Ardei - beneficii pentru sănătate. Care soiuri de ardei sunt cele mai gustoase

Ardeii grași sunt o sursă bună de vitamina C, vitamina A și fibre. De asemenea, au proprietăți antioxidante, care pot ajuta la protejarea organismului împotriva unor boli, cum ar fi bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

Ardeii grași vin în diferite culori, în funcție de cât de bine sunt coapte. Poți alege între ardeii verzi, care sunt cei mai puțin copți, până la cei galbeni, portocalii sau roșii, care sunt cei mai copți.

Aceștia fac parte din familia plantelor Solanaceae și sunt originari din America de Nord și de Sud.

Pentru a valorifica la maximum beneficiile ardeiului, este important să știi că ardeii sunt legume de toamnă ce oferă o bogăție de nutrienți în sezonul rece. De asemenea, ardeii sunt folosiți frecvent în diverse rețete de zarzavaturi și conserve pentru iarnă, contribuind la diversificarea preparatelor tale.

O altă variantă delicioasă este ardeiul iute la borcan, o opțiune excelentă pentru a adăuga un plus de savoare preparatelor. Dacă ești în căutarea unor rețete pentru iarnă, ardeii copți sau roșiile la borcan cu ardei sunt o alegere populară.

Shutterstock

În plus, nu uita să încerci dulceața de ardei iute sau dulceața de roșii cu ardei, preparate surprinzătoare și gustoase, care pot adăuga un gust unic meselor tale. Este important să știi și cum să protejezi ardeii de boli și dăunători, asigurându-te că recolta ta rămâne sănătoasă.

De asemenea, ardeii pot fi folosiți cu succes înzacuscă de vinete, zacuscă de fasole, ciuperci sau dovlecei, aducând un plus de aromă.

În rețetele de murături, ardeii iuți se folosesc la fel de des ca usturoiul, ceapa, țelina, morcovii, păstârnacul, foile de dafin și hreanul.

Soiuri de ardei - ce ardei gras e cel mai bun

Toate culorile ardeilor au beneficii nutriționale, dar ardeii roșii pot avea niveluri mai mari de antioxidanți și fitonutrienți, deoarece sunt mai copți decât ardeii galbeni sau verzi. Ca toate legumele, ardeii grași conțin în mod natural cantități mici de zaharuri. Ardeii roșii sunt mai dulci, în timp ce ardeii verzi pot avea un gust mai amar.

Beneficiile pentru sănătate ale ardeilor grași sunt multiple, însă există și anumite riscuri asociate consumului lor.

Ardei - beneficii pentru sănătate

Vitamina C - Ardeii grași sunt bogați în vitamina C, în special ardeii roșii. 150 de grame de ardei roșii cruzi oferă 95 de miligrame (mg) de vitamina C, ceea ce reprezintă 106% din valoarea zilnică recomandată (%DV) pentru adulți și copii cu vârsta de 4 ani și peste.

Ca toate vitaminele, vitamina C este esențială. Aceasta înseamnă că organismul nu o poate produce singur și o obține doar prin alimentație.

Vitamina C este importantă pentru multe funcții ale organismului, inclusiv:

• producția de colagen în organism, esențial pentru vindecarea rănilor și formarea țesutului conjunctiv

• metabolismul proteinelor

• susținerea sistemului imunitar

• creșterea absorbției de fier non-heme (forma găsită în plante)

• capacitate antioxidantă puternică, neutralizând radicalii liberi și scăzând riscul de cancer și alte boli asociate cu stresul oxidativ

Consumul adecvat va ajuta de asemenea la prevenirea condițiilor care apar din cauza deficienței de vitamina C, cum ar fi scorbutul.

Vitamina A - 150 de grame de ardei roșii cruzi oferă 117 micrograme (mcg) echivalente de activitate retinol a vitaminei A, ceea ce reprezintă 13% din %DV recomandat.

Forma de vitamina A pe care o conțin ardeii portocalii și roșii se numește beta-caroten, pe care organismul îl transformă în forma activă a vitaminei A. Beta-carotenul este cel care dă acestor ardei culorile lor portocalie și roșie.

Vitamina A joacă un rol esențial în:

• vedere

• funcția imunitară

• reproducere

• comunicarea între celule

• creșterea celulară

• funcționarea normală a organelor

Shutterstock

Ardei - vitamine și minerale

Ardeii sunt, de asemenea, o bună sursă de:

• Vitamina B6 - susține sistemul nervos central și metabolismul.

