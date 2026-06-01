„La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins şi acroşat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, pietonul, un băiat în vârstă de 16 ani, a fost grav rănit şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul acestuia.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului.