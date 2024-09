Țelină - ce beneficii pentru sănătate are și cum o poți folosi și în rețete. Preparate delicioase pe bază de țelină

Rădăcina de țelină este bulbul mare al plantei de țelină. Este o legumă rădăcinoasă care poate fi consumată crudă sau gătită și este o excelentă alternativă pentru cartofi.

De asemenea, poți folosi întreaga legumă – tulpinile și frunzele pot fi gătite sau adăugate la supe, în timp ce rădăcina poate fi adăugată în salate, piureuri sau supe.

Țelina, această rădăcinoasă de toamnă, joacă un rol esențial în prepararea murăturilor, alături de alte ingrediente precum hreanul, usturoiul, frunzele de dafin, sarea și piperul boabe. Cu siguranță, țelina nu lipsește din cămara unei gospodine adevărate.

Tot ce trebuie să știi despre țelină

Țelina rădăcină are un gust ușor înțepător, cu o textură crocantă și o ușoară amăreală când este crudă. Gătită, capătă o notă dulce subtilă. Dacă îți plac ridichile și napii, îți va plăcea țelina crudă, iar dacă îți plac cartofii, varianta gătită va fi pe gustul tău.

Alege o rădăcină fermă, care se simte grea pentru dimensiunea sa și care nu prezintă pete moi sau vânătăi. Țelina rădăcină poate fi păstrată în sertarul frigiderului și rezistă câteva săptămâni dacă este ținută rece și necurățată.

Tulpinile verzi au o textură și mai crocantă și un gust ușor amărui. Sunt ideale pentru a fi mâncate ca gustare cu hummus sau tzatziki. Le poți folosi în supe, ciorbe, mâncăruri, sosuri și ca bază pentru tocănițe - atunci când călești ceapă, morcov și ardei gras, scrie eatingwell.

Pentru a pregăti țelina rădăcină, trebuie să scapi de coaja puțin groasă. Apoi, țelina rădăcină poate fi răzuită, tăiată în batoane sau cubulețe. Cât despre tulpini, acestea trebuie doar spălate bine și apoi le poți tocă pentru a le căli sau le poți consuma ca atare.

Țelina rădăcină este grozavă în diverse feluri de mâncare. Crudă, adaugă textură în salate. Gătită, poate fi piure sau adăugată în supe și sosuri.

Țelină - beneficii

Țelina rădăcină este înrudită cu rădăcina de pătrunjel și napii. Țelina rădăcină apare aspră și acoperită de rădăcini. De obicei, are o culoare albă-crem, iar pulpa din interior este albă. Este bogată în vitamine și minerale, inclusiv vitamina C, calciu și potasiu. Este recomandat să o păstrezi într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi cămara, și să o savurezi crudă sau gătită.

Țelina rădăcină și țelina tulpină sunt recoltate pentru motive diferite. Plantele de țelină sunt cultivate pentru tulpinile lor, iar rădăcina de țelină este cultivată pentru bulbul mare. Au un gust similar, dar rădăcina are un gust mai pământiu.

Ambele părți pot fi de obicei folosite în rețete. Tulpinile sunt mai simplu de pregătit și necesită doar o clătire rapidă și tăiere. Totuși, țelina rădăcină necesită multă curățare înainte de a fi tăiată.

Rădăcina are mai multe beneficii pentru sănătate și poate îmbunătăți sănătatea inimii și a digestiei.

• Ajută la digestie: rădăcina de țelină este bogată în fibre. Corpul are nevoie de fibre pentru a sprijini digestia și metabolismul. O dietă bogată în fibre îmbunătățește digestia și ajută la prevenirea constipației.

• Bogată în antioxidanți: antioxidanții sunt compuși care luptă împotriva deteriorării celulelor din organism. Aceștia protejează celulele sănătoase de daune și reduc riscul anumitor boli cronice.

• Întărește oasele: această legumă este o sursă bună de vitamina K. Corpul are nevoie de vitamina K pentru a absorbi calciul și a preveni pierderea osoasă. O dietă bogată în vitamina K a fost asociată cu un risc mai mic de fracturi osoase.

• Protejează inima: când adaugi rădăcină de țelină în dieta ta îți îmbunătățești sănătatea inimii. Leguma este bogată în vitamina C și potasiu, iar detele bogate în vitamina C au un efect favorabil asupra tensiunii arteriale. O tensiune arterială mai scăzută reduce stresul asupra inimii. Potasiul poate de asemenea reglementa tensiunea arterială și a fost asociat cu un risc mai mic de accident vascular cerebral.

• Reduce riscul de cancer: pe lângă îmbunătățirea digestiei, o dietă bogată în fibre poate reduce riscul de cancer. Consumul de fibre din țelina rădăcină poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer. Vitamina K din țelina rădăcină poate de asemenea să scadă riscul de cancer.

