Brânza Feta - cum identifici brânza grecească originală. Ce înseamnă DOP și ce să eviți

Brânza Feta este unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale grecești. Eticheta DOP garantează autenticitatea , iar alegerea unei brânze originale presupune atenție la ingrediente, proveniență și ambalaj.

Brânza Feta este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate produse grecești. Sărată, albă și ușor sfărâmicioasă, face parte din multe rețete simple și gustoase ale grecilor.

Află ce este brânza Feta, cum recunoști varianta autentică grecească cu DOP și cum o poți folosi în rețete rapide, gustoase și sănătoase.

Ce este brânza feta și de unde provine

Brânza feta este un tip de brânză albă, sărată, moale și ușor sfărâmicioasă, făcută în mod tradițional din lapte de oaie sau dintr-un amestec de lapte de oaie și capră. Este una dintre cele mai cunoscute brânzeturi din lume și vine din Grecia. Grecii o folosesc de mii de ani în salate, plăcinte și multe alte mâncăruri.

Cuvântul „feta” vine din limba italiană și înseamnă „felie”. Asta pentru că, în trecut, brânza era tăiată în felii mari și păstrată în butoaie cu saramură (o apă cu sare). Saramura ajută la conservarea brânzei și îi dă gustul ei special, sărat și acrișor.

Pentru a se numi oficial „feta”, brânza trebuie să fie produsă în anumite regiuni din Grecia și după o rețetă tradițională. Uniunea Europeană a recunoscut brânza feta ca produs cu denumire de origine protejată (DOP). Asta înseamnă că doar brânza făcută în Grecia, cu lapte de oaie și capră, poate fi vândută sub numele de „feta”. Altfel, este considerată doar o imitație.

Brânza feta este albă, are un gust ușor picant și o textură care se sfărâmă ușor. Este ținută în saramură, așa că rezistă bine în timp, chiar și fără conservanți. Se folosește des în salata grecească, dar merge și în paste, omlete sau ca gustare simplă, cu roșii și ulei de măsline.

Originea grecească și recunoașterea DOP

Originea brânzei feta este clar legată de Grecia, acolo unde este produsă de sute de ani, mai ales în zonele muntoase unde păstorii cresc oi și capre. Este parte din tradiția alimentară grecească și apare în multe rețete vechi, fiind considerată o comoară națională, conform Kolios.gr.

Brânza feta este specială nu doar datorită gustului, ci și modului în care este produsă. Se folosește exclusiv lapte de oaie sau un amestec de lapte de oaie cu cel de capră, niciodată cu lapte de vacă. Animalele trebuie să fie crescute în mod tradițional, în regiunile colinare sau montane ale Greciei, unde pășunile dau un gust unic laptelui. Asta contribuie direct la aroma specifică a brânzei.

Din 2002, brânza feta are statutul de DOP, Denumire de Origine Protejată, acordat de Uniunea Europeană. Acest titlu înseamnă că doar brânza produsă în anumite regiuni din Grecia, după metoda tradițională, poate purta numele de „feta”. Dacă este făcută în altă țară sau cu alte tipuri de lapte, nu mai are voie să fie vândută sub acest nume în Europa.

Grecia s-a luptat ani întregi pentru această recunoaștere, mai ales pentru a proteja produsul de imitațiile din alte țări. Astăzi, când vezi eticheta DOP pe o cutie de feta, poți avea încredere că este un produs original, autentic, făcut în Grecia.

Care este diferența dintre brânza feta și alte brânzeturi sărate

Deși brânza feta seamănă la prima vedere cu alte brânzeturi albe și sărate, cum ar fi telemeaua, brânza de vaci sărată sau brânza bulgărească, există câteva diferențe clare care o fac unică.

În primul rând, laptele folosit. Feta originală este făcută doar din lapte de oaie sau dintr-un amestec de lapte de oaie și capră. Nu se folosește lapte de vacă. În schimb, multe alte brânzeturi sărate, cum e telemeaua românească sau brânza albă din alte țări, sunt făcute frecvent cu lapte de vacă, ceea ce le face mai blânde la gust și mai cremoase.

