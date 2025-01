Cardamom - totul despre acest condiment. Beneficii pentru sănătate și în ce să îl folosești

Este o plantă erbacee perenă din familia ghimbirului (Zingiberaceae). Semințele au un gust amar, cald, ușor înțepător și o aromă intensă. Este un ingredient popular în bucătăria sud-asiatică, mai ales în curry-uri, și în produse de patiserie scandinave.

Despre cardamom - ce gust are și la ce să îl folosești

Introdus în Europa la mijlocul secolului al XVI-lea, cardamomul poartă un nume care combină cuvintele grecești pentru „condiment” și „creson”. Cardamomul negru are o aromă intensă și afumată, în timp ce cardamomul verde are un gust mai delicat. Cardamomul are o aromă complexă, cu note de pin, fructate și aproape mentolate. Dacă este folosit în exces, poate deveni ușor astringent. Se potrivește de minune cu citricele și funcționează bine atât în deserturi, cât și în preparate sărate.

Această mirodenie se potrivește atât în băuturi, cât și în mâncare. Este un ingredient cheie în amestecul de condimente pentru chai, așa că îl vei putea recunoaște în latte-urile chai sau masala chai.

Cardamomul este originar din sudul Indiei, unde este produs pe scară largă. La începutul anilor 1900, coloniștii germani au adus cardamomul în Guatemala pentru a-l cultiva alături de cafeaua lor. Din fericire, plantele de cardamom s-au adaptat perfect în Guatemala, iar țara a devenit de atunci cel mai mare producător de cardamom. Ironic este faptul că aproape tot cardamomul produs în Guatemala este exportat și nu este folosit prea mult în bucătăria locală.

Beneficii pentru sănătate

Cercetătorii au efectuat mai multe studii de mici dimensiuni asupra cardamomului, ale căror rezultate sugerează că acest condiment are anumite beneficii pentru sănătate. Deși aceste studii sunt promițătoare, sunt necesare cercetări ample și controlate pe oameni înainte ca profesioniștii din domeniul sănătății să recomande utilizarea cardamomului pentru tratarea unor afecțiuni medicale.

Abilități antimicrobiene - Cardamomul poate oferi beneficii datorită capacităților sale antimicrobiene. Uleiul esențial din semințele de cardamom poate distruge bacteriile și ciupercile.

Un studiu a arătat că uleiul esențial de cardamom este eficient în distrugerea mai multor tipuri de bacterii și ciuperci. Cercetătorii au sugerat că activitatea antibacteriană a acestuia ar putea fi legată de capacitatea sa de a deteriora membrana celulară a anumitor bacterii.

În alte cercetări, uleiul esențial de cardamom a demonstrat "activitate antimicrobiană împotriva aproape tuturor microorganismelor testate," iar un alt studiu a concluzionat că acest ulei ar putea fi inclus în noi medicamente antimicrobiene.

Cu toate acestea, uleiul esențial de cardamom nu trebuie ingerat, iar orice remediu pe bază de plante trebuie utilizat doar după consultarea unui medic. Unele produse pot interacționa cu medicamentele existente sau pot provoca efecte secundare.

Sindromul metabolic și diabetul - Unele studii sugerează că cardamomul ar putea ajuta în gestionarea unor aspecte ale sindromului metabolic.

Sindromul metabolic este un grup de afecțiuni care pot duce la boli de inimă și diabet de tip 2. Acesta include:

• obezitate

• glicemie ridicată

• hipertensiune arterială

• trigliceride crescute

• colesterol ridicat

• niveluri scăzute de colesterol „bun”

Un studiu pe animale a arătat că șobolanii care au consumat pudră de cardamom, alături de o dietă bogată în carbohidrați și grăsimi, au avut greutăți mai mici și un colesterol mai bun comparativ cu cei care nu au primit acest supliment.

Un alt studiu clinic dublu-orb a descoperit că administrarea cardamomului poate îmbunătăți anumiți biomarkeri asociați inflamației și bolilor. Participantele care au luat cardamom timp de 8 săptămâni au avut niveluri mai scăzute de proteine inflamatorii și alți markeri asociați problemelor de sănătate.

