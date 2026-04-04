Top plante aromatice pe care să le ai mereu la îndemână în bucătărie. Cum poți crește mirodenii acasă

Ai observat vreodată cum doar câteva frunze de busuioc sau puțin rozmarin pot transforma o rețetă din ceva obișnuit într-un preparat foarte gustos? 

Anca Lupescu

Gătitul cu plante aromatice și condimente nu doar că adaugă gust și culoare mâncării, dar poate reduce și cantitatea de sare sau zahăr pe care o folosești. În loc să cumperi mereu ierburi proaspete, le poți cultiva chiar la tine acasă. Nu e deloc greu și beneficiile sunt nenumărate.

De ce să îți cultivi propriile plante aromatice acasă

Există o satisfacție aparte în a-ți cultiva propriile plante aromatice. Câteva frunze de busuioc, arpagic, mentă sau coriandru tăiate direct din ghiveci și adăugate într-un preparat făcut acasă oferă o senzație pe care nu o obții dintr-un borcan cu plante uscate cumpărate din magazin.

Cultivă plantele aromatice la fel cum cultivi legumele. Astfel economisești bani și obții produse de calitate, nu variante inferioare.

Cultivarea lor acasă este mai sigură și mai comodă. O singură plantă îți poate oferi o cantitate mare de frunze pe care le poți recolta în mod repetat, spre deosebire de plantele cumpărate care pot fi folosite doar de câteva ori înainte de a fi aruncate și înlocuite.

Dacă le cultivi organic, ai mai mult control asupra modului în care sunt produse și asupra folosirii sau evitării substanțelor chimice.

Primul lucru pe care trebuie să îl stabilești este ce plante aromatice folosești cel mai des. Cultivă doar plante pe care le folosești frecvent în gătit.

Există foarte multe plante aromatice din care poți alege, însă cele de care ai nevoie depind de dieta ta și de tipul de mâncare pe care îl gătești de obicei: carne, pește, legume, preparate precum pesto sau murături.

Plante aromatice esențiale în bucătarie

Mentă 

Există mai multe tipuri de mentă care pot fi cultivate. Este utilă pentru gătit, pentru decorarea preparatelor și pentru a aromatiza cuburi de gheață pentru băuturi de vară. Se cultivă foarte ușor.

Arpagic 

Este un decor plăcut pentru mâncăruri, dar poate fi adăugat și în salate pentru aromă. Se cultivă ușor.

Mărar 

Este excelent pentru aromatizarea cărnii, peștelui și legumelor, în special a cartofilor. Mărarul se cultivă foarte ușor.

Busuioc 

Există multe tipuri de busuioc pe care le poți cultiva. Este folosit pentru decor, aromă, pesto și sosuri. Frunzele proaspete sunt foarte aromate și pot fi consumate chiar și simple.

Salvie 

Este potrivită pentru asezonarea cărnii, peștelui, legumelor și sosurilor. Salvia are o aromă puternică, de aceea trebuie folosită cu moderație pentru a nu acoperi celelalte gusturi. Există numeroase varietăți, de la salvie de grădină până la salvie rusească.

Coriandru 

Coriandrul este bun pentru salate și preparate gătite, dar și pentru mâncăruri picante.

Pătrunjel 

Poate fi cu frunze crețe sau plate. Este folosit ca în super, ciorbe, tocănițe și multe altele. Pătrunjelul se cultivă relativ ușor și este bogat în vitamine.

Rozmarin 

Rozmarinul are o aromă intensă și este potrivit pentru carne, pește, pasăre, legume, sosuri și supe.

Cimbru 

Este foarte bun pentru aromă. Se potrivește în special cu ouăle. Există mai multe varietăți, precum cimbru de grădină, cimbru cu lămâie sau cimbru sălbatic.

Tarhon 

Tarhonul are un gust ușor picant și aromă de anason. Este potrivit pentru salate, carne, pește, supe, sosuri și legume.

Foi de dafin 

Se folosesc frecvent în tocănițe, supe și preparate gătite lent. Foile de dafin pot fi utilizate atât proaspete, cât și uscate.

Oregano 

Cunoscut și ca maghiran sălbatic, oreganul este folosit pentru aromatizarea cărnii, peștelui și legumelor, atât proaspăt, cât și uscat. Se utilizează și în sosuri, supe, salate, dressinguri și uleiuri aromate.

Cum să cultivi ierburi aromatice în propria bucătărie

Cultivarea plantelor aromatice este relativ ușoară, iar rezultatele sunt excelente. Puțini pot rezista unei crenguțe de busuioc proaspăt peste spaghete bolognese sau coriandrului proaspăt tocat în salate, supe și curry.

Există multe plante aromatice pe care le poți cultiva într-o mică grădină în casă. Un punct bun de plecare sunt cele pe care le folosești cel mai des în gătit.

Cultivarea din semințe sau din plante

Cea mai ieftină metodă de a cultiva plante aromatice este să începi cu semințe, conform thrive.org.

Dacă vrei rezultate mai rapide sau o rată mai mare de succes, poți cumpăra plante mici din centre de grădinărit.

Poți folosi chiar și plante aromatice vii cumpărate din supermarket. Desparte planta în mai multe grupuri mici și replantează-le în ghivece.

Alegerea recipientelor

Plantele aromatice pot fi cultivate în multe tipuri de recipiente. Poți avea ghivece separate pentru fiecare plantă sau un ghiveci lung în care să plantezi mai multe.

Este important ca recipientele să aibă găuri de drenaj la bază, pentru ca apa să nu rămână în ghiveci.

Solul

Alege un substrat de calitate pentru plante de interior. Pământul din grădină este de obicei prea greu pentru ghivece.

Unde să pui plantele

Majoritatea plantelor aromatice au nevoie de multă lumină. Un loc lângă o fereastră orientată spre sud este de obicei potrivit.

Un pervaz însorit în bucătărie este ideal, deoarece plantele vor fi aproape de locul unde le folosești.

Dacă nu primesc suficientă lumină, plantele pot crește cu tulpini lungi și frunze mai mici sau pot începe să se îngălbenească.

Dacă nu ai o fereastră suficient de luminoasă, poți folosi o lampă specială pentru plante.

Fă lucrurile mai ușoare

Așază plantele într-un loc ușor de ajuns, astfel încât să le poți uda și recolta fără să te apleci sau să te întinzi.

Grădina de plante aromatice iarna

Avantajul unei grădini de plante aromatice în interior este că poate fi menținută și iarna.

Totuși, temperatura lângă fereastră poate fi mai scăzută. Ai grijă ca frunzele să nu atingă geamul pentru a nu îngheța.

Îngrijirea plantelor aromatice

Udarea

Este bine să planifici modul în care vei uda plantele. Pune o tavă sau o farfurie sub ghivece pentru a colecta apa.

Pentru a verifica dacă planta are nevoie de apă, ridică ușor ghiveciul. Dacă pare ușor, este momentul să uzi planta.

Poți uda cu o stropitoare mică sau poți pune ghivecele într-un vas cu aproximativ 1 cm de apă timp de o oră, astfel încât să absoarbă apa.

Fertilizarea

Este recomandat să folosești un îngrășământ potrivit pentru plante o dată la una sau două luni.

Recoltarea plantelor

Încearcă să tai frunze în mod regulat. Acest lucru stimulează planta să producă creșteri noi. Dacă ai mai multe frunze decât folosești în gătit, le poți utiliza și în alte moduri sau le poți conserva pentru mai târziu.

