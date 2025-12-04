Un pakistanez, cetățean american, a fost prins „din întâmplare” cu un adevărat arsenal și planuri întocmite pentru un atentat

Individul a fost arestat după ce Poliția i-a descoperit colecția de arme: puști de asalt, un pistol care se transforma în pușcă, muniție și veste antiglonț, precum și cu un manifest.

Într-un caiet ar fi detaliat planurile de a-i „ucide pe toți” și de a deveni „martir” printr-un atac armat în campusul universității.

Luqmaan Khan, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat chiar înainte de miezul nopții, pe 24 noiembrie, după ce polițiștii l-au găsit în camioneta sa într-un parc, după ora închiderii și au decis să percheziționeze mașina, pentru că avea un comportament suspect, arată New York Post.

În mașină avea un pistol Glock calibru .357, numeroase încărcătoare cu 27 de cartușe și plăci de protecție balistică. Pistolul era chiar echipat cu un kit care îl transforma într-o pușcă semiautomată, potrivit procurorilor.

Polițiștii au găsit și un caiet plin cu notițe scrise de mână care detaliau un atentat asupra departamentului de poliție al fostei sale școli, cu o hartă a sediului acestuia desenată și marcată cu punctele de intrare și ieșire planificate.

New Castle County Police

Caietul conținea fraze precum „ucideți-i pe toți – martiriu” peste tot, și detalia modul în care să evite capturarea după împușcăturile planificate. Mai mult, el explica modul în care ar fi fost utilizate o serie de alte arme – despre care poliția a spus că erau toate „planuri de atac premeditate” și „tehnici de război” evidente.

Motivul complet din spatele presupusului atac rămâne neclar, dar Khan ar fi declarat poliției după arestare că a deveni martir era „unul dintre cele mai mărețe lucruri pe care le poți face”.

Un ofițer de poliție al campusului a fost menționat în planuri, deși rămâne neclar de ce.

Khan s-a născut în Pakistan, dar locuiește în SUA de când era „tânăr” și este cetățean american, a declarat poliția din comitatul New Castle pentru The Post.

Depozitul de acasă

După arestare, FBI-ul a percheziționat casa lui Khan din Wilmington și a descoperit că arsenalul din camionul său era doar o parte din armamentul deținut.

În locuință a fost găsită o pușcă de tip AR echipată cu o lunetă cu laser, împreună cu un al doilea pistol Glock – acesta fiind echipat cu un dispozitiv ilegal care îl transforma într-o mitralieră complet automată, capabilă să tragă 1.200 de cartușe pe minut.

Au fost găsite și alte unsprezece încărcătoare extinse, precum și gloanțe percutante și o vestă antiglonț.

Niciuna dintre armele găsite în posesia lui Khan nu era înregistrată.

Khan nu avea antecedente penale înainte de arestare, a raportat Spotlight Delaware. Pentru moment – s-au formulat acuzații doar de deținere ilegală de arme.

Dezastrul a fost evitat doar datorită unui noroc chior, au spus polițiștii. „Au condus la întâmplare în Canby Park West și, când au localizat vehiculul în parc, odată ce au luat legătura cu persoana respectivă, în loc să o alunge spunându-i: «Hei, parcul este închis», și-au făcut îndatoririle de polițiști”, a declarat caporalul Richard Chambers, de la Poliția Newcastle.

