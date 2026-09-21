Gogoșari murați la borcan pentru iarnă. Rețete tradiționale și secrete pentru murături crocante

Românii adoră să consume gogoși murați cu tot felul de mâncăruri. Și pe bună dreptate, sunt delicioși, mai ales dacă îi pui la tine acasă. Există câteva secrete pentru ca gogoșarii murați să iasă perfect crocanți și cu un gust deosebit.

Sfaturi utile pentru cămara de conserve pentru iarnă

Pentru a te asigura că din conserve pentru iarnă nu lipsește nimic esențial, există câteva conserve care merită mereu încercate: murături crocante, dulceață aromată și, bineînțeles, zacuscă bogată în arome – de la zacuscă de vinete, la zacuscă de fasole, ciuperci sau dovlecei.

Unul dintre cele mai importante aspecte, când vine vorba de conserve și borcane, este alegerea corectă a sării. De obicei, se recomandă folosirea sării grunjoase neiodate pentru a menține murăturile tari și gustoase.

Momentul în care începi pregătirile este la fel de important. Murăturile pentru iarnă se pun, de obicei, în lunile de toamnă, când temperaturile încep să scadă, favorizând astfel o fermentație lentă și corectă.

Totodată, este util să știi câteva trucuri și sfaturi practice pentru a obține conservele perfecte, cum ar fi metoda corectă de sterilizare a borcanelor, un pas esențial pentru a te asigura că preparatele tale vor rezista pe termen lung. De asemenea, și alegerea legumelor de toamnă pentru conservele de iarnă este un pas esențial.

Pentru cei care iubesc varza, adăugarea unui pic de zahăr în saramura pentru varza murată, poate fi secretul care face diferența. Acest mic truc nu doar că echilibrează gusturile, dar ajută și la obținerea unei fermentații optime. În același timp, murăturile asortate, realizate prin fermentație în oțet, oferă o alternativă excelentă pentru cei care preferă un gust mai pronunțat. Din această rețetă nu trebuie să lipsească sfecla, care poate fi conservată la rândul ei în borcane cu sfeclă.

Ce nu trebuie să lipsească din cămara de conserve pentru iarnă

Nu uita, din cămara de borcane pentru iarnă a unei gospodine nu trebuie să lipsească ardeii copți, sucul de roșii, bulionul, roșiile la borcan și murăturile precum gogoșarii, castraveții, conopida , gogonelele , ouăle murate, pepenele verde, și zarzavatul pentru ciorbă.

Nu putem uita de usturoi, ceapă, țelină, morcovi, păstârnac, foi de dafin, ardei și hrean, ingrediente care aduc un plus de savoare și sunt nelipsite din rețetele de murături tradiționale. Atât hreanul, ardeii iuți și ceapa, cât și usturoiul, pot fi conservate separat, spre exemplu sub formă de usturoi la borcan, hrean ras la conservă, ardei iuți la borcan, dulceață de ardei iuți sau ceapă murată la borcan.

Cei mai buni gogoșari murați pentru iarnă

Gogoșari în oțet cu zahăr

Gogoșarii murați în oțet cu zahăr rămân crocanți și sunt delicioși mai ales în salata beuf. Poți adăuga în conservă hrean, mirodenii, frunze de țelină sau alte ingrediente delicioase.

Pentru 5 borcane de câte 800 de ml de gogoșari în oțet cu zahăr, ai nevoie de următoarele:

· 3 kg de gogoșari

· 350 ml oțet de mere

· 250 g zahăr tos

· Sare neiodată pentru murături

· Boabe de piper

· Frunze de dafin

· Fâșii de hrean

· Frunze de țelină

· Frunze de vișin

Pentru început, spală și curăță gogoșarii de cotoare și semințe. Taie-i fâșii lungi și curăță o bucățică de hrean pe care o tai și pe ea fâșii.

Separat, amestecă oțetul cu sarea și zahărul, amestecând bine ca să se dizolve totul.

Recomandarea este să folosești sare neiodată, specială pentru murături.

