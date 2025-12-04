Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”

armata rusia
Getty

NATO este inamicul Rusiei și trebuie tratat ca atare, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate.

Claudia Alionescu

„NATO a scrâșnit de bucurie la vestea desființării Consiliului Rusia-NATO. Trebuie să recunosc că împărtășesc această emoție. NATO este inamicul nostru. Despre ce „consiliu” vorbim chiar? Există un singur mod de a trata dușmanii. Cum spunea [Maxim] Gorki: ‘Dacă dușmanul nu se predă, trebuie distrus’”, a scris el pe pagina sa de pe X.

Anterior, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat reporterilor că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat miniștrii de Externe ai Alianței despre decizia de a desființa Consiliul Rusia-NATO, relatează agenția de propagandă a Kremlui TASS.

Rusia și NATO au stabilit relații la începutul anilor 1990.

În 1997, părțile au semnat Actul Fondator, confirmând că nu se consideră adversari și creând un mecanism de consultare. În 2002, a fost format Consiliul Rusia-NATO.

laser
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China

Până în 2014, Rusia și NATO au cooperat în lupta împotriva terorismului, traficului de droguri și pirateriei.

După evenimentele din Ucraina, însă, alianța a înghețat cooperarea.

Din 2019, dialogul în cadrul Consiliului Rusia-NATO a încetat practic.

În 2021, Rusia a suspendat activitatea misiunii sale permanente la NATO de la Bruxelles și a închis agențiile din Moscova.

Din 2014, NATO și-a crescut activitatea militară lângă granițele Rusiei și a extins amploarea exercițiilor.

După începutul „operațiunii militare speciale”, NATO a crescut numărul trupelor pe flancul său estic și a intensificat exercițiile.

Țările membre ale blocului au început, de asemenea, să ofere asistență militară substanțială Ucrainei.

Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Sursa: TASS

