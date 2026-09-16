Secrete pentru cel mai bun bulion de casă. Rețete și trucuri pentru a face suc de roșii ca pe vremuri

Bulionul de casă nu este doar delicios, dar este un ingredient esențial în bucătăria tradițională și poate fi folosit într-o varietate de preparate

Roșiile sunt un ingredient esențial în multe preparate, fiind nelipsite din cămările gospodinelor pe timpul iernii. Indiferent dacă preferi roșiile la borcan, bulionul sau deliciosul suc de roșii, aceste conserve îți vor aduce aminte de gustul verii chiar și în lunile reci. În plus, pentru cei mai îndrăzneți, dulceața de roșii poate fi o surpriză interesantă la deserturi sau ca acompaniament pentru preparate sărate.

Pentru a te asigura că ai o recoltă bogată și sănătoasă, este important să știi cum să protejezi roșiile de boli și dăunători, mai ales dacă îți dorești să păstrezi tradiția de a avea roșii proaspete sau conservate la îndemână pe timpul iernii. Astfel, roșiile devin nelipsite din conservele de iarnă, fie că le preferi sub formă de suc, bulion sau chiar în dulceață.

De la ciorbe, sosuri și tot felul de tocănițe, până pizza și paste, bulionul este perfect adăugând doar câteva condimente și niște frunze de busuioc.

Roșiile proaspete, chiar și cele lovite, pot fi folosite cu succes pentru a face aceste rețete de bulion de casă, fără conservanți artificiali sau coloranți.

Ce este bulionul?

Bulionul este un suc gros obținut din roșii care au fost gătite și apoi pasate. Acesta reprezintă baza multor preparate în bucătăria românească și este un ingredient versatil și gustos.

Un bulion de casă are un gust și o textură mult peste ce poți găsi în magazine, deoarece știi ce pui în el și îl poți personaliza după bunul plac.

Rețetă de bulion de casă

Ingrediente:

6 kg de roșii coapte

2 tije de țelină cu frunze

¼ hrean

3 lingurițe de sare neiodată

Spală bine roșiile și taie-le în sferturi. Dă-le prin mașina de tocat și trece-le printr-o sită groasă.

Într-o oală mare, pune tot sucul de roșii la foc mediu spre mare. Pune hreanul și frunzele de țelină în sos, apoi sarea.

Lasă totul să fiarbă la foc domol până obții consistența dorită.

Folosește un blender sau un mixer vertical pentru a transforma amestecul într-un bulion fin. Pentru un bulion mai fin și omogen, trece-l printr-un blender și apoi prin sită.

Când bulionul are consistența dorită și gustul potrivit, oprește focul.

Pune bulionul obținut în borcane de sticlă sterilizate, închise ermetic cu capace. Apoi, fierbe-le la bain marie ca să se păstreze toată iarna.

Ce condimente se pun la bulion?

Condimentele adăugate la bulion pot influența în mod semnificativ gustul și aroma acestuia. Cele mai comune condimente folosite sunt:

Sare și piper, pentru a evidenția aromele roșiilor. Frunze de dafin, care adaugă o notă subtilă de ierburi.

Ulei de măsline, pentru a adăuga un pic de bogăție și strălucire la bulion.

Oțet sau zahăr pentru a echilibra dulceața roșiilor.

Poți adăuga ierburi precum busuioc, oregano, fulgi de chilli dacă vrei un bulion puțin picat, usturoi granulat sau puțin cimbru și mărar pentru gust.

Rețetă suc de roșii pentru iarnă

Sucul de roșii făcut în casă este senzațional de băut ca atare, dar este perfect și să îl pui la ciorbe sau tot felul de preparate. Puțin mai subțire decât bulionul, sucul de roșii este folosit la o varietate de mâncăruri, inclusiv sarmale, ardei umpluți sau chifteluțe marinate cu sos.

Ai nevoie de:

5 kg de roșii coapte și zemoase

2 linguri de sare

1 lingură de zahăr

1 linguriță de oțet

Spală și sterilizează sticlele în care vei păstra sucul de roșii.

