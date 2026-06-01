Închiderea consulatului de la Constanța și declararea consulului „persona non grata” au fost doar un avertisment, a adăugat șeful statului în același interviu.

Între timp, a fost finalizat raportul tehnic, iar acesta confirmă că dronă care a explodat pe blocul din Galați este rusească.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii de la BBC World Service dacă România ia în calcul măsuri diplomatice mai severe împotriva Rusiei.

Nicușor Dan, președintele României: „Aceasta este o măsură de avertizare adresată părții ruse și sper că se vor opri. Dacă nu, există și alte măsuri pe care le putem lua împotriva lor. De exemplu, expulzarea ambasadorului. Există o ierarhie a măsurilor diplomatice care pot fi luate”.

Măsurile luate deja sunt severe, spune fostul ambasador Emil Hurezeanu.

Emil Hurezeanu, fost ambasador: „E un consulat general cu tradiție, foarte important. Faptul că e vorba de o reprezentanță diplomatică, în apropierea zonei unde au căzut drone, mi se pare important. Se vorbește greu despre expulzarea unui ambasador. Expulzarea ambasadorului aș spune că face parte din registrul foarte sever al măsurilor de retorsiuni diplomatice, la care nu cred că se va ajunge”.

Pe de altă parte, raportul tehnic arată că drona care a explodat pe blocul din Galați este rusească, a anunțat Nicusor Dan.

Nicușor Dan, președintele României: „Am mai avut o altă dronă în urmă cu patru-cinci săptămâni, care nu a explodat. Am comparat cele două drone – resturile celei care a explodat vineri și dronă care a ajuns acum o lună – și sunt complet identice. Prin urmare, putem spune cu certitudine că este vorba despre o dronă rusească de tip Geran-2”.

Vladimir Putin a negat că drona ar fi de origine rusească și a cerut ca experții ruși să analizeze resturile.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Rusiei i s-a transmis un avertisment, Rusia se face că nu înțelege. Președintele a spus ceea ce așteaptă de la Rusia este să își controleze mult mai bine și să-și programeze mult mai bine atacurile, astfel încât acestea să nu degenereze pe teritoriul României”.

Ruperea relațiilor diplomatice între două țări, adică închiderea ambasadelor, este ultimul grad al măsurilor la care se ajunge doar doar în situații excepționale.