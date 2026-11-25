Ciolanul, cel mai căutat produs pentru 1 Decembrie. Cât costă anul acesta kilogramul
Mai este puțin până la Ziua Națională și, cum anul acesta sărbătoarea ne aduce un weekend prelungit, ne gândim deja la mesele festive. Pentru mulți, 1 Decembrie înseamnă o porție zdravănă de fasole cu un ciolan bine rumenit.
Sursa: ProTV
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Cei care gătesc acasă pot cumpăra ciolane prefierte sau chiar gata coapte, alții comandă totul.
Într-o oală încăpătoare prinde culoare o mâncare cremoasă de fasole. După ce au fiert în tihnă, boabele mari s-au unit într-un sos gros din bulion, ceapă caramelizată și morcov tăiat fin. Totuși, farfuria nu este completă fără un ciolan afumat, scos de la cuptor.
Aroma intensă și grăsimea ciolanului se completează perfect cu gustul dulceag al fasolei. Și cum de Ziua Națională devine cel mai râvnit preparat, multe restaurante se întrec deja în rețete care mai de care.
Marius Popa, reprezentantul unui local: „I-am dat un pic de față la cuptorul de pizza. Dacă tot avem cuptor de pizza, profităm. Are o temperatură mai mare și îl coace, îl croncănește, îi dă o altă față.”
Sunt, totuși, destui și cei care caută ciolanul perfect pe care să îl gătească acasă. Este mai ieftin așa, dar necesită și multă răbdare în bucătărie. Calea spre o rețetă de succes începe chiar din fața vitrinelor cu carne proaspătă.
Ionuț Anghel, bucătar, proprietarul unei carmangerii: „Culoarea care dictează prospețimea produsului trebuie să fie cât mai roz, osul să fie cât mai alb, să nu aibă nicio tentă de închis. Ca să iasă perfect pentru mine acest ciolan, trebuie fiert într-o zeamă de varză, câteva ore bune, după care băgat la cuptor ca să-și ia o față rumenită, până prinde o crustă maronie.”
Pentru cei care nu vor să stea cu orele în bucătărie, există și scurtături. În magazine se găsesc de cumpărat ciolane prefierte sau deja coapte. Costă în jur de 42 de lei kilogramul.
Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: „Clienții au început deja să se aprovizioneze cu produse tradiționale și specialități pentru grătar și ne așteptăm la vânzări mult mai mari decât anul trecut.”
Din fiecare porc sacrificat se obțin patru ciolane și, pentru că este un produs cu cerere sezonieră, mulți comercianți își pregătesc stocurile din timp pentru Ziua Națională și Crăciun și congelează surplusul din restul anului, când vânzările sunt mai mici.
Corespondent PROTV: „Potrivit noului ordin privind etichetarea cărnii de porc, publicat deja în Monitorul Oficial, ciolanele congelate nu vor mai putea fi decongelate și expuse în vitrinele cu carne refrigerată sau ambalate și vândute ca produse proaspete. Acestea vor putea fi comercializate în continuare, dar numai în starea congelată în care au fost livrate.”
În schimb, la raionul de carne proaspătă vor putea fi vândute ciolane refrigerate care nu au fost supuse unor tratamente de conservare, cu un termen de valabilitate de cel mult 8 zile de la sacrificarea animalului.
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