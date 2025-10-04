Macadamia – nuca exotică cu gust delicat și beneficii pentru sănătate

Nuca de macadamia este un aliment exotic, apreciat pentru gustul său fin și textura cremoasă. Pe lângă aroma rafinată, este o sursă valoroasă de grăsimi sănătoase, vitamine și antioxidanți care susțin sănătatea inimii și a pielii.

Nucile de macadamia sunt fructe oleaginoase care cresc în copaci și au un gust bogat și untos.

La fel ca alte tipuri de nuci, conțin numeroși nutrienți, inclusiv fibre, proteine, vitamine și minerale. De asemenea, sunt bogate în grăsimi sănătoase (grăsimi mononesaturate). Atunci când sunt incluse într-o dietă echilibrată, nucile de macadamia pot contribui la pierderea în greutate, la îmbunătățirea sănătății inimii, la reducerea riscului de cancer și la scăderea șanselor de a dezvolta diabet, printre alte beneficii.

Ce sunt nucile Macadamia

Nuca de macadamia este cea mai scumpă nucă din lume și are cea mai dură coajă de spart. Aceste nuci exotice sunt bogate în proteine de calitate și au un gust bogat și untos, fiind des întâlnite atât în secțiunile de gustări, cât și în meniurile de deserturi.

Nucile de macadamia sunt fructele produse de arborii de macadamia, o specie de arbori veșnic verzi originari din Australia. În diferite părți ale lumii, acestea mai sunt cunoscute și sub alte denumiri: nuca Queensland, nuca de tufiș, nuca maroochi, nuca bauple sau nuca Hawaii.

Cea mai mare producție comercială de nuci de macadamia este concentrată în Hawaii și Africa de Sud. Arborii de macadamia cresc și în alte zone cu climă tropicală, precum Noua Zeelandă, Kenya și Indonezia. Producția de nuci de macadamia începe la cinci ani după plantarea copacului, acesta fiind motivul pentru care nucile sunt atât de scumpe la import.

Beneficii pentru sănătate și contraindicații

►Îmbunătățește sănătatea inimii

Cantitățile ridicate de grăsimi mononesaturate din nucile de macadamia sunt asociate cu reglarea nivelului de colesterol și reducerea riscului de boli cardiovasculare.

Un studiu a arătat că persoanele cu colesterol ridicat care au consumat o dietă bogată în nuci de macadamia și-au redus nivelul colesterolului „rău” într-o măsură similară cu cei care au urmat o dietă recomandată de Asociația Americană a Inimii, conform verywellhealth.

►Reduce riscul de diabet

Nucile de macadamia au un conținut scăzut de carbohidrați și bogat în fibre, ceea ce poate ajuta la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge. Unele cercetări sugerează că o dietă bogată în acizi grași mononesaturați poate reduce riscul de diabet de tip 2. O analiză a mai multor studii a arătat că nucile, inclusiv cele de macadamia, pot îmbunătăți controlul glicemic la persoanele cu diabet de tip 2.

►Susține pierderea în greutate

Deși sunt bogate în calorii, nucile de macadamia pot sprijini gestionarea greutății. Acest efect se datorează conținutului ridicat de proteine și fibre, care oferă senzație de sațietate.

Un studiu mai vechi a constatat că persoanele care au inclus nuci de macadamia în alimentația lor timp de trei săptămâni au înregistrat o scădere ușoară în greutate și o reducere a indicelui de masă corporală (IMC).

►Scad riscul de cancer

Nucile de macadamia conțin o cantitate mare de fibre, care acționează ca prebiotice și pot susține sănătatea intestinală. Un nivel sănătos de bacterii benefice în intestin ajută la digestie și poate preveni diverse boli.

►Îmbunătățesc sănătatea creierului

Tocotrienolii și grăsimile mononesaturate din nucile de macadamia au și proprietăți neuroprotectoare. Unele cercetări sugerează că un consum mai mare de nuci poate încetini declinul cognitiv la persoanele în vârstă.

Valori nutriționale

Aproximativ 28 de grame de nuci de macadamia conține următorii nutrienți:

• Calorii: 204

• Grăsimi: 23 g

• Proteine: 2 g

• Carbohidrați: 4 g

• Fibre: 3 g

• Mangan: 1,2 mg

• Fier: 1,1 mg

• Vitamina B6: 0,08 mg

• Magneziu: 37 mg

• Cupru: 0,2 mg

• Tiamină: 0,34 mg

• Calciu: 24 mg

Deși nucile de macadamia conțin multă grăsime, aproximativ 80% din aceasta este grăsime mononesaturată, care oferă numeroase beneficii pentru sănătate.

Moduri de consum

Există mai multe varietăți disponibile în magazine, așa că asigură-te că alegi tipul potrivit pentru scopurile tale culinare și apoi păstrează-le corespunzător pentru a proteja antioxidanții și uleiurile benefice, esențiale pentru efectele lor asupra inimii și creierului.

Nuci în coajă: Unele magazine vând macadamia încă în coajă. Păstrarea nucilor în coajă – ambalajul lor natural – le poate ajuta să reziste puțin mai mult, însă trebuie să știi că nucile de macadamia sunt foarte greu de spart! Coaja lor extrem de dură necesită un dispozitiv special de spart nuci, așa că este recomandat să cumperi doar miezurile decojite dacă intenționezi să le folosești frecvent la gătit.

Miezuri crude de macadamia: Aceasta este cea mai bună alegere dacă plănuiești să folosești nucile la gătit sau dacă vrei să le prăjești singur, adăugând propriile arome. Textura miezurilor crude este ușor mai untoasă decât cea a celor prăjite, iar gustul este subtil și versatil.

Macadamia prăjite: Prăjirea intensifică aroma nucilor, iar textura crocantă devine mai pronunțată. Prăjirea ușoară nu le diminuează proprietățile benefice pentru sănătate.

Nuci prăjite și sărate: Acestea se cumpără de obicei pentru gustări, dar pot fi folosite și la gătit. Dacă le folosești într-o rețetă, ai grijă la cantitatea de sare pentru că aceste nuci vor adăuga sare suplimentară.

Indiferent de varietatea aleasă, macadamia trebuie păstrată într-un recipient etanș, la frigider. Așa depozitate, se pot păstra 3 luni la frigider și 6 luni la congelator.

Nucile de macadamia pot fi consumate crude, prăjite sau transformate în unt. De asemenea, pot fi adăugate în salate, iaurt, smoothie-uri sau produse de patiserie. Macadamia măcinate pot servi ca făină fără gluten.

Prăjirea la temperaturi moderate (150–160 °C timp de 20–25 de minute) ajută la menținerea nutrienților și a gustului. Temperaturile mai ridicate pot reduce conținutul de proteine și pot crește râncezirea. Alte metode includ prăjirea în tigaie, la aer cald sau pe grătar, conform tuasaude.

Pentru cea mai bună calitate, păstrează macadamia în borcane de sticlă etanșe, într-un loc răcoros. Aceasta previne oxidarea și le menține proaspete mai mult timp.

