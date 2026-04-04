Top plante aromatice pe care să le ai mereu la îndemână în bucătărie. Cum poți crește mirodenii acasă

Gătitul cu plante aromatice și condimente nu doar că adaugă gust și culoare mâncării, dar poate reduce și cantitatea de sare sau zahăr pe care o folosești. În loc să cumperi mereu ierburi proaspete, le poți cultiva chiar la tine acasă. Nu e deloc greu și beneficiile sunt nenumărate.

De ce să îți cultivi propriile plante aromatice acasă

Există o satisfacție aparte în a-ți cultiva propriile plante aromatice. Câteva frunze de busuioc, arpagic, mentă sau coriandru tăiate direct din ghiveci și adăugate într-un preparat făcut acasă oferă o senzație pe care nu o obții dintr-un borcan cu plante uscate cumpărate din magazin.

Cultivă plantele aromatice la fel cum cultivi legumele. Astfel economisești bani și obții produse de calitate, nu variante inferioare.

Cultivarea lor acasă este mai sigură și mai comodă. O singură plantă îți poate oferi o cantitate mare de frunze pe care le poți recolta în mod repetat, spre deosebire de plantele cumpărate care pot fi folosite doar de câteva ori înainte de a fi aruncate și înlocuite.

Dacă le cultivi organic, ai mai mult control asupra modului în care sunt produse și asupra folosirii sau evitării substanțelor chimice.

Primul lucru pe care trebuie să îl stabilești este ce plante aromatice folosești cel mai des. Cultivă doar plante pe care le folosești frecvent în gătit.

Există foarte multe plante aromatice din care poți alege, însă cele de care ai nevoie depind de dieta ta și de tipul de mâncare pe care îl gătești de obicei: carne, pește, legume, preparate precum pesto sau murături.

Plante aromatice esențiale în bucătarie

Mentă

Există mai multe tipuri de mentă care pot fi cultivate. Este utilă pentru gătit, pentru decorarea preparatelor și pentru a aromatiza cuburi de gheață pentru băuturi de vară. Se cultivă foarte ușor.

Arpagic

Este un decor plăcut pentru mâncăruri, dar poate fi adăugat și în salate pentru aromă. Se cultivă ușor.

Mărar

Este excelent pentru aromatizarea cărnii, peștelui și legumelor, în special a cartofilor. Mărarul se cultivă foarte ușor.

Busuioc

Există multe tipuri de busuioc pe care le poți cultiva. Este folosit pentru decor, aromă, pesto și sosuri. Frunzele proaspete sunt foarte aromate și pot fi consumate chiar și simple.

Salvie

Este potrivită pentru asezonarea cărnii, peștelui, legumelor și sosurilor. Salvia are o aromă puternică, de aceea trebuie folosită cu moderație pentru a nu acoperi celelalte gusturi. Există numeroase varietăți, de la salvie de grădină până la salvie rusească.

Coriandru

Coriandrul este bun pentru salate și preparate gătite, dar și pentru mâncăruri picante.

Pătrunjel

Poate fi cu frunze crețe sau plate. Este folosit ca în super, ciorbe, tocănițe și multe altele. Pătrunjelul se cultivă relativ ușor și este bogat în vitamine.

Rozmarin

Rozmarinul are o aromă intensă și este potrivit pentru carne, pește, pasăre, legume, sosuri și supe.

Cimbru

Este foarte bun pentru aromă. Se potrivește în special cu ouăle. Există mai multe varietăți, precum cimbru de grădină, cimbru cu lămâie sau cimbru sălbatic.

Tarhon

Tarhonul are un gust ușor picant și aromă de anason. Este potrivit pentru salate, carne, pește, supe, sosuri și legume.

Foi de dafin

Se folosesc frecvent în tocănițe, supe și preparate gătite lent. Foile de dafin pot fi utilizate atât proaspete, cât și uscate.

Oregano

Cunoscut și ca maghiran sălbatic, oreganul este folosit pentru aromatizarea cărnii, peștelui și legumelor, atât proaspăt, cât și uscat. Se utilizează și în sosuri, supe, salate, dressinguri și uleiuri aromate.