Pune fâșiile de gogoșar într-un castron mare și toarnă peste ele saramura, foile de dafin, o lingură de boabe de piper, fâșiile de hrean, frunze de țelină și frunze de vișin.

Amestecă totul bine astfel încât fâșiile de gogoșar să fie acoperite de apă. Acoperă castronul cu un prosop curat și lasă să stea pe masa din bucătărie peste noapte, la temperatura camerei.

A doua zi, gogoșarii sunt înmuiați. Pune gogoșarii cu zeama și condimentele în borcanele sterilizate și pune capacele. Dacă vrei, pune fâșiile de gogoșari prima dată, hreanul, celelalte condimente și apoi toarnă zeamă.

Rețeta clasică de gogoșari în oțet

Rețeta clasică de gogoșari este preferata românilor. Este extrem de ușor de făcut și foarte delicioasă. Gogoșarii în oțet se pot mânca cu orice tocăniță, mâncare de cartofi sau orice altă mâncare cu legume și carne.

Ai nevoie de:

· 1 kg de gogoșari

· 500 ml oțet

· 500 ml apă

· 2 linguri de sare de murături

· 2 linguri de zahăr

· 4-5 boabe de piper negru

· 2-3 foi de dafin

· Borcane sterilizate

Spală bine gogoșarii și îndepărtează codițele și semințele. Poți tăia gogoșarii în felii sau bucăți, în funcție de preferință.

Într-un vas mare, combină oțetul, apa, sarea și zahărul. Adu amestecul la fierbere și amestecă până când sarea și zahărul se dizolvă complet.

Adaugă boabele de piper și foi de dafin în lichidul fierbinte. Lasă amestecul să fiarbă timp de aproximativ 5 minute pentru a se infuza cu aromele.

Introdu bucățile sau fâșiile de gogoșar în lichidul infuzat cu condimente și fierbe-le timp de aproximativ 5-7 minute. Gogoșarii trebuie să fie încă crocanți. Nu ăi fierbe prea mult, deoarece aceștia își vor pierde textura.

În timp ce gogoșarii sunt în fierbere, pregătește borcanele. Clătește-le bine și sterilizează-le fie într-un cuptor preîncălzit la 120°C pentru aproximativ 10-15 minute, fie în apă clocotită pentru același interval de timp. Lasă borcanele la aer.

Scoate gogoșarii din lichid și așează-i în borcanele uscate și sterilizate.

Pune peste gogoșari boabele de piper și foi de dafin din lichidul de marinare. Reîncălzește lichidul de marinare și toarnă-l peste gogoșarii din borcane. Asigură-te că lichidul acoperă complet gogoșarii.

Închide ermetic borcanele cu capacele și așează-le într-un vas mare cu apă fierbinte pentru a le steriliza.

Asigură-te că borcanele sunt acoperite cu apă.

Fierbe borcanele timp de aproximativ 10-15 minute pentru a le steriliza complet. Scoate borcanele din apă și lasă-le să se răcească la temperatura camerei.

Verifică dacă capacele sunt bine sigilate și așează borcanele într-un loc răcoros și întunecat pentru a le depozita.

Gogoșari cu conopidă opăriți

Gogoșarii cu conopidă opăriți sunt printre cele mai bune borcane de murături pe care le poți pune pentru iarnă.

Ai nevoie de:

· 1,5 kg gogoșari

· 500 de grame de conopidă

· 1,2 litri de apă

· 250 ml. oțet de vin alb

· 250 de grame de zahăr

· 90 de grame de sare de murături

· 1 lingură rasă boabe de piper negru

· 1 lingură rasă boabe de muștar

· 1 rădăcină de hrean proaspăt, curățat de coajă și tăiat în bastonașe

Spală bine borcanele și sterilizează-le pe foc sau în cuptor.

Alege buchețele mici de conopidă.

Se curăță și se taie gogoșarii pe la cotor, decupând cu grijă și lăsându-i goi.

Pune la fiert apa, oțetul, sarea și restul mirodeniile. Când fierbe apa, pune gogoșarii la opărit și scoate-i cu o paletă, apoi lasă-i să se răcorească. Fă același lucru și cu buchețelele de conopidă.

