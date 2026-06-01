Gazonul are adesea de suferit în perioadele calde deoarece temperaturile ridicate evaporă mai repede umezeala din sol, lipsind rădăcinile de apă suficientă pentru a rămâne sănătoase, potrivit mirror.co.uk.

Când se întâmplă acest lucru, iarba poate deveni maro și uscată, iar gazonul își revine mai greu pe măsură ce temperaturile cresc.

Lamara McBride de la The Lawn Pack a explicat că există o metodă simplă de grădinărit care ajută rădăcinile ierbii să își păstreze hidratarea mai mult timp: schimbarea momentului în care uzi gazonul.

„Momentul contează. Cel mai bun moment pentru a uda gazonul este dimineața devreme. Acest lucru permite apei să pătrundă în sol înainte ca temperaturile ridicate să o facă să se evapore.”, a precizat ea.

De ce să uzi gazonul dimineața

Grădinarii mai puțin experimentați fac frecvent greșeala de a uda gazonul în timpul după-amiezii. La acel moment, udarea este mult mai puțin eficientă pentru menținerea hidratării, ceea ce îl face mai predispus la uscare.

După-amiaza este cea mai caldă parte a zilei. Soarele este la intensitate maximă, iar căldura determină evaporarea apei înainte ca aceasta să pătrundă în sol.

Asta înseamnă că foarte puțină apă ajunge la rădăcini, ceea ce crește riscul ca acestea să se usuce și să facă iarba să fie puternic stresată în timp ce încearcă să crească.

Udarea seara, după apus, nu este recomandată. Apa nu se evaporă corespunzător, ceea ce înseamnă că rămâne pe iarbă pe parcursul nopții.

Menținerea plantelor umede pentru perioade lungi crește riscul de mucegai și boli fungice, precum și apariția condițiilor ideale pentru dăunători precum melcii.

Dacă uzi gazonul dimineața, când temperaturile sunt mai scăzute dar soarele este deja prezent, mai multă apă ajunge în sol, iar iarba are timp suficient să se usuce după udare.

Gazonul udat la momentul optim va rezista mai bine la creșterea temperaturilor din timpul zilei și va fi mai puțin predispus la stres.

Orele ideale pentru udarea gazonului

Cel mai bun moment pentru a uda gazonul este dimineața devreme, între orele 6:00 și 10:00. Acest interval permite rădăcinilor să absoarbă cât mai multă apă înainte de prânz, când soarele este cel mai puternic.

Totuși, dacă gazonul tău s-a îngălbenit, nu este nevoie să intri în panică — iarba intră în stare de repaus ca reacție naturală de protecție în perioadele de secetă.