Apoi, textura. Feta are o textură ușor sfărâmicioasă și fermă. Nu este elastică și nici moale ca brânza de vaci. Când o tai, se rupe în bucăți neregulate. În comparație, telemeaua poate fi mai tare sau mai moale, în funcție de cât este maturată.

Gustul este o altă diferență importantă. Brânza feta are un gust mai puternic, ușor acrișor și sărat, cu o aromă specifică dată de laptele de oaie. Brânzeturile făcute cu lapte de vacă tind să aibă un gust mai neutru sau dulceag.

Și nu în ultimul rând, origine și denumire protejată. Feta este protejată la nivel european cu eticheta DOP – doar brânza produsă în anumite regiuni din Grecia, după rețeta tradițională, poate fi vândută sub acest nume. Alte brânzeturi sărate nu au această protecție și pot fi produse oriunde.

Din ce este făcută brânza feta

Brânza feta este făcută dintr-un amestec simplu, dar foarte controlat de ingrediente: lapte, culturi lactice, cheag și sare. Secretul gustului stă în calitatea laptelui și în metoda tradițională de preparare, conform Thespruceeats.com.

În mod tradițional, laptele folosit este de oaie sau un amestec de lapte de oaie cu până la 30% lapte de capră. Aceste animale sunt crescute în regiunile muntoase ale Greciei, unde se hrănesc natural, ceea ce dă laptelui o aromă bogată și intensă. Laptele de vacă nu este folosit niciodată în brânza feta originală.

După colectare, laptele este pasteurizat sau folosit crud (în unele rețete artizanale), apoi se adaugă culturi lactice care ajută la fermentare și dezvoltarea gustului acrișor. Se pune cheag, o enzimă care coagulează laptele și îl transformă într-o masă solidă, numită caș.

Cașul este apoi tăiat, scurs și presat pentru a elimina excesul de zer. Urmează sărarea și maturarea în saramură (o soluție de apă și sare). Această etapă este foarte importantă pentru gustul specific al brânzei feta și pentru păstrarea ei în timp. Maturarea durează cel puțin 2 luni. Va rezulta o brânză albă, compactă, sărată, cu aromă ușor picantă și textură sfărâmicioasă.

Beneficiile brânzei feta pentru sănătate

Brânza feta are mai multe beneficii pentru sănătate, mai ales atunci când este consumată cu moderație. Este o sursă bună de proteine, calciu și vitamine esențiale, fiind ușor de inclus într-o dietă echilibrată.

Unul dintre principalele avantaje este conținutul ridicat de calciu, mineral esențial pentru sănătatea oaselor și a dinților. Doar o porție mică de feta poate acoperi o parte importantă din necesarul zilnic de calciu, ajutând la prevenirea osteoporozei.

Feta conține și o cantitate importantă de proteine, necesare pentru menținerea masei musculare și pentru funcționarea corectă a organismului. Este, așadar, o alegere bună pentru cei care țin dietă sau fac sport, deoarece oferă energie și sațietate.

Datorită fermentației, feta are și bacterii benefice, similare celor din iaurturile probiotice, care pot susține sănătatea digestivă. Aceste bacterii bune contribuie la echilibrul florei intestinale și pot ajuta sistemul imunitar.

De asemenea, brânza feta are mai puține grăsimi și calorii decât multe alte brânzeturi maturate. Fiind obținută din lapte de oaie și capră, este adesea mai ușor digerabilă decât brânza din lapte de vacă.

În plus, conține vitamine din complexul B (în special B2 și B12), zinc și fosfor, toate acestea fiind importante pentru energie, imunitate și funcționarea creierului. Totuși, fiind o brânză sărată, este bine să nu se consume în exces, mai ales de către persoanele cu tensiune mare sau probleme renale. În rest, este un aliment gustos și sănătos, perfect pentru o alimentație echilibrată.

