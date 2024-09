Cătină - la ce e bună, cum se consumă și ce afecțiuni tratează. Cum poate fi introdusă cătina în alimentație

Denumirea științifică a cătinei este Hippophae rhamnoides, iar fructele sale sunt apreciate pentru conținutul ridicat de vitamine, antioxidanți și acizi grași esențiali.

Cătina se consideră a fi un aliment minune. Arborele are proprietăți medicinale, motiv pentru care mulți oameni folosesc cătina, fie ca atare, fie sub formă de suplimente alimentare. Sub formă de suplimente, extractul de cătină conține diverși acizi grași esențiali și antioxidanți (inclusiv vitamina C, vitamina E și antocianine).

Boabele de cătină sunt printre cele mai apreciate fructe de toamnă. Se coc de obicei în lunile de toamnă, în special în perioada septembrie-octombrie, când sunt recoltate la maturitate maximă. Acesta este momentul ideal pentru a culege fructele, deoarece conținutul lor de nutrienți, în special vitamina C, este cel mai ridicat în acest sezon.

Beneficiile cătinei

Boabele ovale ale cătinei sunt acre, amare și au puțină dulceață. Sunt folosite în scopuri medicinale de secole, fiind pline de antioxidanți, beta-caroten, vitaminele C, A și E, și luptă împotriva inflamațiilor.

Un piure concentrat din boabe poate fi folosit pentru calmarea arsurilor solare, iar unii spun că ar putea fi benefic pentru anumite afecțiuni ale pielii.

Frunzele tinere pot fi utilizate pentru ceai datorită aminoacizilor, acizilor grași, mineralelor și capacității lor de a stimula sistemul imunitar. Din boabe și semințe se face un ulei folosit pentru tot felul de afecțiuni.

Pe scurt, boabele de cătină sunt benefice pentru sănătatea ta, iar arbustul este unul bun de avut în jur, mai ales dacă locuiești la curte. Poți face suc de cătină, gem sau dulceață, ceai sau poți folosi acest fruct pentru deserturi.

În medicina naturistă, cătina a fost folosită de mult timp pentru a sprijini sistemul digestiv, pentru sănătatea inimii, reducerea inflamațiilor și tratarea problemelor pielii. De asemenea, uleiul de cătină a devenit popular ca ingredient în diverse produse de îngrijire a pielii. Aplicat local, uleiul de cătină aduce multe beneficia, conform WebMd.

Cu toate acestea, în prezent există puține studii clinice care să testeze efectele medicinale și cosmetice ale cătinei. Cercetările preliminare au investigat mai multe utilizări potențiale.

Utilizarea suplimentelor ar trebui personalizată și verificată de un medic, un nutriționist, farmacist sau specialist. Niciun supliment nu este destinat să trateze, să vindece sau să prevină vreo boală.

Eczemă - Studiile mai vechi sugerează că suplimentele orale de cătină pot ajuta la tratarea dermatitei atopice (eczemă) sau că nu oferă niciun beneficiu. O recenzie din 2019 a 37 de studii sugerează dovezi ale utilizării cătinei pentru reducerea severității dermatitei atopice, dar unele studii au fost mici și este nevoie de dovezi mai solide.

Vindecarea rănilor - Conform unor studii, cătina poate promova vindecarea rănilor atunci când este aplicată local. Uleiurile de cătină par să susțină acest proces. De exemplu, un studiu din 2021 a comparat pansamentele cu cătină cu crema convențională cu sulfat de argint 1% pentru persoanele cu arsuri de gradul doi, constatând o îmbunătățire a timpilor de vindecare cu ajutorul cătinei.

Glicemia - Un studiu pe oameni din 2021 din China a constatat că consumul unui piure din fructe de cătină timp de cinci săptămâni a dus la o scădere ușoară a glicemiei. Totuși, studiul a fost mic, incluzând doar 38 de persoane. Participanții aveau o reglare deficitară a glucozei (prediabet). Un alt studiu mic, cu 18 bărbați, a sugerat că fructele de cătină au întârziat și diminuat răspunsul la insulină după masă.

Cancer - Un studiu scurt sugerează că antioxidanții și componentele antiinflamatorii din cătină ar putea avea proprietăți anticancerigene, dar cercetările până acum au fost efectuate pe animale sau in vitro. Sunt necesare studii umane înainte de a confirma aceste efecte.

Îngrijirea pielii și cosmetice - O recenzie din 2017 a raportat diverse utilizări ale cătinei pentru piele. Uleiul de cătină ar putea ajuta la hidratarea pielii, calmarea iritațiilor, tratarea acneei și a semnelor de îmbătrânire. Antioxidanții și acizii grași din cătină contribuie la sănătatea pielii, reducând semnele de îmbătrânire și adăugând hidratare.

Inflamație - Studiile au explorat beneficiile potențiale ale cătinei în tratarea inflamațiilor. Substanțele chimice din plante, numite acizi fenolici, se găsesc în semințele de cătină și joacă un rol important în combaterea inflamațiilor și stresului oxidativ.

