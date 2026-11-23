Liderii sindicali au discutat luni, la Parlament, cu șeful PSD și câțiva miniștri PSD, care le-au transmis că, deocamdată, așteaptă cifrele de la Ministerul Finanțelor. Cât despre pensii, după doi ani fără indexare, liderul PSD spune că, pentru a le majora, Guvernul ar avea nevoie de o derogare fiscală.

Liderii sindicali vor ca salariul minim să crească de la 1 ianuarie. Dacă lefurile bugetarilor vor rămâne înghețate, sindicaliștii spun că ies în stradă. Argumentul lor este că, odată cu salariile, ar crește și încasările statului.

Bogdan Hossu, președintele Cartel Alfa: „Salariul minim produce la bugetul de stat venituri suplimentare, să fie foarte clar.”

În sănătate, sindicaliștii cer plata gărzilor și a turelor de noapte și de weekend potrivit legii salarizării.

Iulian Pope, președintele Federației SANITAS din România: „Noi cerem aplicarea integrală a legii salarizării în forma actuală, astfel încât să crească veniturile oamenilor din domeniul sanitar.”

Ministrul Muncii spune că o altă variantă primită de la reprezentanții firmelor mici și mijlocii ar fi un impozit în trepte, de la zero pentru salariul minim, până la 10% pentru un salariu brut de 6.000 de lei și peste.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Sunt două aspecte pe taxarea pe muncă. Primul aspect, mereu dinspre sindicate, ține de trecerea contribuțiilor treptat dinspre angajat spre angajator, pentru echilibrarea sarcinii fiscale. A doua temă este scăderea impozitării pe muncă, propunerea care a venit de la IMM România.”

Între timp, Sorin Grindeanu a anunțat că așteaptă săptămâna aceasta cifrele despre situația economică de la Finanțe. În bugetul pe 2027 trebuie găsiți și banii pentru pensii. PSD vrea să le mărească de la 1 ianuarie, după doi ani fără indexare. Dar datoria publică a trecut de 60% din PIB, iar legea cere înghețarea acestor cheltuieli.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Evident, dacă vor fi, și vor fi majorări de pensii, trebuie să existe această derogare.”

La o pensie de 2.000 de lei, o indexare de 7,3% – luată în discuție la Ministerul Muncii – ar însemna 146 de lei în plus pe lună. Totuși, surse guvernamentale spun că procentul ar putea fi mai mic.