Cum îți verifici vechimea în muncă online în 2026. Pași simpli de urmat, fără drumuri la instituții

Verificarea vechimii în muncă se face în 2026 aproape exclusiv online, fără drumuri la ghișee sau adeverințe de la angajatori.

Toate stagiile de cotizare sunt centralizate într-un sistem informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, iar accesul la date se face rapid, printr-un cont personal. În ultimii ani, procesul a fost simplificat, iar accesul la informații se face acum în doar câteva minute. Datele sunt raportate direct de angajatori și integrate automat în sistem, ceea ce elimină, în cele mai multe cazuri, necesitatea documentelor suplimentare.

De ce contează vechimea în muncă Vechimea în muncă, cunoscută oficial ca „stagiu de cotizare”, este unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea drepturilor de pensie. În primul rând, aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru pensionare. În România, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024 și se aplică și în 2026, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În al doilea rând, vechimea influențează direct valoarea pensiei. Cu cât perioada de cotizare este mai mare și veniturile declarate sunt mai ridicate, cu atât pensia poate fi mai mare. Pe lângă pensie, vechimea în muncă poate avea impact și asupra unor drepturi salariale, precum sporurile de vechime sau zilele suplimentare de concediu, în funcție de contractele colective sau individuale aplicabile. Unde poți verifica vechimea online Principala sursă oficială pentru verificarea vechimii este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Prin crearea unui cont, utilizatorii pot accesa secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde sunt disponibile informații despre stagiile de cotizare, veniturile raportate și perioadele lucrate. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin ANAF, în Spațiul Privat Virtual (SPV). Aici pot fi consultate sumele declarate și plătite de angajator cu titlu de contribuții sociale. În 2026, sistemele informatice sunt mai bine integrate, iar raportările angajatorilor sunt realizate digital, ceea ce permite actualizarea constantă a datelor.

Pași simpli pentru verificarea online Pentru a accesa informațiile despre vechimea în muncă, primul pas este crearea unui cont pe platforma CNPP. Utilizatorul trebuie să acceseze site-ul instituției și să selecteze opțiunea de creare a contului. Formularul de înscriere include datele personale de bază, precum CNP-ul, numele și adresa de e-mail. După transmiterea cererii, aceasta este procesată de instituție. În funcție de metoda de validare aleasă, contul poate fi activat fie online, fie prin confirmarea identității. În 2026, procesul este în mare parte digitalizat. Utilizarea unor metode moderne de autentificare, precum ROeID sau semnătura electronică calificată, permite activarea contului fără deplasare la sediul instituției. După activare, utilizatorul se poate autentifica și accesa secțiunea dedicată datelor din sistemul public de pensii. De aici, poate genera rapoarte actualizate privind stagiile de cotizare. Rapoartele pot fi generate în două variante: detaliate, lună de lună, sau sintetizate, la nivel anual. Acestea includ informații despre zilele lucrate, veniturile realizate, punctajul de pensie și angajatorii care au declarat contribuțiile. După generare, documentele sunt disponibile în format PDF și pot fi descărcate sau salvate pentru utilizare ulterioară.

Ce date ai nevoie pentru acces Pentru crearea contului și accesarea informațiilor, sunt necesare câteva date esențiale. Codul Numeric Personal (CNP) este obligatoriu pentru identificarea în sistem. De asemenea, este necesară o adresă de e-mail validă, care va fi utilizată pentru autentificare și pentru comunicările oficiale. În unele cazuri, sistemul solicită și datele din actul de identitate, precum seria și numărul. Pentru validarea inițială, utilizatorul poate fi nevoit să confirme identitatea, fie prin semnătură electronică, fie prin alte metode digitale. Deși în trecut era necesară prezentarea fizică la ghișeu, tendința actuală este de eliminare completă a acestui pas.