Fiecare gogoșar în parte se ia și se umple cu buchețele mici de conopidă și se așează în borcane, aranjând printre ei bețișoare de hrean.

Borcanele se pun pe o tavă metalică, se adaugă saramura fierbinte și se închide cu capac sau se acoperă cu celofan în câteva straturi și se leagă cu sfoară.

După o săptămână, gogoșarii sunt buni de consumat. Borcanele de gogoșari cu conopidă trebuie să stea într-un loc întunecos și cât mai răcoros.

Gogoșari murați în oțet, la rece, fără fierbere

Gogoșarii în oțet la rece, fără fierbere, reprezintă o metodă simplă și delicioasă de a conserva legumele pentru iarnă, păstrându-le textura crocantă și gustul proaspăt. Această rețetă este foarte apreciată pentru faptul că nu necesită fierbere, ceea ce face procesul mai rapid și mai puțin complicat.

Ingrediente:

5 kg de gogoșari

1 litru de oțet

500 g zahăr

5 linguri de sare (sau după gust)

2 linguri boabe de piper

Începe prin a spăla bine gogoșarii, apoi curăță-i de cotoare și semințe. După ce au fost curățați, taie-i în fâșii de grosime medie, astfel încât să-și păstreze fermitatea după ce sunt murați.

Așază gogoșarii tăiați într-un vas mare. Peste aceștia, adaugă zahărul, oțetul, sarea și boabele de piper. Amestecă totul foarte bine, astfel încât ingredientele să fie distribuite uniform.

Acoperă vasul și lasă gogoșarii să stea de dimineața până seara. În acest timp, ei vor lăsa suficientă zeamă sub acțiunea oțetului și a zahărului. Nu este necesar să-i pui la frigider; pot fi lăsați la temperatura camerei. Pe parcursul zilei, gogoșarii vor absorbi aromele și vor deveni ușor acrișori, iar zeama va deveni din ce în ce mai concentrată.

După ce au stat suficient timp la macerat, transferă gogoșarii împreună cu zeama rezultată în borcane curate și sterilizate. Umple borcanele uniform, având grijă să acoperi bine gogoșarii cu lichid. Înfiletează capacele strâns pentru a te asigura că borcanele sunt etanșate.

Borcanele cu gogoșari se depozitează într-un loc răcoros și întunecat, precum o cămară sau pivniță. Nu este nevoie de fierbere sau alte tratamente suplimentare. Gogoșarii se vor conserva natural datorită combinației de oțet, zahăr și sare.

Această rețetă simplă îți garantează gogoșari crocanți și aromați, gata să fie serviți ca garnitură lângă felurile tale preferate în timpul iernii.

Gogoșari în oțet tradiționali

Cea mai simplă metodă de a pune gogoșari în oțet este rețeta clasică și tradițională. Este o rețetă care nu dă niciodată greș și în care gogoșarii rămân crocanți și îi poți păstra mult timp.

Ai nevoie de:

· 3 kg gogosari

· 700 ml otet

· 200 g zahar sau miere de albine

· 100 ml ulei

· 40 g sare

· 2 linguri boabe de mustar

· 1 lingura piper boabe

· 3 frunze de dafin

· 1 legatura hrean

· 1 lingurita boabe de ienibahar

· telina frunze

· telina radacina-cateva felii

· 2-3 morcovi pentru decor

Spală bine gogoșarii și taie-i în sferturi. Îndepărtează cotoarele și semințele. Se pune pe foc într-o oală oțetul, sarea, zahărul, piperul, ienibaharul, uleiul și frunzele de dafin. Când clocotește oțetul, se adaugă gogoșarii ca să se opărească. Se lasă doar 3 minute la opărit.

Apoi, se așează gogoșarii în feliuțe în borcane, adăugând frunze de țelină, felii de morcov și țelină rădăcină.

Se adaugă și bucățele de hrean. Deasupra se adaugă oțetul clocotit, se pun semințele de muștar, se pun capacele și se întorc borcanele cu gura în jos, se acoperă cu o pătură și se lasă 24 de ore ca să se mureze rapid.

