Coacăze – fructele minune cu multiple beneficii pentru sănătate. Ce sunt, cum le recunoști și ce gust au

Coacăzele (Ribes) sunt originare din zonele temperate ale emisferei nordice și din vestul Americii de Sud.

Coacăzele negre (Ribes nigrum) au fost o gustare populară în Europa de secole și sunt native din zonele mai temperate ale Europei de Nord și Asiei de Nord. Primele dovezi scrise ale utilizării lor datează din anii 1500. Aceste mici fructe sunt pline de beneficii pentru sănătate. Iată tot ce trebuie să știi despre coacăze și cum te ajută ele la starea de bine.

Specii de coacăze

Plantele de coacăze sunt arbuști erecti sau cu ramuri răspândite. În general, aceștia sunt formate din tulpini scurte și lungi și pot fi acoperite cu păr sau glande, fără spini. Frunzele au forme care variază de la rotunjite la aproape triunghiulare și au o venatură palmată (vene care radiază dintr-un punct comun aproape de codița frunzei). Florile sunt, în general, grupate și au culori ce variază de la verzui la alb, galben, roz, roșu sau violet. Fructele sunt ca niște boabe.

Există o serie de specii de coacăze care sunt cultivate pentru fructele lor. Coacăzul comun (Ribes rubrum) și coacăzul negru (R. nigrum) sunt cele mai importante din punct de vedere economic. Atât coacăzele roșii, cât și cele negre sunt folosite pentru a face tarte, plăcinte, gemuri și jeleuri. Coacăzele negre sunt folosite în pastile și pentru a da aromă, fiind uneori și fermentate. Alte specii cultivate pentru fructele lor includ coacăzul de bivol (R. odoratum) și coacăzul nordic (R. spicatum). Coacăzele sunt extrem de bogate în vitamina C și furnizează, de asemenea, calciu, fosfor și fier, conform Britannica.

Shutterstock

Beneficii pentru sănătate

Coacăzele negre sunt pline de antioxidanți, inclusiv antociani. Antocianii dau coacăzelor negre culoarea lor caracteristică închisă și combat radicalii liberi din corp, reducând stresul oxidativ și deteriorarea celulelor.

Coacăzele negre au una dintre cele mai ridicate valori antioxidante pentru fructe, ceea ce le face eficiente în tratarea sau prevenirea unei serii de probleme de sănătate.

Printre beneficiile pentru sănătate ale coacăzelor se numără:

Sănătatea sistemului imunitar - Coacăzele negre sunt bogate în antioxidanți, inclusiv vitamina C. Împreună cu antocianii din coacăzele negre, acești antioxidanți pot ajuta la stimularea sistemului imunitar, permițând corpului tău să combată infecțiile și virușii mai eficient.

Reducerea inflamației - Coacăzele sunt bogate într-o acid gras omega-6 numit acid gama-linoleic. Acest compus poate ajuta la reducerea inflamației, precum și la îmbunătățirea simptomelor unor boli inflamatorii, cum ar fi artrita reumatoidă. Unele studii au arătat, de asemenea, că acidul gama-linoleic ajută la diminuarea durerii și a rigidității articulațiilor pentru persoanele cu artrită.

Sănătatea ochilor - Coacăzele negre, bogate în antociani, pot ajuta la tratarea glaucomului, una dintre principalele cauze ale orbirii. Antioxidantul crește fluxul sanguin în ochi și poate ajuta la încetinirea progresiei glaucomului. Acidul gama-linoleic, acidul linoleic (găsit în vitamina C) și alți antioxidanți pot ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea ochilor uscați și la simptomele de oboseală oculară.

Reducerea riscului de boli de inimă - Incorporarea coacăzelor negre în alimentația ta poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii și la reducerea riscului de boli de inimă. Unele studii arată că uleiul de semințe de coacăze negre poate ajuta la îmbunătățirea nivelurilor de colesterol total și la reducerea trigliceridelor din sânge, conform webmd.