Sănătatea cardiovasculară - Cătina ar putea avea beneficii în tratarea tensiunii arteriale ridicate și a colesterolului. O recenzie a 11 studii a arătat îmbunătățiri ale nivelului de colesterol la persoanele cu un istoric de colesterol ridicat sau ficat gras non-alcoolic. De asemenea, cătina este o sursă de acizi grași omega-6 și omega-3, care ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare.

StirilePROTV

Efecte secundare ale cătinei

Fructele de cătină sunt considerate, în general, sigure atunci când sunt consumate în cantități obișnuite.

Un studiu de mică amploare efectuat pe oameni a raportat că aproximativ 10% dintre participanți au avut simptome gastrointestinale după ce au luat 3 grame (g) de ulei de cătină timp de trei luni.

Suplimentele, unguentele sau produsele cosmetice pe bază de cătină pot să nu fie potrivite pentru toată lumea.

Este deosebit de important să ceri sfatul unui specialist înainte de a folosi cătina la copii. Cercetătorii remarcă faptul că încă sunt multe necunoscute legate de toxicitatea și siguranța acestui supliment.

Vorbește cu un medic înainte de a începe să folosești cătina dacă:

• Ai tensiune arterială scăzută

• Ai o tulburare de coagulare a sângelui

• Ai programată o intervenție chirurgicală

• Iei medicamente (interacțiunile medicamentoase sunt posibile)

• Ești însărcinată sau alăptezi (deși studiile sugerează că este sigur de utilizat)

• Ai diabet

O mare parte din cercetările privind cătina au fost realizate pe animale sau pe grupuri foarte mici de oameni. Din acest motiv, lista completă a precauțiilor posibile la utilizarea cătinei rămâne necunoscută.

Cum poți introduce cătina în dieta ta

Sucul din fructele de cătină este o băutură comună în multe părți din Asia și Europa. Este foarte bogat în proteine, vitaminele C și E și acizi organici. Frunzele, fie proaspete, fie uscate, pot fi infuzate pentru a obține un ceai nutritiv. Frunzele, ramurile tinere și pulpa fructelor pot fi folosite ca hrană pentru animale.

Aplicarea locală a uleiului de cătină se folosește pentu tratamentele pielii, inclusiv pentru arsuri solare, arsuri termice, chimice și de radiație, eczeme și răni care se vindecă greu. Uleiul din fructele de cătină este bogat în vitamina E, carotenoizi, fitosteroli și acizi grași esențiali, toate având proprietăți medicinale benefice pentru tratamentul problemelor interne și externe.

Suc de cătină - Se obține prin stoarcerea fructelor proaspete, adesea îndulcit cu miere pentru a reduce gustul acru. Sucul este unul dintre cele mai eficiente moduri de a consuma cătina și de a beneficia de proprietățile sale nutritive. Sucul de cătină este bogat în vitamina C și ajută la întărirea imunității, combaterea răcelilor și a infecțiilor.

Sirop de cătină cu miere - Fructele de cătină sunt amestecate cu miere într-un raport de 1:1. Se păstrează la rece pentru a se conserva, iar siropul obținut se consumă diluat cu apă sau adăugat în ceaiuri. Combinația dintre cătină și miere are efecte energizante și imunitare, fiind un remediu natural pentru oboseală, răceli și gripe.

Ulei de cătină - Uleiul de cătină se extrage din semințele și pulpa fructelor. Este utilizat atât în scopuri interne (administrare orală), cât și externe (aplicat pe piele). Uleiul de cătină este bogat în acizi grași esențiali și antioxidanți, fiind folosit pentru regenerarea pielii, tratarea arsurilor și reducerea inflamațiilor. Intern, este consumat pentru sănătatea digestivă și cardiovasculară.

Cătina conservată în miere - Fructele proaspete de cătină sunt puse într-un borcan și acoperite complet cu miere. Se lasă la macerat câteva zile, apoi se consumă ca atare sau se adaugă în iaurturi și cereale. Acest preparat este un remediu natural pentru întărirea sistemului imunitar și îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Gem de cătină -Fructele de cătină sunt fierte cu zahăr sau miere, obținându-se un gem care păstrează o parte din valorile nutriționale ale fructului. Gemul poate fi consumat pe pâine, în prăjituri sau clătite. Gemul de cătină este o modalitate dulce de a integra vitamina C și antioxidanți în dietă.

Ceai de cătină - Fructele uscate de cătină sau frunzele arbustului pot fi folosite pentru a prepara un ceai aromat. Fructele proaspete pot fi și ele infuzate în apă fierbinte. Ceaiul de cătină este un remediu natural pentru răceală, întărirea sistemului imunitar și detoxifierea organismului.

Cătina în smoothie-uri - Fructele de cătină sunt adăugate în blender împreună cu alte fructe sau legume (banane, mere, morcovi) și iaurt pentru a obține un smoothie sănătos și revitalizant. Smoothie-urile cu cătină sunt o sursă excelentă de vitamine și energie pentru întreaga zi.

Vin sau lichior de cătină - Fructele de cătină sunt fermentate pentru a obține un vin sau un lichior cu arome unice. Aceste băuturi sunt mai rar întâlnite, dar foarte apreciate pentru proprietățile lor tonice și digestive. Vinul de cătină este considerat un tonic general pentru sănătate și poate fi consumat în cantități moderate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: