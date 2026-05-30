Studiul internațional a constatat că peste două treimi dintre participante ar putea fi scutite de efectele secundare ale chimioterapiei și ar putea fi tratate exclusiv cu terapie hormonală, scrie BBC.

Chimioterapia poate provoca oboseală, greață, căderea părului, slăbirea sistemului imunitar și probleme de fertilitate.

Studiul, condus de University College London (UCL), a implicat peste 4.000 de paciente recent diagnosticate, cu vârsta peste 40 de ani, din Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Australia, Noua Zeelandă și Thailanda.

Studiul a inclus mii de paciente

Cercetătorii au utilizat un test genetic numit Prosigna pentru a măsura activitatea a 50 de gene implicate în dezvoltarea cancerului de sân și pentru a calcula riscul de recidivă al pacientei.

Cele care au obținut un scor scăzut – două treimi din grup – nu au fost tratate prin chimioterapie. Rata de supraviețuire pe cinci ani a acestui grup a fost de 93,7%, comparativ cu o rată de 94,9% în rândul pacientelor care au primit chimioterapie ca parte a tratamentului.

Tratamentul principal pentru cancerul de sân este, de obicei, intervenția chirurgicală de îndepărtare a tumorilor. Chimioterapia este adesea recomandată după aceea pentru a diminua riscul de recidivă.

De asemenea, aceasta este oferită în mod regulat persoanelor cu cancer de sân în stadiu incipient care s-a răspândit la ganglionii limfatici din apropiere.

Medicii sunt îngrijorați că tratamentul oferă puține beneficii persoanelor cu cel mai frecvent tip de cancer mamar, a declarat UCL.

Medicii pun sub semnul întrebării chimioterapia

Universitatea a afirmat că, în urma studiului, peste 5.000 de pacienți din cadrul NHS ar putea evita chimioterapia în fiecare an.

Karen Bonham, din Cardiff, a participat la studiu și a declarat că rezultatele reprezintă o „ușurare imensă” și că se simte „ca de Crăciun”.

Femeia în vârstă de 64 de ani a evitat chimioterapia datorită testului Prosigna și a urmat în schimb radioterapie și terapie hormonală timp de opt ani.

„Diagnosticul și tratamentul cancerului pot fi șocante. Cu siguranță te aruncă într-o lume a incertitudinii. Prioritățile în viață se reorientează – vrei pur și simplu să supraviețuiești.”, a spus ea.

Rezultatele studiului vor fi prezentate sâmbătă la cea mai mare conferință mondială dedicată cancerului, reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică, care va avea loc la Chicago, în Statele Unite.

Cercetătorii susțin tratamente personalizate

Cercetătorul principal al studiului și profesor de oncologie mamară la Institutul de Cancer al UCL, profesorul Rob Stein, a declarat: „Aceste rezultate reprezintă un pas important și semnificativ către un tratament mai personalizat. Studiul a utilizat cu succes biologia tumorii pentru a ghida deciziile, în loc să se bazeze exclusiv pe caracteristicile clinice tradiționale. Pentru pacienți, acest lucru înseamnă că mulți ar putea fi scutiți de povara fizică și emoțională a chimioterapiei și de potențialele sale efecte secundare pe termen lung. Pentru sistemele de sănătate, aceasta reprezintă o utilizare mai eficientă și bazată pe dovezi a resurselor.”

Nu se știe dacă rezultatele se aplică persoanelor cu vârsta sub 40 de ani, rezultatul fiind încă la câțiva ani distanță, potrivit UCL.