Trucuri pentru murături. Cum faci cea mai bună varză murată și de ce să murezi cu sare

Adesea consumate ca garnitură, alături de alte alimente, murăturile nu sunt numai pline de gust, ci și pline de vitamine. Mai mult decât atât, joacă un rol important în menținerea unei sănătăți de fier.

Ce nu trebuie să lipsească din cămară

Fructe uscate

Pentru sezonul rece deshidratează legume şi fructe şi consumă-le pe post de gustări. Usucă roşii la soare, apoi conservă-le în pungi de hârtie sau în ulei. Ai astfel la îndemână delicatese accesibile. Şi gemurile sunt sănătoase. Se prepară doar cu fructe în coaja, cu zahăr brut sau melasa şi zeama unei lamai, conform FoodStory.

Suc de roşii

Nu uita nici de sucul de roşii. Se conservă cu 0.5% sare. Substanţele active din roşii devin mai puternice prin fierbere. Este singurul produs procesat mai valoros decât leguma proaspătă.

Cea mai bună rețetă de varză murată

Și dacă tot a venit vorba despre varza murată, să discutăm mai multe despre aceasta. Varza murată ajută sistemul imunitar să se lupte cu infecţiile şi este plină de bacterii benefice pentru digestie – creşte flora sănătoasă din tractul intestinal chiar mai mult decât un iaurt, conform Food Story.

Tocmai de aceea, îşi merită din plin reputaţia de remediu pentru durerile de stomac.

Varza murată este una dintre delicatesele pe care o pregătesc toamna gospodinele. Varza murată este utilă pe timpul iernii, şi nu numai, la sarmale, dar şi în alte preprate culinare.

Reţetă de varză murată:

Verzele se aleg după subţirimea foilor, care trebuie să nu fie cu mult mai mari de-o palmă. Apoi trebuie spălate şi scobite de cotor, iar în loc se pune o lingură de sare. Apoi se aşază verzele în butoi: un rând de verze, un rând de sare grunjoasă.

După ce este umplut butoiul, se adaugă hrean, beţe de mărar uscat, foi de dafin, o gutuie sau boabe de porumb, care colorează zeamă, piper şi cimbru.

După ce este încheiată operaţiunea de punere a bunătăţilor în butoi, se acoperă şi se lasa trei zile fără apă, ca să se aşeze.

După aceea se toarnă apă proaspătă şi se pitroceşte o dată la trei zile până se acreşte. Pentru că verzele să fie mereu scufundate în saramura, deasupra se aşază nişte teascuri peste care se pune o piatră.

Varza murată are puţine calorii şi multe vitamine

Murăturile sunt sărace în calorii şi bogate în minerale şi vitamine, cu precădere vitamina C. Varza murată are cel mai mare conţinut de vitamina C, 100 g acoperind un sfert din necesarul zilnic al unui adult. Murăturile care nu sunt fierte, ci doar puţin opărite, păstrează aproape intacte vitaminele, de aceea sunt indicate în acest sezon.

Nutriţioniştii recomandă persoanelor sănătoase să consume murături şi seara, pentru că potolesc apetitul. Trebuie să se ţină însă cont şi de faptul că acestea favorizează retenţia de apă în corp. Acest lucru poate fi prevenit prin spălarea murăturilor înainte de a fi consumate, pentru a îndepărta surplusul de sare.

Consumul de murături crește imunitatea

În procesul de fermentaţie se nasc bacterii care, împreună cu flora din organism, cresc imunitarea. Astfel, murăturile scad riscul reacţiilor alergice şi simultan cresc imunitatea faţă de infecţiile de sezon. Iar varza murată are efecte anti-cancerigene, deoarece reducere inflamaţia din organism.

O lingură de sare la un litru de apă rece adăugat peste legume, aceasta este reţeta simplă de murături. Nu utiliza apă fierbinte pentru că distruge vitaminele din legume. Astfel, în câteva săptămâni, rezultă un produs perfect, notează FoodStory.

Murăturile conservate în sare sunt contraindicate în boli cronice de rinichi, în hipertensiune sau insuficiența cardiacă. Şi trebuie consumate cu moderaţie în diabet. Dar orice om sănătos poate şi trebuie să le consume în sezonul rece.

Indiferent de legumele pe care le pui la murat, evită în conservare zahărul şi oţetul. Murăturile se consumă lângă leguminoase, cartofi sau carne. Varza murată spre exemplu contracarează efectele nocive ale cărnii roşii.

Substanţele active din această legumă, chiar murată, participă la procesul de detoxifiere care se realizează permanent la nivelul ficatului.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-09-2022 10:57