Mentă - beneficii, proprietăți și contraindicații. De ce este bine să consumăm mentă

Originară din Eurasia, America de Nord, sudul Africii și Australia, menta este larg răspândită în regiunile temperate ale lumii și s-a naturalizat în multe locuri.

Multe specii, în special menta piperată și menta creață, sunt folosite ca aromatizanți pentru alimente (inclusiv bomboane și gumă de mestecat) și pentru lichioruri și paste de dinți.

Uleiurile esențiale de mentă sunt utilizate în industria parfumurilor.

Unele specii sunt folosite în mod obișnuit în medicina pe bază de plante.

Tipuri de mentă

Menta face parte din familia Labiatae (Lamiaceae) și este populară în grădinile de plante aromatice sau în ghivece. Nu este de mirare, deoarece menta nu doar că miroase minunat, ci poate fi utilizată creativ în bucătărie.

Proprietățile sale vindecătoare sunt cunoscute de mult timp și se spune că ajută la diverse afecțiuni precum durerile gastrointestinale, răcelile, durerile de cap și durerile musculare.

Menta piperată (Mentha x piperita) - Menta piperată este clasicul dintre soiurile de mentă și este des întâlnită în grădini și în ghivece. Originea sa este neclară, însă se știe că este un hibrid între menta de apă (Mentha aquatica) și menta verde (Mentha spicata). Este apreciată mai ales pentru conținutul ridicat de mentol și aroma sa iute-picantă. În ceea ce privește cultivarea, este nepretențioasă, perenă și rezistentă.

Menta creață (Mentha spicata Syn. Mentha viridis) - Chiar dacă denumirea nu este atât de comună, menta creață este probabil cea mai utilizată dintre soiurile de mentă. Acest tip de mentă dă pastelor de dinți, gumelor de mestecat sau dulciurilor gustul mentolat specific. Originară din Europa, acum este răspândită și în mare parte din Asia și Africa. Menta creață este foarte rapidă în creștere și formează lăstari. Poate ajunge până la 130 cm înălțime și înflorește în alb și violet, din iulie până în septembrie, scrie plantura.

Menta de apă (Mentha aquatica) - Denumirea de mentă de apă se referă la Mentha aquatica. A apărut în Europa și acum se găsește în mare parte din Africa și Europa. După cum sugerează numele, această mentă preferă condițiile umede, fiind întâlnită în sălbăticie pe maluri, șanțuri, mlaștini și pajiști umede. Particularitatea semințelor acestui tip de mentă este că se răspândesc doar prin apă. Menta de apă crește aproximativ 50-60 cm înălțime, formează inflorescențe sferice de culoare violet deschis între iulie și august și este potrivită pentru plantarea pe marginea iazurilor din grădină.

Busuiocul cerbilor (Mentha pulegium) - Această specie de mentă poate crește între 10 și 50 cm în înălțime și produce flori delicate violet, din mai până în septembrie. Busuiocul cerbilor arată foarte asemănător cu menta piperată. Totuși, este recomandată precauție, deoarece este otrăvitoare. În trecut, aceasta era utilizată ca remediu, însă astăzi nu mai este folosită din cauza toxicității sale. Busuiocul cerbilor este folosit ca insecticid anti-purici datorită conținutului de pulegonă, mentonă și piperitonă.

Mentha nemorosa - Menta nemorosa este cunoscută și ca mentă pentru cocktail. Motivul este evident: planta aromatică este folosită frecvent pentru a prepara cocktailuri și băuturi răcoritoare, cum ar fi Mojito sau Hugo. Aceasta a apărut prin încrucișarea dintre Mentha spicata și Mentha suaveolens. Menta Mojito crește între 40 și 80 cm înălțime și este foarte rapidă în creștere. În timpul verii, din iulie până la sfârșitul lui august, înflorește într-o culoare violet strălucitor și atrage numeroase insecte.

Beneficii pentru sănătate

Gestionarea problemelor gastrointestinale - Menta este o plantă calmantă pe care oamenii o folosesc de mii de ani pentru a calma un stomac deranjat sau pentru a ameliora indigestia. O analiză din 2019 a studiilor controlate cu placebo a confirmat utilizarea uleiului de mentă ca remediu pentru o gamă variată de afecțiuni gastrointestinale, inclusiv indigestie, sindrom de colon iritabil (SCI), dureri de stomac la copii și senzații de greață după operații. Autorii analizei au constatat că menta are efecte antimicrobiene, reglează relaxarea musculară și ajută la controlul inflamației.

O altă analiză din același an a evaluat 12 studii controlate randomizate și a concluzionat că uleiul de mentă este o metodă sigură și eficientă pentru ameliorarea durerii la adulții cu SCI. Totuși, un studiu dublu-orb randomizat din 2019, realizat pe 190 de persoane cu SCI, a arătat că uleiul de mentă nu a redus semnificativ simptomele. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma beneficiile produselor din mentă în gestionarea SCI.

Alergii - Plantele de mentă conțin un antioxidant și agent antiinflamator numit acid rosmarinic. Un studiu din 2019 pe șobolani a arătat că acidul rosmarinic a redus simptomele de astm comparativ cu un grup de control care nu a primit suplimentul. Familia mentei oferă o gamă largă de compuși vegetali cu efecte antialergice, conform unei analize din 2019 publicate în Frontiers in Pharmacology.

Totuși, concentrația extractului de mentă în uleiuri și unguente poate fi mult mai mare decât cea din menta consumată în dietă. Există foarte puține cercetări asupra efectului mentei alimentare asupra simptomelor alergiilor, scrie medicalnewstoday.

Calmarea simptomelor răcelii comune - Menta conține mentol, un decongestionant aromatic care poate ajuta la fluidizarea și eliminarea mucusului. Aplicarea unguentelor sau frecțiilor pe bază de mentol poate fi o metodă sigură și eficientă de tratare a răcelii comune la copii, conform unor surse de încredere. Totuși, Asociația Americană pentru Plămâni (ALA) avertizează că studiile științifice nu susțin utilizarea mentolului pentru gestionarea simptomelor răcelii.

Cu toate acestea, unii oameni pot simți o reducere a simptomelor de răceală după aplicarea unui unguent pe bază de mentol. Uleiul de mentă poate provoca iritații ale pielii și roșeață. Specialiștii recomandă ca unguentul să nu fie aplicat direct pe pieptul sau fața copiilor, deoarece inhalarea directă poate avea efecte secundare grave.

Cum se folosește menta

Frunzele de mentă ar fi bine să fie folosite proaspete pentru a-și menține aroma și textura delicată.

Când cumperi mentă, alege frunze luminoase, fără pete. Păstrează-le într-o pungă de plastic reutilizabilă, în frigider, pentru maxim o săptămână.

Menta este relativ ușor de cultivat, iar oamenii o pot crește acasă, fiind o modalitate sustenabilă de a adăuga aromă în mâncăruri.

Când o pregătești, folosește un cuțit ascuțit și taie cu grijă frunzele. Folosirea unui cuțit tocit sau tocarea excesivă va zdrobi planta și va duce la pierderea aromei pe suprafața de tăiere. În bucătăriile din Orientul Mijlociu se folosește adesea mentă.

Cum să consumăm mentă

• O alegere ideală este limonada din suc de lămâie cu zahăr sau stevia și frunze de mentă zdrobite. Pune apă

• Pune mentă într-o salată proaspătă de fructe cu mere, pere, suc de lămâie sau lime și miere.

• Adaugă frunze de mentă și castravete în apa pe care o bei pentru o băutură răcoritoare.

• Pune câteva frunze de mentă tocate în aluatul de biscuiți cu ciocolată. Vei vedea că rezultatul este unul extraordinat.

• Pune apă fierbinte peste frunze de mentă și infuzează timp de 5-6 minute pentru un ceai de mentă făcut acasă.

• Folosește mentă în tocănițe cu miel. Combină menta cu un amestec de ierburi pentru un plus de savoare. Poți folosi menta și pentru pui la rotisor sau la cuptor. De asemenea, poți folosi esență de mentă pentru a face ciocolată de casă, biscuiți sau alte preparate.

Menta – contraindicații

Conform instrucțiunilor pentru medicamentele pe bază de mentă, există anumite contraindicații pentru utilizarea acesteia:

Hipersensibilitate: Persoanele alergice la componentele mentei ar trebui să evite utilizarea acesteia.

Persoanele alergice la componentele mentei ar trebui să evite utilizarea acesteia. Astm bronșic și spasmofilie: Utilizarea mentei poate agrava starea în aceste boli.

Utilizarea mentei poate agrava starea în aceste boli. Boala de reflux gastroesofagian (arsuri la stomac): Menta poate intensifica simptomele de arsuri la stomac.

Menta poate intensifica simptomele de arsuri la stomac. Sarcina și alăptarea: Menta nu este recomandată în aceste perioade.

