Cartofii românești se termină în decembrie. „Avem secetă chiar și în Harghita și Covasna. La anul va trebui să importăm”

România se pregătește de o penurie de cartofi, după ce seceta prelungită a afectat puternic chiar și culturile din județele Harghita și Covasna, zone considerate emblematice pentru această plantație.

În aceste condiții, cartofii românești se vor termina până la sfârșitul anului, avertizează Bogdan Chiripuci, manager Politici și Programe al Clubului Fermierilor Români, invitat în emisiunea PRO Verde.

„Avem secetă chiar și în zona ‘Țării Cartofului’ – Harghita și Covasna, în acest an. Producția de cartof românesc cred că se va finaliza la mijlocul lunii decembrie. Atât de mică a fost producția înregistrată pentru cartoful de consum, încât va trebui să importăm de la începutul anului următor până la următoarea producție”, a spus el.

Problemele nu țin doar de secetă. Schimbarea obiceiurilor de consum pune presiune suplimentară pe lanțul de aprovizionare.

Bogdan Chiripuci: „În vremea copilăriei noastre, părinții noștri achiziționau toamna doi-trei saci de cartofi. Îi țineau în balcon sau în pivniță și cu ei treceam iarna. Astăzi, obiceiul de consum s-a schimbat și avem nevoie de depozite specializate pentru zona de frig.”

Fermierii spun că lipsa depozitelor frigorifice moderne este una dintre principalele cauze ale volumului redus de cartofi românești care ajung în supermarketuri. De asemenea, România depinde aproape total de importuri pentru sămânța de cartof, ceea ce limitează extinderea culturilor.

„Cartoful pentru sămânță este importat în proporție de 98%. Nu avem tehnologie pentru sămânța pentru cartofi”, a adăugat Chiripuci.

În acest condiții, fermierii caută soluții pentru a face față schimbărilor climatice tot mai severe. Investițiile în irigații, precum și utilizarea de tehnologii verzi, devin esențiale pentru supraviețuirea culturilor.

Specialiștii avertizează că seceta pedologică a fost prezentă în cinci din ultimii șase ani, potrivit analizelor europene și naționale.

“Există cerere din China pentru ghearele de pui”

Chiar și așa, unele ramuri ale agriculturii românești au performat excelent în 2025. Printre ele, producția de cereale și oleaginoase.

Iar în sectorul avicol, am început să realizăm profit pe o zonă de export foarte nișat.

“O să vă dau un exemplu chiar amuzant – există cerere din China pentru ghearele rezultate din abatorizarea puilor”, spune Chiripuci.

Cea de-a treia ramură “câștigătoare” este sectorul vitivinicol, spune el: “Avem vinuri foarte bune, pe care ar trebui să le promovăm și să le consumăm în primul rând noi, românii”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













