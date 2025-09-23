Brassica ornamentală: Varza decorativă care colorează grădina toamna

23-09-2025 | 18:33
Brassica oleracea
Brassica ornamentală, cunoscută și sub numele de varză decorativă, este una dintre cele mai spectaculoase plante de toamnă, aducând culoare și originalitate grădinilor atunci când majoritatea florilor se ofilesc.

Anca Lupescu

Toamna, crizantemele și panseluțele sunt plantele predominante oferite pentru culoare sezonieră.

Dar un alt grup de plante rezistente la frig, fără flori, poate înviora grădina de toamnă atunci când aproape tot restul vegetației arată obosit și pregătit de iarnă.

Varza decorativă este din aceeași specie cu varza comestibilă, broccoli și conopida (Brassica oleracea), dar are un frunziș mult mai atrăgător și mai colorat decât rudele lor din grădina de legume. Iată tot ce trebuie să știi despre brassica ornamentală.

Despre Brassica ornamentală

Brassica ornamentală este cultivată pentru rozetele mari de frunze colorate, nu pentru flori. Această plantă este foarte aspectuoasă și se găsește într-o varietate de culori, de la alb la roz, mov sau roșu.

Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, toate sunt kale (kale nu formează o căpățână, ci frunze într-o rozetă compactă), prin convenție, tipurile cu frunze adânc crestate, crețe sau franjurate se numesc kale decorative, iar cele cu frunze late, plate, adesea cu margini într-o culoare contrastantă, se numesc varză decorativă.

Plantele cresc până la aproximativ 30 cm în lățime și 35–38 cm înălțime.

Varza decorativă formează rozete compacte și dense, care cresc aproape de sol. Aceste tipuri nu formează căpățână și au, în medie, între 30 și 45 de centimetri înălțime și 20–30 de centimetri în diametru.

Rozetele sunt întinse, iar frunzele sunt late, flexibile și adânc crestate sau crețe. Varza decorativă apare în nuanțe variate de verde închis, roz, mov, alb, roșu și crem.

În mod obișnuit, varietățile sunt verzi pe exteriorul rozetei și își etalează culorile în porțiunile interioare. Frunzele au o consistență tare, crocantă și fibroasă, în funcție de maturitatea rozetei.

Frunzele tinere sunt mai fragede decât cele bătrâne. Varza decorativă este disponibilă pe tot parcursul anului, cu sezon de vârf iarna.

Brassica oleracea

Cultivare pentru decor

Varza decorativă, clasificată botanic drept Brassica oleracea var. acephala, este o categorie generală ce include mai multe varietăți din familia Brassicaceae.

Aceste frunze crestate sau franjurate sunt cultivate special pentru aspectul lor și sunt apreciate pentru volumul, rezistența la frig, întreținerea redusă și interesul vizual pe care îl oferă.

Se cultivă în scop decorativ în grădini. Varza decorativă mai este numită și „varză înflorită”, deoarece frunzele colorate din centrul rozetei dau impresia unei flori.

Este comestibilă, dar nu este cultivată pentru consum, deoarece nu este selecționată pentru gust. Unele persoane o mănâncă, dar nu este folosită pe scară largă în bucătăria profesională sau comercială, în afara rolului de garnitură.

Varza decorativă este apreciată pentru rezistența la temperaturi scăzute, suportând până la –15 °C. O trăsătură distinctivă este schimbarea culorilor sub efectul frigului: în 2–4 săptămâni, clorofila este redusă, iar frunzele capătă tonuri intense de roz, alb, roșu sau mov. Aceasta o face valoroasă în grădini iarna, când alte plante lipsesc. În prezent, este folosită și în aranjamente florale, rozetele compacte adăugând volum, culoare și textură.

Origini

Varza decorativă descinde din forme sălbatice de Brassica oleracea, originare din zona mediteraneană și Orientul Mijlociu. Grecii și romanii au domesticit primele varietăți, iar în secolul IV d.Hr. a ajuns în China prin comerț, unde a fost folosită în gastronomie și medicină. Ulterior a fost dusă în Japonia, unde a fost selecționată pentru frunzișul ornamental. În 1929, horticultorul american Palemon Howard Dorsett a colectat din China și Japonia mai multe soiuri, introduse apoi în SUA. În 1936 a apărut în cataloagele americane de semințe și s-a răspândit ca plantă decorativă și, ocazional, culinară. Astăzi este cultivată pe scară largă, atât comercial, cât și în grădini particulare.

Îngrijire

Aceste plante sunt ușor de cultivat în majoritatea locurilor însorite, deși pot fi sensibile la unele dintre dăunătorii care afectează și alte varietăți din familia verzei. Preferă vremea răcoroasă, iar dacă sunt cultivate în plină vară, se pot alungi și produce semințe rapid, ceea ce poate fi dezamăgitor. Cele mai spectaculoase culori se obțin atunci când plantele cresc în condiții răcoroase, chiar reci.

Lumină

Aceste plante preferă să crească în plin soare. Totuși, în zonele cu climă mai caldă, semiumbra după-amiezii este ideală.

Sol

Un sol lutos, bogat în materie organică și bine drenat este ideal. Atât varza decorativă, cât și kale preferă un pH al solului ușor acid, de aproximativ 5,5–6,5.

Apă

Plantele trebuie menținute bine udate; le place solul constant umed, dar nu îmbibat. Dacă stratul superior de 2–3 cm de sol este uscat, este momentul pentru udare. În regiunile cu precipitații regulate, udarea suplimentară nu este necesară, dar în perioadele de secetă trebuie adăugată apă. Asemenea multor plante, aproximativ 2,5 cm de apă pe săptămână (ploaie și/sau irigare) este ideal, dar trebuie evitat excesul.

Brassica oleracea

Temperatură și umiditate

Varza și kale decorative nu dezvoltă culorile lor intense decât după expunerea la frig sau îngheț. Pot rezista pe toată durata iernii, dar aspectul lor depinde mult de condițiile meteo. Dacă este foarte cald și expunerea la lumină este prelungită, plantele vor înflori și vor produce semințe. Dacă este foarte umed și cu furtuni puternice, frunzele se pot rupe rapid. Supraviețuiesc atât timp cât temperaturile rămân peste -15 °C, însă o scădere bruscă poate afecta sau distruge plantele.

Umiditatea, de regulă, nu reprezintă o problemă. Totuși, în condiții de umezeală combinată cu aer slab circulat, pot apărea boli fungice, vizibile prin pete pe frunze.

Îngrășământ

Varza și kale decorative se fertilizează doar la plantare, folosind un îngrășământ echilibrat. Nu se recomandă fertilizarea în timpul creșterii, deoarece plantele își pot pierde culoarea și pot deveni firave.