Una dintre cele mai populare forme de utilizare a mentei este tinctura, care este folosită pentru a trata diverse afecțiuni ale tractului gastrointestinal. Tinctura de mentă ajută la ameliorarea grețurilor, vărsăturilor, dispepsiei și a altor tulburări digestive. Aceasta stimulează producția de suc gastric și bilă, ceea ce ajută la îmbunătățirea digestiei și previne congestiile.Există și tinctură de mentă pentru a trata mâncărimile provocate de purici sau alte insecte.

Uleiul esențial de mentă are, de asemenea, o gamă largă de utilizări medicinale. Este utilizat pentru inhalare în caz de răceli, având efect expectorant și antiinflamator. Uleiul de mentă ajută la ușurarea respirației, reducerea inflamației mucoaselor și favorizează eliminarea mucusului din căile respiratorii. Inhalarea vaporilor de ulei esențial de mentă are, de asemenea, un efect calmant asupra sistemului nervos, reducând nivelul de stres și îmbunătățind dispoziția.

Menta ajută la reducerea durerilor de cap, a migrenelor și a durerilor nevralgice datorită efectelor sale antispastice și analgezice. Aplicat topic, uleiul de mentă are un efect răcoritor, care ajută la relaxarea mușchilor și la ameliorarea durerii.

Cum se face ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă este o băutură aromată și răcoritoare, cunoscută pentru proprietățile sale terapeutice și gustul plăcut. Este ușor de preparat, iar ingredientele sunt accesibile, făcându-l o alegere excelentă pentru oricine dorește să se bucure de o infuzie sănătoasă. Iată cum se face ceaiul de mentă:

Clătește bine frunzele de mentă sub apă rece pentru a îndepărta orice impurități sau pesticide.

Fierbe apa într-o cratiță. Este important să folosești apă proaspătă pentru a obține un ceai de calitate. Odată ce apa a început să fiarbă, oprește focul și adaugă frunzele de mentă în apă. Acoperă cratița pentru a păstra aromele.

Lasă frunzele de mentă să infuzeze timp de 5-10 minute, în funcție de cât de concentrat dorești să fie ceaiul. Cu cât îl lași mai mult, cu atât va fi mai intens.

Folosește o strecurătoare pentru a separa frunzele de mentă de lichid. Poți folosi un pahar sau o cană pentru a servi ceaiul. Dacă dorești, adaugă miere, zahăr sau lămâie pentru a îndulci ceaiul după gust.

Ceaiul de mentă poate fi servit cald sau rece, în funcție de preferințe. Este o băutură perfectă atât pentru zilele călduroase de vară, cât și pentru serile răcoroase.

De ce este bine să consumăm mentă

Menta este o plantă aromatică cu numeroase beneficii pentru sănătate, care a fost apreciată de-a lungul secolelor pentru proprietățile sale terapeutice și gustul plăcut. Consumul de mentă poate avea un impact pozitiv asupra digestiei, ajutând la reducerea balonării și a disconfortului abdominal. Ceaiul de mentă este adesea folosit pentru a calma indigestia, datorită capacității sale de a relaxa mușchii tractului digestiv.

În plus, aroma proaspătă a mentei are efecte relaxante, contribuind la diminuarea stresului și a anxietății. O ceașcă de ceai de mentă savurată seara poate promova o stare de liniște și poate îmbunătăți calitatea somnului. Menta este, de asemenea, benefică pentru sănătatea sistemului respirator; uleiul esențial de mentă are proprietăți decongestionante, care pot ajuta la deschiderea căilor respiratorii și la ameliorarea simptomelor răcelilor sau alergiilor.

Pe lângă acestea, menta conține antioxidanți și compuși antiinflamatori, care ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative și pot reduce inflamația din organism. Aceste proprietăți o fac un aliat important în menținerea sănătății pe termen lung.

Consumul de mentă poate sprijini, de asemenea, controlul greutății, având potențialul de a stimula metabolismul și de a reduce pofta de mâncare. Aroma sa fresh poate ajuta la menținerea unei diete echilibrate. În plus, menta contribuie la sănătatea orală, având efecte antibacteriene care combat respirația urât mirositoare și ajută la prevenirea cariilor.

Un alt avantaj al mentei este versatilitatea sa în bucătărie. Poate fi utilizată în diverse preparate, de la ceaiuri, dulceață de mentă și smoothie-uri până la salate și sosuri, aducând o notă de prospețime. Astfel, consumul de mentă nu doar că îmbunătățește gustul mâncărurilor, ci și aduce beneficii semnificative pentru sănătate. În concluzie, integrarea mentei în dieta zilnică poate contribui la o stare generală de bine, făcând din această plantă un ingredient valoros și plăcut.