• Acid folic - cunoscută și sub numele de vitamina B9, ajută la transformarea carbohidraților în energie și este esențială pentru creșterea și dezvoltarea normală a celulelor.

• Vitamina E - susține sistemul imunitar și menține sănătatea vaselor de sânge.

• Fibre - promovează sănătatea intestinală și cardiovasculară, sprijinind mișcările intestinale regulate și reducând nivelurile de colesterol LDL.

Activitate antioxidantă - Ardeii grași sunt o sursă excelentă de antioxidanți, inclusiv flavonoide, care ajută la protejarea organismului împotriva deteriorării oxidative.

Ardeii grași conțin un număr de antioxidanți diferiți:

• quercetină

• luteolină

• capsaicinoizi

• vitamina C

• beta-caroten

• licopen

Acești compuși ajută la prevenirea deteriorării oxidative a celulelor, ceea ce poate contribui la prevenirea unor boli, cum ar fi:

• cancerul

• diabetul

• cataracta

• bolile cardiovasculare

• boala Alzheimer

• boala Parkinson

Flavonoidele din ardei ajută, de asemenea, la protejarea celulelor cerebrale prin prevenirea oxidării grăsimilor esențiale din acele celule, scrie medicalnewstoday.

Sănătatea ochilor - Zeaxantina și luteina sunt carotenoizi în ardei care pot ajuta la protejarea sănătății ochilor.

Un studiu din 2020 a descoperit că unele specii de ardei portocalii au niveluri ridicate de zeaxantină. Ardeii galbeni conțin niveluri ridicate de luteină.

Condiții inflamatorii și artrită - Conform Fundației Artritei, ardeii grași pot ajuta la reducerea riscului de a dezvolta anumite tipuri de artrită și alte condiții inflamatorii de sănătate. Acest lucru se datorează la două factori: beta-cryptoxanthin și conținutul ridicat de vitamina C.

Beta-cryptoxanthin este un carotenoid din ardeii roșii și portocalii. Consumul acestuia ar putea reduce riscul unei persoane de a dezvolta artrită reumatoidă.

Shutterstock

Ardeii grași pot ajuta la protejarea celulelor osoase și cartilaginoase datorită nivelului lor ridicat de vitamina C. Consumul a mai puțin de doza zilnică recomandată de 75 mg de vitamina C pentru femei și 90 mg pentru bărbați ar putea crește riscul de osteoartrită. O jumătate de cană din legumă va oferi o întreagă zi de aport.

Riscuri asociate consumului de ardei grași

Există câteva riscuri asociate cu consumul de ardei grași pentru anumite persoane.

Este posibil să ai o alergie la ardeii grași. O alergie la ardeii grași se datorează unei reacții încrucișate între legumă și polen.

Ardeii fac parte dintr-o familie de legume cunoscută sub numele de Solanaceae. Unele persoane pot observa că consumul de Solanaceae provoacă iritații intestinale sau crește inflamația.

Dar unele persoane pot confunda o alergie cu o intoleranță. În cazul unei intoleranțe, o persoană poate experimenta probleme digestive după ce a consumat alimentul. În cazul unei alergii, aceasta ar putea experimenta probleme mai grave, cum ar fi dificultăți de respirație sau erupții cutanate.

Nu există dovezi științifice care să sugereze că Solanaceae cauzează inflamații. Un mic studiu din 2017 a analizat efectele unei diete care elimina Solanaceae, împreună cu cerealele, leguminoasele și alcoolul, asupra persoanelor cu boală inflamatorie intestinală.

Studiul a implicat 18 adulți care sufereau de boala inflamatorie intestinală ușoară până la moderată. După 3 săptămâni, participanții au raportat o reducere semnificativă a unor simptome, cum ar fi frecvența mișcărilor intestinale. Dar este imposibil de spus dacă aceste îmbunătățiri s-au datorat eliminării Solanaceelor sau unui alt component dietetic.

Cum să consumi ardei grași

Cea mai bună formă în care poți consuma ardei gras este în stare crudă: fie că îi pui într-o salată, faci un platou cu legume și brânzeturi, îi folosești ca snack cu hummus sau cremă de brânză, consumându-i în starea lor naturală te asiguri că profiți de toți nutrienții săi.

Desigur, îi poți consuma și în alte forme: sotează-i alături de alte legume, pune-i la supe, ciorbe, tocănițe și alte feluri de mâncare. Ardeii sunt minunați în tarte sărate, sandwich-uri, pizza, salate sau ca gustare alături de brânzeturi și mezeluri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: