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Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, şi a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 16,50 lei.

Acesta este al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 12 noiembrie 2026 şi a fost în valoare de 5,226 milioane de lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.