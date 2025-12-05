Primul RMN mobil din România, instalat la Spitalul „Nicolae Oblu” din Iași. Investigații rapide chiar în sala de operație

Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași este primul din România dotat cu un sistem RMN mobil, capabil să realizeze investigații direct în sala de operație sau în terapie intensivă.

Achiziția, în valoare de peste 1 milion de euro și finanțată de Ministerul Sănătății, marchează un pas important în modernizarea serviciilor medicale.

Noul echipament elimină riscul transportării pacienților critici prin spital și scurtează semnificativ timpul necesar stabilirii unui diagnostic. RMN-ul mobil poate realiza scanări în doar câteva minute, contribuind la intervenții neurochirurgicale mai rapide și mai sigure.

„Pentru că în urgențele medicale nu există «mai târziu». Există doar acum. Și șansa pe care o oferă un diagnostic rapid. Am vrut să văd cu ochii mei cum funcționează. Așa că mi-am făcut primul RMN în primul sistem RMN mobil din România: 6 minute. Da, 6 minute, față de cele ~60 de minute ale unui RMN clasic. Este incredibil unde putem ajunge când investim corect și cu viziune.

Îl felicit pe managerul spitalului, Prof. univ. dr. Eva Lucian, pentru viziunea și modul în care a dezvoltat această unitate medicală. Mulțumesc întregii echipe medicale pentru modul excepțional în care se poartă cu pacienții și pentru dedicarea cu care își fac meseria, zi de zi. Dacă vrem ca oamenii să creadă în sistemul de sănătate, atunci sistemul de sănătate trebuie să facă lucruri în care oamenii pot crede cu adevărat”, a transmis Alexandru Rogobete.