Beneficiile tulpinilor verzi de țelină

· Este o sursă excelentă de antioxidanți importanți - Antioxidanții protejează celulele, vasele de sânge și organele de deteriorarea oxidativă. Țelina conține vitamina C, beta-caroten și flavonoide, dar există cel puțin 12 tipuri suplimentare de nutrienți antioxidanti găsiți într-o singură tulpină. De asemenea, este o sursă minunată de fitonutrienți, care au demonstrat că reduc inflamația în tractul digestiv, celule, vase de sânge și organe.

· Reduce inflamația - inflamația cronică a fost legată de multe boli, inclusiv artrită și osteoporoză. Țelina și semințele de țelină conțin aproximativ 25 de compuși antiinflamatori care pot oferi protecție împotriva inflamației în organism.

· Susține digestia - deși nutrienții săi antioxidanti și antiinflamatori oferă protecție întregului tract digestiv, țelina poate oferi beneficii speciale stomacului. Polizaharidele pe bază de pectină din țelină, inclusiv un compus cunoscut sub numele de apiuman, au demonstrat în studii pe animale că reduc incidența ulcerelor gastrice, îmbunătățesc mucoasa stomacului și reglează secrețiile gastrice. De asemenea, conținutul ridicat de apă al țelinei — aproape 95% — și cantitățile generoase de fibre solubile și insolubile susțin un tract digestiv sănătos și ajută la menținerea regularității. O cană de bețișoare de țelină conține 5 grame de fibre dietetice, conform Healthline.

· Este bogată în vitamine și minerale cu un indice glicemic scăzut - atunci când consumi țelină, te vei bucura de vitaminele A, K și C, plus minerale precum potasiu și acid folic. De asemenea, este săracă în sodiu. În plus, are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că are un efect lent și constant asupra nivelului de zahăr din sânge.

· Are un efect alcalinizant - cu minerale precum magneziu, fier și sodiu, țelina poate avea un efect neutralizant asupra alimentelor acide — fără a menționa că aceste minerale sunt necesare pentru funcții esențiale ale organismului.

Cum să folosești țelina în bucătărie

Există o varietate largă de moduri de a folosi țelina în toate formele ei, fie că e rădăcină, fie că sunt tulpini. Bulbul este o legumă rădăcinoasă care poate fi folosită în locul altor legume rădăcinoase, cum ar fi cartofii. Încearcă să pregătești „cartofi prăjiți” din bețe de țelină, piure sau șnițele din țelină (taie-le felii subțiri, dă-le prin ou și pesmet și apoi prăjește-le). Adaugă țelina rădăcină crudă în salate de crudități precum coleslaw sau altele.

Ia în considerare adăugarea țelinei rădăcină în următoarele preparate:

• Supe

• Tocănițe

• Sosuri

• Piureuri

• Sote-uri de legume

• Gratinuri

Cât despre tulpinile de țelină, acestea sunt un snack grozav și slab caloric, plin de nutrienți. Poți să le folosești în loc de crackers, chipsuri de tortilla sau în loc de pâine. Mănâncă tulpinile cu hummus, cremă de brânză, guacamole, pastă de măsline, pateu, brânză brie sau alte paste aperitiv.

Rețete cu țelină

Piure de țelină: Preparat cremos și aromat, obținut prin fierberea și pasarea țelinei, adesea îmbogățit cu unt și smântână. Este o garnitură perfectă pentru fripturi sau pește.

Salată de țelină cu maioneză: O combinație răcoritoare de țelină rasă fin și maioneză, uneori cu adaos de iaurt. Ideală ca aperitiv sau garnitură pentru preparatele din carne.

Supă cremă de țelină: Supă fină și catifelată, realizată din țelină fiartă și mixată cu smântână sau unt. Are un gust subtil și revigorant, fiind ideală pentru un prânz ușor.

Salată de țelină cu morcov: Preparat crocant și sănătos, ce combină țelina și morcovul răzuite fin, asezonate cu sare, piper și un strop de lămâie sau ulei de măsline.

Salată de țelină cu morcov și măr: O alegere răcoritoare și nutritivă, ce îmbină țelina, morcovul și mărul, aducând un strop de dulceață și un gust plăcut, ideală pentru orice masă.

Salată de țelină cu piept de pui și morcov: Preparat consistent ce îmbină proteinele din pieptul de pui cu legumele proaspete. O alegere perfectă pentru un prânz echilibrat și hrănitor.

Suc de țelină: Băutură revigorantă, plină de vitamine, obținută din țelină proaspătă. Ideală pentru detoxifiere, oferind un start sănătos al zilei.

Zarzavat pentru iarnă cu morcov, țelină și păstârnac: Amestec excelent de legume conservat pentru a adăuga savoare supelor și tocănițelor, oferind un gust bogat și aromat în sezonul rece.

