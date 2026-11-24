Câte zile libere au românii de 1 Decembrie 2026. Când începe minivacanța și când se întorc la muncă
Românii se vor bucura de o minivacanță la finalul lunii noiembrie, cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.
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În 2026, cele două sărbători legale pică luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie, astfel că angajații care au program obișnuit, de luni până vineri, vor avea parte de un weekend prelungit.
Câte zile libere au românii de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2026
În 2026, românii beneficiază de două zile libere legale consecutive la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Luni, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, iar marți, 1 decembrie, este Ziua Națională a României. Ambele date sunt prevăzute în Codul muncii ca sărbători legale în care nu se lucrează. Zilele libere sunt unite de weekend-ul 28-29 noiembrie, astfel că angajații vor avea în total patru zile libere.
Când începe minivacanța de 1 Decembrie și câte zile durează
Minivacanța de 1 Decembrie 2026 începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie. Astfel, angajații care au program de lucru de luni până vineri și beneficiază de weekend liber vor avea parte de patru zile consecutive de odihnă, fără să fie nevoie să își ia concediu.
Când se întorc românii la muncă după minivacanța de 1 Decembrie
Pentru salariații cu program obișnuit, de luni până vineri, revenirea la serviciu este programată miercuri, 2 decembrie 2026. Aceasta este prima zi lucrătoare după minivacanța de patru zile. Totuși, angajații din domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, alimentația publică sau transporturile, pot lucra și în zilele de sărbătoare legală, urmând să beneficieze de compensarea prevăzută de Codul muncii.
Zile libere de Crăciun în 2026
După minivacanța de 1 Decembrie, următoarele zile libere legale sunt cele acordate cu ocazia Crăciunului. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, pică vineri, iar a doua zi, 26 decembrie, este sâmbătă. Ultima zi de muncă pentru bugetari este joi, 24 decembrie, când este Ajunul.
Prin urmare, angajații cu program obișnuit, de luni până vineri, vor avea parte de un weekend prelungit de trei zile, între 25 și 27 decembrie 2026. Ziua de vineri, 25 decembrie, este liberă de la stat, iar zilele de 26 și 27 decembrie coincid cu weekendul.
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