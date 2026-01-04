Secretele pentru a prepara o mămăligă vârtoasă, fără cocoloașe. Ce greșeli să eviți

Mămăliga este perfectă pentru o mulțime de preparate, de la sărmăluțe, varză călită, carne prăjită sau cârnați, până la clasica brânză, smântână și ou.

Anca Lupescu

Pentru a face o mămăligă vârtoasă, fără cocoloașe și delicioasă, trebuie să respecți câteva trucuri. 

Ingrediente simple pentru mămăliga perfecta

O mămăligă perfectă nu are nevoie de prea multe ingrediente. Doar un mălai de calitate, sare și un cubuleț de unt gras. Tehnica este mai importantă, la fel ca și proporțiile.

Așadar, asigură-te că ai o oală bună, un tel la îndemână și o lingură de lemn.

Cum se face mămăliga corect

Pentru a face o mămăligă bună, se pune apă la fiert într-un ceaun sau o oală cu fund gros, de preferat dublu. La 1 litru de apă se adaugă aproximativ 1 linguriță de sare. Când apa începe să clocotească, se reduce focul.

Mălaiul se adaugă treptat, în ploaie, amestecând continuu cu un tel ca să nu se formeze cocoloașe. După ce se încheagă și ai terminat de adăugat mălaiul, poți trece la o lingură de lemn.

Se fierbe la foc mic 15–20 de minute, amestecând des, mai ales spre final, când se îngroașă. Mămăliga este gata când se desprinde ușor de pe pereții oalei și are consistență uniformă. Apoi, se răstoarnă pe un fund de lemn sau se servește direct din oală.

Raportul corect între apă și mălai pentru o mămăligă reușită

Ca regulă generală, se folosește 250–300 g mălai la 1 litru de apă, în funcție de cât de tare vrei mămăliga.

Pentru o mămăligă normală , se folosesc cam 3 părți de apă la 1 parte de mălai și vei obține o mămăligă nici prea moale, nici prea tare.

Dacă vrei mămăligă moale, perfectă pentru brânză și smântână, pui mai multă apă: aproximativ 4 părți de apă la 1 parte de mălai.

Dacă vrei mămăligă tare, care se poate tăia, pui mai puțină apă: cam 2–2,5 părți de apă la 1 parte de mălai. Această mămăligă vârtoasă este perfectă pentru a fi mâncată cu carne prăjită, carne la garniță, sărmăluțe sau preparate grase precum cârnați de casă prăjiți sau coaste de porc prăjite.

La 1 litru de apă: 

– 200 g mălai pentru mămăligă moale 

– 250–300 g mălai pentru mămăligă normală 

– 350–400 g mălai pentru mămăligă tare, vârtoasă

Pune sarea se pune în apă, înainte să adaugi mălaiul.

Trucuri pentru o mămăligă gustoasă, fără cocoloașe

Dacă vrei o mămăligă gustoasă, fără cocoloașe, începe prin a săra bine apa. O mămăligă gustoasă este sărată. Apoi, apa trebuie să fie bine clocotită înainte să adaugi mălaiul.

Ca să nu ai cocoloașe, mălaiul se adaugă treptat, în ploaie, nu dintr-o dată. În timp ce îl pui, amesteci continuu, ca să nu se formeze cocoloașe pe care mai târziu va fi greu să le spargi. Folosește un tel până ce nu mai poți învârti și mămăliga devine tare. Apoi poți trece la o lingură de lemn.

Focul se dă mai mic după ce ai pus mălaiul. Mămăliga trebuie să fiarbă încet, nu în clocot puternic. Amestecă des, mai ales spre final, când începe să se îngroașe. Insistă pe fundul oalei și pe margini. Nu pleca de lângă mămăligă. Trebuie să amesteci destul de des. La final, când se dezlipește de pe pereții oalei, poți adăuga un cub de unt pentru a obține o mămăligă gustoasă.

Folosește o oală cu fund gros sau un ceaun. Mămăliga se prinde mai greu și fierbe uniform. Dacă tot apar cocoloașe, zdrobește-le imediat cu lingura sau cu telul, amestecând energic.

La final, când mămăliga e gata, las-o să mai fiarbă câteva minute fără să amesteci, apoi mai amestecă puțin cu lingura de lemn și e gata.

Greșeli frecvente când prepari mămăligă

Evită să faci următoarele greșeli atunci când faci mămăligă:

• Să nu pui sare în apă

• Să nu lași apa să fiarbă

• Să pui tot mălaiul deodată

• Să nu amesteci constant

• Să folosești o oală cu fundul subțire

• Să dai focul prea mare

• Să lași mămăliga nesupravegheată

• Să pui prea puțin/mult mălai

Sursa: StirilePROTV