Un alt studiu a implicat 83 de persoane cu diabet de tip 2. Cei care au luat cardamom verde au înregistrat beneficii, inclusiv îmbunătățiri ale hemoglobinei A1c și nivelurilor de insulină, după 10 săptămâni.

Sănătatea inimii - Cercetările pe animale au legat cardamomul de îmbunătățirea sănătății inimii, deși sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege impactul acestuia asupra sănătății umane.

Un studiu pe șobolani a sugerat că cardamomul ar putea proteja împotriva atacurilor de cord. Autorii au sugerat că activitățile sale antioxidante ar putea ajuta la îmbunătățirea funcției cardiace, dar au subliniat necesitatea studiilor pe oameni.

Un alt studiu pe șobolani a constatat că uleiul de cardamom ar putea îmbunătăți nivelurile de colesterol. Șobolanii hrăniți cu o dietă bogată în colesterol, dar suplimentați cu cardamom, au avut niveluri mai scăzute de colesterol și trigliceride.

Sănătatea orală - Cardamomul poate ajuta la echilibrarea pH-ului din cavitatea bucală. Deși mulți asociază menta și scorțișoara cu împrospătarea respirației, cardamomul a fost folosit în acest scop de secole.

Acest lucru nu este datorat doar aromei sale; cardamomul poate combate bacteriile din gură, o cauză frecventă a respirației urât mirositoare, a cariilor și a bolilor gingivale.

Un studiu recent a arătat că semințele și fructele de cardamom pot îmbunătăți sănătatea orală datorită proprietăților lor antiinflamatorii și antioxidante. Cercetările au demonstrat că extractul de cardamom este eficient în eliminarea bacteriilor care pot duce la boli gingivale sau infecții, scrie MedicalNewsToday.

Sănătatea ficatului - În medicina ayurvedică, cardamomul este utilizat pentru proprietățile sale detoxifiante. Deși dovezile științifice sunt limitate, cardamomul pare să aibă efecte benefice asupra ficatului, care joacă un rol crucial în eliminarea toxinelor din organism.

Un studiu pe persoane cu steatoză hepatică non-alcoolică a arătat că suplimentele de cardamom verde au îmbunătățit markerii de sănătate hepatică comparativ cu un placebo.

Proprietăți anticancerigene - Cardamomul conține fitonutrienți naturali care ar putea ajuta în lupta împotriva cancerului. Un studiu a arătat că administrarea de suplimente de cardamom timp de 15 zile a redus dimensiunea și greutatea tumorilor cutanate la șoareci.

Prevenirea ulcerelor - Asemenea ghimbirului, cardamomul ar putea ajuta în afecțiuni digestive. Un studiu recent a arătat că extractul de cardamom, combinat cu turmeric și frunze de sembung, a protejat șobolanii de ulcerele gastrice cauzate de aspirină.

Contraindicații

Cardamomul este adesea considerat sigur pentru majoritatea persoanelor și, de obicei, nu cauzează efecte secundare. Totuși, unele persoane au avut reacții alergice după ce l-au consumat, inclusiv erupții cutanate și dificultăți de respirație.

Poate, de asemenea, să provoace tulburări gastrointestinale, cum ar fi diaree și dureri abdominale. Dozele mari pot cauza și hipertensiune și bătăi rapide ale inimii.

Cardamomul poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anticoagulantele și medicamentele care afectează ficatul. Prin urmare, este important să consulți un medic înainte de a-l consuma.

De obicei, nu este recomandat ca femeile însărcinate să consume cardamom, deoarece poate stimula uterul și poate provoca contracții uterine. Acest lucru ar putea duce la un avort spontan, așa că este mai bine să îl eviți în timpul sarcinii.

Femeile care alăptează ar trebui să fie, de asemenea, precauți atunci când consumă cardamom, deoarece substanțele din acest condiment pot fi transmise bebelușului prin laptele matern.

Dacă experimentezi efecte secundare neobișnuite după consumul de cardamom, contactează imediat medicul.