Spală și taie roșiile în bucăți mari și îndepărtează semințele, dacă vrei un suc de roșii mai fin. Acesta ar fi momentul să dai roșiile prin mașina de tocată. Totuși, dacă nu ai una, iată cum poți face.

Pune roșiile într-o oală mare și gătește-le la foc mic timp de 20-30 de minute, amestecând ocazional, până când acestea se înmoaie complet.

Folosește un blender sau un mixer vertical pentru a transforma roșiile într-un suc fin. Trece totul printr-o sită fină.

Pune sucul înapoi la foc mic și adaugă sarea, zahărul și oțetul. Amestecă bine și lasă să fiarbă încă 10 minute..

Toarnă sucul de roșii fierbinte în borcane sau sticle, lăsând un spațiu mic de aer deasupra. Închide-le bine.

Sterilizează sticlele într-un vas cu apă fierbinte timp de 30 de minute. Acest lucru va asigura conservarea sucului de roșii pe termen lung.

Lasă sticlele să se răcească complet înainte de a le depozita într-un loc răcoros și întunecat. Sucul de roșii pentru iarnă va fi gata de utilizare în zilele reci.

Rețetă suc de roșii cu ulei

Puțin ulei de măsline sau presat la rece adaugă un strat suplimentar de bogăție și aromă la sucul de roșii. Acesta poate fi folosit ca bază pentru sosuri de paste sau pentru a îmbogăți ciorbele și tocănițele ori mâncărurile tradiționale.

Iată cum puteți prepara un suc de roșii cu ulei:

Ingrediente:

4 kg de roșii coapte

2 linguri de ulei de măsline extra virgin

1 lingură de zahăr

Sare și piper, după gust

O legătură mică de busuioc proaspăt (opțional)

Crestează un x cu cuțitul ascuțit pe fundul fiecărei roșii. Pune o oală cu apă la fiert și adaugă roșiile pentru 30-60 de secune. Scoate-le într-un bol mare cu apă cu gheață.

Acest lucru va face ca roșiile să poată fi decojite foarte ușor. Decojește toate roșiile, taie-le în bucățele mici. Acum poți scoate cotoarele cu semințe sau le poți lăsa, dacă preferi să strecori sucul de roșii.

Încinge uleiul de măsline într-o oală mare la foc mediu. Adaugă roșiile și călește-le timp de 10-15 minute până când încep să se înmoaie.

Folosește un blender sau un mixer vertical pentru a transforma roșiile într-un suc fin. Acum este momentul să treci sucul printr-o sită, astfel încât bucățile mari de pulpă care au rămas și semințele să nu ajungă în suc.

Pune sucul înapoi la foc mic și adaugă zahărul, sarea și piperul după gust. Lasă să fiarbă la foc mic timp de încă 10-15 minute pentru a se combina aromele.

Înainte de a îndepărta sucul de pe foc, poți pune busuiocul tocat fin pentru un plus de prospețime și aromă.

Acest suc de roșii poate fi păstrat în frigider timp de câteva zile sau poate fi congelat în porții pentru utilizare ulterioară.

Rețetă suc de roșii fără fierbere

Dacă vrei o rețetă rapide și ușoară pentru suc de roșii, există și varianta fără fierbere. Aceasta păstrează prospețimea și aromele roșiilor coapte. Având în vedere că îl vei folosi pentru gătit, acest suc proaspăt de roșii fără fierbere este ideal pentru tot felul de preparate.

Ingrediente:

3 kg de roșii coapte

1 lingură de sare

1 linguriță de zahăr

Sare și piper, după gust

Spală și taie roșiile în bucăți mari. Pune roșiile într-un blender sau mixer vertical. Strecoară totul printr-o sită fină. Adaugă sare, zahăr, sare și piper după gust.

Amestecă bine până când obții un suc fin și omogen. Acum este momentul în care poți adăuga toate condimentele și ierburile pe care le preferi.

Transferă sucul de roșii în sticle sau borcane curate și închide-le bine.

Păstrează sucul de roșii în frigider și consumă-l în câteva zile.

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