După o săptămână, gogoșarii în oțet se pot servi. Borcanele se lasă la răcoare și întuneric ca să se păstreze bine.

Gogoșari în ulei la borcan

Pentru această rețetă de gogoșari în ulei la borcan vei avea nevoie de foarte puține ingrediente. Dacă nu ai încercat până acum, trebuie să faci această rețetă senzațională de gogoșari crocanți, ideali de servit lângă o friptură la grătar sau chiar un gulaș.

Ai nevoie de:

-1 kg de oțet de mere

-250 g zahăr

-250 ml ulei

-250 ml apă

-2 linguri sare de murături

-Foi de dafin

-Piper boabe

-Gogoșari

-Bucăți de hrean

-Frunze de țelină cu tulpini

-Buchețele de conopidă

-Câțiva morcovi

Ia gogoșarii, spală-i bine și taie-i felii. Pregătește borcanele pe o tavă, spălate, curate și dezinfectate.

Separat, se pune la fiert oțetul, uleiul, apa, zahărul, sarea, piperul și foile de dafin.

Când dă în clocot marinada, se lasă focul mic și se opăresc gogoșarii.

După ce sunt scoase din apă, bucățile de gogoșar se pun în borcane alternând cu țelina, hrean, conopidă și bucăți de morcovi. Se umplu borcanele cu saramură și se închid capacele.

Cele mai bune rețete de gogoșari la borcan

Gogoșari în sos de muștar

O rețetă inedită de gustare sau garnitură, acești gogoșari sunt combinați cu un sos de muștar care conține ceapă călită și usturoi. Gradul de iuțeală poate fi ajustat adăugând ardei iute sau un muștar mai picant. Gogoșarii sunt delicioși atât calzi, cât și reci.

Gogoșari murați umpluți cu conopidă

Această rețetă ardelenească tradițională folosește saramura, fără oțet, pentru a conserva gogoșarii umpluți cu buchețele crocante de conopidă. Murăturile rămân ferme și extrem de gustoase, fiind ideale alături de mâncărurile tradiționale.

Salată de murături cu gogoșari și ceapă

O salată de murături asortate, pregătită la rece, fără fierbere. Pe lângă gogoșari, include ceapă, usturoi, felii de morcov și ardei iute. Este o salată răcoritoare, perfectă ca garnitură în timpul mesei.

Gogoșari murați umpluți cu struguri

Această rețetă inedită combină dulceața boabelor de strugure cu gustul acrișor al gogoșarilor murați. Rezultatul este o murătură deosebită, atât vizual cât și gustativ, perfectă pentru mesele de sărbătoare.

Ketchup de casă

Ketchup-ul de casă din gogoșari este o variantă mult mai sănătoasă și gustoasă decât cel din comerț. Gogoșarii, împreună cu roșiile și condimentele, se transformă într-un sos fin, aromat și ușor dulceag, ideal pentru paste, pizza sau diverse preparate.

Zacuscă de gogoșari

Această zacuscă, bogată și aromată, este preparată din gogoșari copți, alături de vinete și ceapă. Este o rețetă clasică de toamnă, perfectă pentru a fi întinsă pe pâine sau servită ca aperitiv.

Zacuscă cu gogoșari și ardei copți – ingrediente și preparare

Gogoșarii pot fi combinați cu ardei kapia pentru o zacuscă aromată, cu gust dulceag. Pentru rețetă ai nevoie de:

1 kg ardei kapia

1,5 kg gogoșari

1 kg vinete

250 ml ulei

200 g ceapă

500 ml suc gros de roșii

2 foi de dafin

2 lingurițe de sare

1 linguriță de piper măcinat

Coace vinetele, ardeii și gogoșarii, apoi curăță-le și toacă-le. Separat, călește ceapa în ulei, la foc mic. Adaugă legumele coapte și lasă compoziția să fiarbă încet, amestecând periodic.

Pune sucul de roșii, foile de dafin, sarea și piperul și continuă fierberea până când zacusca scade și uleiul începe să se ridice la suprafață. Scoate foile de dafin, apoi pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate.

Închide borcanele și lasă-le să se răcească, apoi păstrează-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

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