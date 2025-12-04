Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

După ce se vor umple conductele mari, Direcția de Sănătate Publică va face imediat și teste de calitate. Robinetele se vor deschide doar dacă apa trece de aceste analize. Între timp, oamenii primesc apă raționalizată din rezervele de stat, iar premierul Ilie Bolojan spune că vor urma sancțiuni pentru cei responsabili de criză.

Situația critică din Câmpina

De șapte zile fără apă, oamenii din Câmpina au ajuns într-un punct critic. Stau la rând și semnează în tabele pentru fiecare sticlă pe care o primesc. Presiunea situației duce uneori la conflicte: unii încearcă să obțină mai mult decât le este alocat.

Autoritățile au raportat că, de la începutul crizei, pentru cei peste o sută de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au distribuit peste 540 de mii de litri de apă. Pentru cea îmbuteliată, regula e simplă: fiecare persoană primește patru litri o dată la trei zile. Cea menajeră curge din containere mari din plastic pe care un mesaj se repetă obsesiv: „apă nepotabilă”.

Afișele au schimbat rutina oamenilor, care până ieri se puteau aproviziona din aceste rezervoare cu apă potabilă. Cei responsabili spun că au luat decizia de a le umple cu apă menajeră pentru a crește rapid volumul livrărilor. Cererea depășește 800 de metri cubi pe zi, iar în cazul apei potabile cisternele trebuiau igienizate, proces care încetinea distribuția.

Toalete ecologice și restricții în restaurante

Pentru situațiile în care lipsa apei face imposibilă folosirea grupurilor sanitare, în localitățile afectate de această criză au fost instalate 70 de toalete ecologice. Restaurantele și cafenelele care nu s-au închis din lipsa apei nu le mai permit clienților să folosească băile.

Nicoleta Pătru, reprezentanta unui restaurant: „Închidem toaletele pentru că n-am putea să stăm evident după fiecare client cu găleata sau cu sticla.”

În unele restaurante, vasele se spală cu apă minerală și, din acest motiv, au crescut cheltuielile. Și alte afaceri locale au fost afectate. 70 de tone de pește sunt în pericol la o păstrăvărie.

Vasile Lupu, proprietarul unei păstrăvării: „Oxigenul, pe măsură ce nu mai intră apă, ei consumă ce e în incintă, adică în bazin, după care ei se sufocă și moare.”

Ministrul Mediului a mers la barajul Paltinu, de unde au pornit problemele, ca să se asigure că de luni criza apei se va rezolva în Prahova și Dâmbovița. Cei responsabili au anunțat că se poate relua furnizarea apei pentru Centrala Electrică de la Brazi, la debitul cerut.

Între timp, la Senat, în comisia economică, reprezentanții Apelor Române, cei de la Exploatarea Sistemului Zonal Prahova și de la Hidroelectrica au fost chemați să dea explicații și să răspundă de ce nu s-au făcut stocuri de apă înainte de a începe lucrările la baraj.

Bogdan Chițescu, director exploatare sistem zonal Prahova S.A.: „Acel bazin de apă curată nu îl avem funcțional. Este într-o stare de nefuncționalitate din 2024.”

Reacții și posibile demisii

Deocamdată, niciunul dintre directorii cărora Ministrul Mediului le-a cerut demisia nu a renunțat la funcție. De la Viena, premierul Ilie Bolojan a anunțat totuși că vor cădea capete.

Ilie Bolojan, primul ministru al României: „Cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri și asta se va întâmpla în zilele următoare.”

Reporter: „Sunt voci care vă cer și dumneavoastră demisia.”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Am văzut că s-a politizat acest subiect, din păcate asta nu va ajuta oamenii care au nevoie de soluții. Noi avem autorități care sunt responsabile, autoritățile de la nivel local, Administrația Bazinală Locală Buzău-Ialomița și operatorul de apă ESZ.”

Vineri ar urma să fie anunțate și primele date din raportul corpului de control privind situația de la barajul Paltinu.