Ce informații poți vedea în raport Rapoartele generate din contul Casei Naționale de Pensii Publice oferă o imagine detaliată asupra întregii activități profesionale, așa cum este înregistrată în sistemul public de pensii. În primul rând, acestea includ perioadele lucrate, prezentate fie lunar, fie anual, în funcție de tipul raportului generat. Pentru fiecare interval sunt afișate zilele lucrate, tipul contractului și condițiile de muncă, acolo unde aceste informații au fost declarate de angajator. Rapoartele indică și angajatorii care au transmis contribuțiile în numele salariatului. Astfel, poți verifica rapid dacă toate perioadele de muncă apar înregistrate și dacă fiecare angajator și-a îndeplinit obligațiile legale. Un element important este reprezentat de veniturile brute lunare raportate. Acestea sunt esențiale pentru calculul punctajului de pensie și, implicit, pentru stabilirea valorii pensiei la momentul pensionării. Alături de venituri, sunt afișate și contribuțiile sociale plătite, ceea ce permite verificarea corectitudinii declarațiilor făcute de angajator. Raportul include și punctajul de pensie acumulat, calculat în funcție de veniturile realizate și de contribuțiile achitate. Acest indicator este unul dintre cele mai relevante în estimarea pensiei viitoare. De asemenea, este afișată vechimea totală în muncă acumulată până în prezent, exprimată în ani, luni și zile. Pe baza acestor date, poți verifica dacă îndeplinești stagiul minim de cotizare sau cât mai ai până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Un alt rol important al raportului este identificarea eventualelor perioade lipsă sau neconcordanțe. Dacă anumite luni sau ani nu apar în evidențe, acest lucru poate indica probleme de raportare sau contribuții neplătite. În astfel de situații, verificarea din timp permite corectarea datelor înainte de depunerea dosarului de pensie. Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, informațiile sunt preluate din carnetele de muncă. Aceste date sunt în curs de digitalizare, iar integrarea lor în sistem se face treptat. În unele cazuri, pot apărea diferențe sau lipsuri, motiv pentru care este posibil să fie necesare documente suplimentare, precum adeverințele de la foștii angajatori. În practică, raportul CNPP funcționează ca o evidență oficială a întregii cariere, care poate fi verificată oricând și utilizată atât pentru calculul pensiei, cât și pentru alte situații administrative sau financiare.

Ce riști dacă nu verifici vechimea Neactualizarea sau neverificarea datelor din sistem poate crea probleme în momentul pensionării. Sunt situații în care anumite perioade de muncă nu sunt înregistrate, fie din cauza unor erori de raportare, fie pentru că angajatorii nu au declarat corect contribuțiile. Consultarea periodică a vechimii în muncă ajută la depistarea acestor neconcordanțe din timp, astfel încât ele să poată fi remediate înainte de depunerea dosarului de pensie. În practică, corectarea unor astfel de situații poate dura luni și poate implica furnizarea unor documente suplimentare de la angajatori sau instituții. Când mai sunt necesare adeverințele După anul 2001, majoritatea datelor privind contribuțiile și veniturile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, în cele mai multe cazuri, nu mai este necesară obținerea de adeverințe de la foștii angajatori. Totuși, pentru perioadele anterioare anului 2001, adeverințele pot fi necesare, în special dacă anumite venituri, precum primele sau bonusurile, nu sunt evidențiate în carnetul de muncă.

Cum poți verifica vechimea și fizic Pe lângă varianta online, vechimea în muncă poate fi verificată și prin solicitarea unei adeverințe de stagiu de cotizare de la Casa Națională de Pensii Publice. Documentul conține informații detaliate despre veniturile brute realizate, perioadele lucrate și contribuțiile înregistrate în sistemul public de pensii. Pe baza acestor date, persoanele interesate pot identifica eventuale întreruperi în activitatea profesională și pot calcula vechimea totală în muncă. Adeverința se eliberează de casa teritorială de pensii în funcție de domiciliu. Pentru obținerea acesteia, este necesară depunerea unei cereri și prezentarea unei copii a actului de identitate. Solicitarea poate fi făcută direct la sediul instituției sau, în multe cazuri, prin transmiterea documentelor online, prin e-mail, către casa de pensii competentă.

Alte informații importante Adeverința de vechime poate fi solicitată în continuare de la angajator, care are obligația legală să o elibereze în termen de 15 zile lucrătoare. Perioadele de muncă nedeclarată nu sunt luate în calcul la vechime. În lipsa contribuțiilor plătite, aceste intervale nu apar în sistem și nu influențează pensia. Rapoartele generate din contul CNPP pot fi descărcate și utilizate inclusiv pentru dosare de credit sau verificări personale, oferind o imagine oficială asupra istoricului profesional.

