Asta, deși în cele mai multe spitale, este o lipsă acută de personal, iar cu ajutorul acestui sistem de telemedicină, doctorii din teritoriu ar putea cere ajutorul colegilor din marile centre.

Asistenta șefă a spitalului din Alexandria: „Aparatul de telemedicină este conectat cu un monitor, se deschide camera și se ia legătura cu un spital superior nouă, pot vedea pacientul, funcțiile vitale ale pacientului”.

Reporter: „L-ați folosit vreodată?”

Asistenta șefă: „Nu l-am folosit, nu au avut nevoie, domnii doctori au luat legătura telefonic”.

În unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Alexandria ajung zilnic peste 100 cazuri, unele grave și sunt zile în care de gardă este un singur medic de urgență. Aici, găsim sistemul de telemedicină închis. Încercăm să-l pornim să vedem dacă funcționează și sunăm de probă la Spitalul Floreasca din București, de unde medicul din teritoriu ar putea primi ajutor rapid.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD București: „În centrul remote pacientul este conectat - electrozi, senzori puls...noi vedem în timp real datele de pe monitorul respectiv și cu ajutorul acestui joystick avem posibilitatea să manevrăm de la distanță camera. Putem să facem focus, putem să vedem inclusiv leziunile dermatologice”.

Spitalul Floreasca răspunde pentru jumătatea de sud a țării iar, spitalul județean din Târgu Mureș pentru partea de nord. Se pot face trei apeluri consecutive, de câte 15 secunde. Dacă centrele principale nu răspund, apelurile sunt redirecționate către Timișoara sau Iași.

Corespondent Știrile ProTV: „Sistemul a fost implementat în urmă cu patru ani și jumătate, pot fi preluate și patru apeluri în același timp, însă până acum nu a fost folosit niciodată.”

Tot nefolosită este și unitatea de telemedicină din Ploiești.

Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD București: „A fost folosit doar în perioada de probă, după aceea au fost invocate de către spitale mici nevoia reinstruirii, lipsa unei proceduri centralizate. Utilizarea este foarte prietenoasă: tu ai o listă în care sunt cele patru centre de recepție. Poți să-i dai niște sfaturi ca pacientul să rămână în spitalul respectiv, poți să constați că e foarte grav și să-i spui trimite-l urgent la noi, poți să trimiți elicopterul, se pot face foarte multe lucruri”.

Sistemul de telemedicină de la UPU a costat 7,7 milioane de euro. La finalul anului iese din garanție. Între timp, la Departamentul pentru Situații de Urgență a fost făcut un grup de lucru care trebuie să stabilească procedurile de folosire și să instruiască iar personalul.