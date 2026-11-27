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1 Decembrie a devenit Ziua Națională a României în anii ’90 și, fiind o sărbătoare relativ nouă, este greu de vorbit despre tradiții privind masa specială din această zi.

Ce punem pe masă de 1 Decembrie

În mentalitatea colectivă, Ziua Națională este asociată cu mâncăruri tradiționale românești, precum fasolea cu ciolan sau cârnați, mici și sarmale, deși 1 Decembrie coincide cu postul Crăciunului. Dacă nu țineți post, puteți să vă răsfățați de Ziua Națională cu o mulțime de preparate tradiționale românești.

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O masă completă de 1 Decembrie trebuie să conțină următoarele:

Aperitiv

· Platou de aperitive: Un platou cu brânzeturi și mezeluri tradiționale trebuie să conțină telemea, cașcaval, cârnați afumați, jumări și caltaboș.

· Salată de boeuf: Un clasic prezent la majoritatea sărbătorilor românești.

· Pâine de casă: Ideală pentru a acompania aperitivele, decorată cu motive tradiționale.

Fel principal

· Sarmale în foi de varză: Umplute cu carne de porc, orez și condimente, servite alături de mămăligă și smântână.

· Tocăniță de porc cu mămăligă: O rețetă consistentă, adesea însoțită de murături asortate.

· Friptură la cuptor: Cotlet de porc sau pui rumenit, cu sos de usturoi sau de vin.

· Fasole cu ciolan: Este gătită lent cu ceapă, morcov, pastă de tomate și cimbru, pentru a obține o mâncare bogată și reconfortantă, perfectă pentru zilele reci.

· Fasole cu cârnați: Aromată cu ceapă, usturoi și condimente precum boiaua și cimbrul, această mâncare este delicioasă și ușor de preparat, fiind adorată în întreaga țară.

· Varză cu carne: Un preparat consistent și savuros, varza cu carne de porc este un fel de mâncare rustic, ideal pentru mesele de iarnă, servit adesea alături de mămăligă caldă și ardei iute.

· Tochitură moldovenească: Se servește cu mămăligă, ouă ochiuri și brânză de burduf, oferind o explozie de arome autentice și bogate.

Garnituri și murături

· Mămăligă: Un simbol al bucătăriei românești, care acompaniază perfect sarmalele sau tocănițele.

· Murături asortate: Castraveți, gogonele, conopidă și varză murată, esențiale pentru o masă tradițională.

Deserturi românești

· Cozonac cu nucă și stafide: Un preparat festiv nelipsit de pe mesele sărbătorilor.

· Plăcinte poale-n brâu: Umplute cu brânză dulce și stafide, tipice Moldovei.

· Papanași prăjiți sau fierți: Serviți cu smântână și dulceață de fructe de pădure.

Băuturi tradiționale

· Vin fiert: Cu scorțișoară, cuișoare și portocale, perfect pentru o atmosferă festivă.

· Țuică fiartă sau palincă: Specifică zonelor rurale, ideală pentru zilele reci de iarnă.

· Sucuri naturale: Pentru o opțiune non-alcoolică, sucurile de mere sau compoturile sunt potrivite.

Meniu de 1 Decembrie - preparate specifice pentru Ziua Națională

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Platou tradițional de aperitive

Un platou cu aperitive tradiționale românești este un adevărat festin, adunând la un loc preparate autentice care să reflecte bogăția și diversitatea bucătăriei locale. Pentru un platou de 6-8 persoane, ai nevoie de:

Fasole cu ciolan de 1 Decembrie

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Ingrediente

► Ciolan de porc afumat

► 2 cutii de fasole boabe, albă

► sos de roșii

► bulion de ardei

► foi de dafin

► sare

► piper

► ulei

► 2 cepe medii

Cepele se curăță și apoi se taie mărunt cu cuțitul sau se dau prin robotul de bucătărie. Separat, ciolanul se taie în bucăți mici, spre medii (cât o înghițitură).

Într-o oală mare se pune ulei la încins. Se adaugă ceapa și se călește cu puțină sare, să nu se ardă. Când ceapa devine arămie, se adaugă două linguri de sos de roșii și o lingură de bulion de ardei și apoi se mai călesc puțin.

Peste compoziție se adaugă bucățile de ciolan și se călește timp de 5 – 7 minute împreună cu ceapa și sosurile. Se adaugă apă fierbinte, cât să acopere carnea și se lasă să fiarbă la foc mic, timp de 30 de minute. Dacă apa scade prea mult, puteți să mai adăugați puțină apă fierbinte.

După ce a fiert carnea, se adaugă fasolea din conservă, spălată în prealabil. Se pune sare și piper după gust și se mai lasă să fiarbă împreună încă 10 minute. În ultimele 5 minute, se pun două-trei foi de dafin. Fasolea cu ciolan este gata și poate fi servită.

Rețetă: Foodstory.ro

Fasole cu cârnați de 1 Decembrie

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Ingrediente

► 300-400 grame de cârnați

► 1 kg fasole boabe

► 1-2 ardei

► 2 morcovi

► 2 foi de dafin

► 1 rădăcină de pătrunjel

► 1 lingură de făină

► o legătură de pătrunjel verde

► bulion

► sare

► piper

Fasolea se pune în apă rece cu o seară înainte. A doua zi se pune la fiert în apă rece, cu sare. După primul clocot se schimbă apa și se lasă să fiarbă până ce e aproape fiartă fasolea.

Separat, într-o cratiță, se prăjesc cârnații, după care se scot într-un vas separat. În grăsimea rămasă, se pune zarzavatul și ardeii tocați mărunt. Se adaugă 2-3 cești de apă și se lasă la foc mic să se înăbușe, împreună cu foile de dafin, cam 10 minute.

Peste această compoziție se adaugă fasolea scursă, se toarnă bulionul și se sărează după gust.

Cratița se dă la cuptor, la foc mediu, și se ține până când mâncarea scade destul de mult.

Înainte de a fi gata fasolea, se adaugă cârnații prăjiți și se mai țin câteva minute în cuptor.

Se servește cu pătrunjel verde presărat pe deasupra și cu salata de gogoșari murați.

Rețetă: Kaufland.ro

Cum să alegi fasolea potrivită pentru mâncarea de 1 Decembrie

Când vine vorba de mâncarea de fasole este important să alegem soiul potrivit pentru a obține cel mai bun gust. Bucătării ne recomandă ca pentru fiecare fel să folosim un soi anume de fasole.

Chef Adi Hădean spune că boabele de fasole au texturi și gusturi diferite și de aceea este important să știm ce vrem să obținem pentru a putea alege soiul potrivit.

"E bine să știi ce vrei să obții. La o iahnie, de exemplu, merge și o fasole cu bobul mai mic. Dacă vrei să faci o fasole frecată, acolo îți trebuie o fasole cu bobul mai mare, pentru că ai nevoie de foarte multă substanță. Dacă vrei să faci o ciorbă de fasole, fasolea aia cu bobul tărcat e mult mai intensă mai gust și aia te ajută într-o ciorbă, mai ales dacă vrei să faci o ciorbă de post”, a explicat acesta.