Ukrainska Pravda precizează că în Ucraina nu există nicio sărbătoare în cinstea vreunei alte limbi a ţărilor vecine.

Decizia a fost luată în scopul dezvoltării înţelegerii reciproce, respectului reciproc şi cooperării în relaţiile ucraineano-române, precum şi „încurajării dialogului intercultural”, arată decretul preşedintelui Zelenski, care joi a fost în vizită în România.

În prezent, arată Ukrainska Pravda, în Ucraina nu există nicio sărbătoare în cinstea unei alte limbi a ţărilor vecine. Cu toate acestea, la 24 mai se sărbătoreşte Ziua scrierii şi culturii slave, introdusă în 2004 de către preşedintele de atunci, Leonid Kucima.

De asemenea, la 10 septembrie 2025, în Ucraina au fost organizate pentru prima dată evenimente dedicate Zilei limbii şi literaturii tătare din Crimeea, la iniţiativa Medjlisului, organismul care îi reprezintă. Cu toate acestea, la acel moment, Cabinetul de Miniştri nu a luat în considerare propunerea Medjlisului de a stabili data de 10 septembrie ca Ziua limbii şi literaturii tătare din Crimeea.

De asemenea, guvernul nu a prezentat preşedintelui proiectul de decret privind instituirea sărbătorii.

La sfârşitul lunii decembrie 2024, în Ucraina a apărut o nouă sărbătoare naţională – Ziua armoniei interetnice şi a diversităţii culturale.