„Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viaţa lui să fie penalizat financiar”, apreciază deputatul liberal.

„Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici şi oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi. Regula generală introdusă prin ordonanţă prevedea că, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizaţie", a scris, duminică, pe Facebook, deputatul PNL Nicoleta Pauliuc.

Potrivit acesteia, prin amendamentul susţinut de mai multe partide, această tăiere NU se mai aplică:

  • pacienţilor incluşi în Programele Naţionale de Sănătate, inclusiv celor oncologici;
  • bolnavilor cu afecţiuni grave continue, reglementaţi prin Legea 399/2006;
  • concediilor pentru sarcină patologică şi pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concediilor medicale acordate în regim de spitalizare.

Parlamentul a aprobat acest amendament, iar Preşedintele României a promulgat legea, cu aplicabilitate din 1 iunie 2026.

„Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viaţa lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună. Este inadmisibil ca un pacient care îşi face tratamentul prescris de medic să fie tratat, administrativ, ca un suspect de abuz", a mai transmis Pauliuc.