Numărul de decese infantile va crește cu 200.000 față de 2024. Reducerile ajutorului internațional amenință viața copiilor

Cu 200.000 mai mulţi copii vor muri probabil anul acesta înainte de a împlini cinci ani faţă de 2024, în contextul în care reducerile ajutorului internaţional subminează decenii de progres, a atenţionat joi Fundaţia Gates, transmite Reuters.

Această creştere preconizată ar marca prima creştere a numărului de decese infantile prevenibile din acest secol, de la circa 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în acest an, notează fundaţia. Decesele infantile s-au înjumătăţit cu circa 150% din 2000.

Progresele în salvarea copiilor se inversează

„Timp de decenii, lumea a făcut progrese constante în ce priveşte salvarea vieţii copiilor. Dar acum, în contextul în care provocările se intensifică, acest progres se inversează", a subliniat Bill Gates, preşedintele fundaţiei omonime, într-o prefaţă la raportul său anual Goalkeepers, scrie Agerpres.

Raportul urmăreşte progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite privind reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea sănătăţii. De obicei, este publicat în septembrie, dar a fost amânat anul acesta din cauza incertitudinii din jurul finanţării globale a sănătăţii.

Reducerile ajutorului internațional afectează mortalitatea

Reducerile ajutorului internaţional au început cu SUA, la începutul anului, dar s-au extins ulterior la alţi donatori majori, ca Marea Britanie şi Germania. Per total, asistenţa globală pentru dezvoltare în domeniul sănătăţii a scăzut cu puţin sub 27% în acest an faţă de 2024, se precizează în raport.

Aceste scăderi sunt un motiv cheie pentru inversarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă, a remarcat Gates, deşi şi alte probleme, cum sunt datoriile tot mai mari cu care se confruntă ţările şi sistemele de sănătate fragile, se numără între factori.

Lipsa finanțării poate duce la milioane de decese suplimentare

Dacă reducerile vor fi permanente, acest lucru ar putea însemna între 12 şi 16 milioane de decese infantile în plus până în 2045, adaugă raportul, în funcţie de nivelurile de finanţare. Anul acesta, creşterea numărului de decese ar putea duce la egalarea bilanţului din 2023, cel mai recent an pentru care Organizaţia Mondială a Sănătăţii are date.

Cifrele din raport se bazează pe reprezentările Institutului de evaluare a sănătăţii de la Universitatea Washington.

Gates a îndemnat guvernele şi cetăţenii să intensifice eforturile şi să se concentreze pe instrumente inovatoare noi, dar şi pe soluţii dovedite, cum ar fi vaccinarea şi investiţiile în asistenţa medicală primară, pentru a îmbunătăţi sănătatea copiilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













