoritatea cerealelor.

Este, de asemenea, o sursă excelentă de:

Vitamina A

Vitamina B

• Fosfor

Potasiu

• Antioxidanți

Niacină

Fier

La fel ca alte cereale, precum grâul sau porumbul, meiul nu este un aliment cu calorii foarte scăzute, așa că trebuie consumat cu moderație. Meiul se mărește la gătire, deci atenție la cantitatea servită.

Valoare nutrițională a meiului la 100 g

• Calorii: 378

Carbohidrați: 72,85 g

• Grăsimi: 4,22 g

Proteine: 11,02 g

• Sodiu: 5 mg

Fibre alimentare: 8,5 g

Potasiu: 195 mg

Fier: 3,01 mg

Beneficiile consumului de mei

Valoare nutrițională ridicată

Meiul este o sursă bogată de nutrienți, inclusiv proteine, fibre și micronutrienți precum magneziu, potasiu și zinc. Are, de asemenea, un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu provoacă creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge. Acest lucru îl face un aliment ideal pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care doresc să mențină niveluri stabile de zahăr în sânge.

Fără gluten

Meiul este în mod natural fără gluten, fiind o alegere excelentă pentru persoanele cu boala celiacă sau intoleranță la gluten. Este, de asemenea, o alternativă bună la grâu pentru cei care doresc să reducă consumul de gluten, conform wafflemill.com.

Promovează sănătatea digestivă

Conținutul ridicat de fibre din mei îl face un aliment excelent pentru sănătatea digestivă. Poate ajuta la prevenirea constipației și la reducerea riscului de cancer de colon. În plus, meiul conține prebiotice, care favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin, îmbunătățind sănătatea generală a sistemului digestiv.

Ajută la pierderea în greutate

Meiul are un conținut scăzut de calorii și este un aliment potrivit pentru slăbit. Ajută la menținerea nivelului de energie pe parcursul zilei, prevenind nevoia de gustări constante și supraalimentare. De asemenea, menține senzația de sațietate mai mult timp decât alte carbohidrați, deoarece necesită mai mult timp pentru digestie și absorbție.

Menține nivelul zahărului din sânge scăzut

Datorită indicelui glicemic scăzut, meiul este un aliment excelent pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge. Consumul regulat poate reduce riscul de dezvoltare a diabetului.

Întărește imunitatea

Meiul furnizează proteine importante care ajută la dezvoltarea și întărirea sistemului imunitar. Un sistem imunitar mai puternic înseamnă mai puține șanse de a dezvolta boli.

Reduce riscurile cardiovasculare

Grăsimile esențiale din mei oferă organismului „grăsimi bune” care previn depozitarea excesivă de grăsime, reducând astfel riscul de colesterol ridicat, accidente vasculare cerebrale și alte probleme cardiace. Conținutul de potasiu reglează tensiunea arterială și optimizează sistemul circulator.

Previne astmul

Magneziul din mei poate reduce frecvența și severitatea migrenelor și a crizelor de astm. Spre deosebire de grâu, meiul nu conține alergeni care ar provoca astm sau respirație șuierătoare.

Ajută digestia

Meiul este o sursă bogată de fibre, benefică pentru digestie, reducând balonarea, gazele, crampele și constipația. O digestie bună previne probleme precum cancerul gastric/colon și afecțiuni ale rinichilor sau ficatului.

Acționează ca antioxidant

Meiul ajută la detoxifierea organismului datorită proprietăților antioxidante. Quercetina, curcumina, acidul ellagic și alți catechini valoroși elimină toxinele din corp și neutralizează acțiunile enzimatice ale organelor.

Contraindicații și precauții

În ciuda tuturor beneficiilor consumului de mei, există și un aspect negativ. Meiul conține antinutrienți, care pot împiedica sau reduce absorbția altor nutrienți în organism, ceea ce, în timp, poate duce la deficiențe.

Persoanele care urmează, în general, o dietă echilibrată și sănătoasă sunt puțin probabil să resimtă efecte adverse.