Cum alegi o brânză feta de calitate. Ce trebuie să scrie pe etichetă

Pentru a te asigura că alegi o brânză feta autentică și gustoasă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să citești cu atenție eticheta. Acolo găsești cele mai importante indicii despre calitate și origine.

În primul rând, caută mențiunea „DOP” (Denumire de Origine Protejată) sau „PDO” (în engleză). Aceasta garantează că produsul este făcut în Grecia, cu lapte de oaie și capră, respectând rețeta tradițională. Fără această mențiune, este foarte posibil să fie vorba despre o imitație.

Pe etichetă trebuie să scrie clar și „Fabricat în Grecia” sau „Product of Greece”. Atenție: dacă scrie „stil feta” sau „brânză tip feta”, nu este produs autentic, chiar dacă arată asemănător.

Verifică apoi lista de ingrediente. O feta de calitate conține doar:

· lapte de oaie sau amestec de lapte de oaie și capră (nu de vacă),

· culturi lactice,

· cheag,

· sare.

Evită produsele care au aditivi, stabilizatori sau conservanți artificiali.

Un alt detaliu important este ambalajul. Feta originală este păstrată în saramură, deci ar trebui să fie ambalată într-un recipient cu lichid. Dacă este vidată și uscată, este posibil să-și fi pierdut o parte din gust și prospețime.

Rețete simple cu brânză feta

Iată cinci rețete simple și rapide cu brânză feta, perfecte pentru orice moment al zilei. Nu ai nevoie de ingrediente complicate și nici de prea mult timp în bucătărie.

Salată grecească clasică

Taie felii roșii, castraveți, ceapă roșie și ardei gras. Adaugă măsline Kalamata și cuburi de brânză feta. Stropește cu ulei de măsline extravirgin, puțin oțet și presară oregano. Salata grecească este gata în 5 minute!

Paste cu roșii cherry și feta la cuptor

Pune într-un vas termorezistent roșii cherry, o bucată întreagă de feta, usturoi și ulei de măsline. Coace totul 20-25 de minute, apoi amestecă și adaugă pastele fierte.

Omletă cu feta și spanac

Bate două ouă, adaugă puțină sare, piper și câteva frunze de spanac. Toarnă în tigaie și presară brânză feta sfărâmată. Lasă omleta să se rumenească ușor. Poți adăuga și roșii uscate pentru un plus de aromă.

Bruschete cu feta și miere

Prăjește felii de pâine, freacă-le cu usturoi și unge-le cu puțin ulei de măsline. Pune deasupra brânză feta sfărâmată, puțină miere și nuci tocate. Un amestec savuros între sărat și dulce.

Cartofi copți cu feta și ierburi

Taie cartofii în jumătăți, unge-i cu ulei și condimentează-i cu rozmarin sau cimbru. Coace-i până se rumenesc, apoi presară brânză feta deasupra. Servește-i calzi, ca garnitură sau fel principal.

Dovlecei la grătar cu feta și mentă

Taie dovleceii în felii subțiri și gătește-i pe grătar sau într-o tigaie grill până se rumenesc ușor. Așază-i pe un platou, presară brânză feta sfărâmată și câteva frunze de mentă proaspătă tocate. Stropește cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie.

Plăcintă rapidă cu feta și iaurt

Amestecă brânza feta mărunțită cu două ouă și câteva linguri de iaurt grecesc. Așază compoziția între foi de plăcintă unse cu puțin ulei și coace la 180°C timp de aproximativ 30 de minute, până când plăcinta devine aurie și crocantă.

Salată de pepene verde cu feta

Taie cuburi de pepene verde și combină-le cu brânză feta, frunze de mentă și puțină ceapă roșie feliată foarte fin. Adaugă câteva picături de suc de lămâie și servește salata rece. Este o combinație răcoritoare, perfectă pentru zilele călduroase de vară.

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