Sănătatea digestivă - Coacăzele conțin fibre solubile și insolubile, ambele fiind esențiale pentru o digestie sănătoasă. În timp ce fibra solubilă încetinește digestia, astfel încât intestinul tău să poată absorbi mai multe substanțe nutritive, fibra insolubilă ajută la menținerea unui flux constant al alimentelor prin sistemul digestiv. De asemenea, ajută la prevenirea acumulării toxinelor și la reducerea riscului de cancer colorectal.

Pline de Vitamina C - Coacăzele sunt, de asemenea, extrem de bogate în vitamina C. Acestea depășesc multe alte fructe de pădure în conținutul lor de vitamina C, inclusiv murele și zmeura. Nivelurile mai ridicate de vitamina C din coacăze contribuie la gustul lor acrișor, făcându-le mai puțin dulci comparativ cu alte fructe de pădure. Această caracteristică unică poate fi atribuită amăruiului găsit în coacăzele roșii, ceea ce ar putea explica de ce sunt adesea subestimate.

Gestionarea diabetului - Coacăzele negre au niveluri ridicate de mangan, un mineral important pentru controlul nivelului de zahăr din sânge. Manganul poate ajuta la secreția corectă de insulină și la menținerea echilibrului zahărului din sânge pentru persoanele cu diabet de tip 2.

Valori nutriționale

Coacăzele sunt bogate în vitamina C, conținând aproximativ 56% din valoarea zilnică recomandată într-o singură porție. Vitamina C joacă un rol vital în sănătatea și funcționarea sistemului imunitar.

Alte vitamine și minerale din acest fruct includ:

• Fier

• Calciu

• Fosfor

• Magneziu

• Mangan

• Vitamina B1 (tiamina)

• Vitamina B2 (riboflavina)

• Vitamina B5 (acid pantotenic)

• Vitamina B6 (piridoxină)

• Vitamina A

Coacăzele conțin și cantități mici de folat, vitamina B3 (niacina) și zinc.

Nutrienți pe porție

50 de grame de coacăze negre conțin:

• Calorii: 18

• Proteine: 0 grame

• Grăsimi: 0 grame

• Carbohidrați: 4 grame

• Fibre: 2 grame

• Zahăr: 0 grame

Shutterstock

Contraindicații ale consumului de coacăze

Alergiile la coacăze sunt rare. O persoană ar putea fi alergică la coacăze dacă are și alergii la piersici, caise, zmeură, polen sau nectarine. Dacă experimentezi simptome de alergie alimentară, cum ar fi erupții cutanate, iritații ale pielii în jurul gurii sau greață, consultă-ți medicul.

Coacăzele ajută la încetinirea coagulării sângelui. Totuși, dacă iei deja medicamente pentru subțierea sângelui, cum ar fi aspirina, ibuprofenul etc., ar trebui să eviți coacăzele. De asemenea, nu se recomandă consumul acestora înainte de proceduri chirurgicale, tatuaje etc.

Coacăzele reduc tensiunea arterială. Așadar, dacă ai hipotensiune sau iei medicamente pentru tensiune arterială, evită coacăzele.

Coacăzele au o concentrație foarte mare de vitamina C. Chiar dacă vitamina C nu are efecte adverse, consumul excesiv de coacăze poate provoca tulburări gastrointestinale dacă nu este absorbită complet. Cercetările arată că un aport mare de vitamina C poate crește excreția de oxalat urinar și acid uric, ceea ce ar putea contribui la formarea pietrelor la rinichi, în special la persoanele cu tulburări renale.

Când apar coacăzele

Coacăzul este un arbust care produce fructe pe toată durata verii, până aproape de finalul lunii septembrie. Primele fructe se vor coace în funcție de temperaturile de afară, dar de obicei le vei pe tarabele din piețe începând cu luna iunie.

Dacă ai în curte un coacăz, culege fructele când ajung la maturitate, dar nu le lăsa prea mult să se coacă, pentru că sunt delicate și trebuie folosite rapid.

Le poți congela sau conserva pentru a le păstra cât mai mult timp. Poți alege să faci compoturi, gemuri sau dulcețuri din aceste fructe micuțe pline de beneficii pentru sănătate.