Conținutul de antinutrienți din mei poate fi, de asemenea, redus prin înmuierea boabelor la temperatura camerei peste noapte, urmată de scurgere și clătire înainte de gătire.

mei

Cum se gătește meiul

Meiul vândut în magazine este deja curățat, așa că îl poți clăti rapid și folosi imediat. Totuși, unele tipuri de mei necesită înmuiere pentru a se găti mai repede. Înmuierea ajută boabele să devină moi și să se gătească mai rapid. Timpul de înmuiere poate varia în funcție de soiul de mei. Pentru 150 g de mei folosește 360 ml de apă.

Cum îl poți introduce zilnic în dietă

Mei simplu fiert

Este nevoie de doar 25 de minute pentru ca meiul integral, curățat de coajă, să ajungă de pe pachet pe masă. Pune meiul la fiert cu apă (într-un raport de 1:2) într-o cratiță cu capac, apoi redu focul la mic și lasă-l să fiarbă la foc domol timp de 15-18 minute. După aceasta, oprește focul (păstrând capacul) și nu-l mai atinge timp de încă 10 minute. După acest timp, scoate capacul și folosește o furculiță pentru a separa boabele.

Această metodă va produce un mei tip pilaf, cu boabele distincte. Pentru o consistență mai asemănătoare terciului, folosește mai mult lichid: un raport mei-apă de 1:3.

Poți folosi alt lichid în afară de apă pentru a adăuga mai multă aromă. Eu folosesc adesea supă de oase sau supă de carne. Servește cald, bine condimentat, cu uleiul sau grăsimea preferată.

Salată de mei rece

Gătește meiul așa cum este descris la metoda pilaf de mai sus și lasă-l să se răcească.

Adaugă legume crude. Adaugă arome precum sos de soia sau uleiuri speciale, cum ar fi de nuci sau avocado, alături de suc de lămâie sau lime sau oțet gustos. Adaugă condimente: sare și piper sunt excelente, dar poți folosi și ierburi și condimente pentru a da mai mult gust salatei. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mancare, alimente, beneficii,

Dată publicare: 14-11-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Angajații instituțiilor de stat continuă protestele față de tăierea sporurilor. „La Praid, colegii mei lucrează în saramură”
Stiri actuale
Angajații instituțiilor de stat continuă protestele față de tăierea sporurilor. „La Praid, colegii mei lucrează în saramură”

Angajații din instituțiile de stat au continuat protestele, pentru a patra zi la rând. Pe lângă nemulțumirea legată de tăierea sporurilor, oamenii reclamă condițiile de muncă și salariile nedrepte.

Sorin Grindeanu: „În acest moment, eu şi ceilalţi colegii mei nu ştim exact ceea ce doreşte noul preşedinte Nicuşor Dan”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: „În acest moment, eu şi ceilalţi colegii mei nu ştim exact ceea ce doreşte noul preşedinte Nicuşor Dan”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el și colegii săi nu știu exact ce își dorește Nicușor Dan, subliniind că, deși avem un nou președinte, PSD își păstrează legitimitatea.

Lasconi: „Vicepreşedintele SUA confirmă ceea ce eu şi colegii mei spunem. Să ni se explice de ce au fost anulate alegerile”
Stiri Politice
Lasconi: „Vicepreşedintele SUA confirmă ceea ce eu şi colegii mei spunem. Să ni se explice de ce au fost anulate alegerile”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat, vineri, că declaraţiile vicepreşedintelui american referitare la alegerile din România arată că ţara noastră nu a explicat nici partenerilor externi ce s-a întâmplat la scrutinul de anul trecut.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, după retragerea PSD de la negocieri: ”Îi rog pe toţi colegii mei să ia un lighean cu apă rece”
Stiri Politice
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, după retragerea PSD de la negocieri: ”Îi rog pe toţi colegii mei să ia un lighean cu apă rece”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a făcut un apel la calm către liderii partidelor așa-zis europene, după criza politică provocată de retragerea PSD de la negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Ce investigații pot să fac să aflu că plămânii mei sunt bine
Doctor de bine
Ce investigații pot să fac să aflu că plămânii mei sunt bine

La fiecare două țigări ale colegului, nefumătorul... fumează una. Fie că fumăm ori nu, plămânii sunt supuși riscului. Aflăm motivele de la prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar boli infecțioase.    

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28