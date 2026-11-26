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Alături de el, au depus jurământul și șase procurori europeni recent numiți pentru Belgia, Cehia, Franța, Germania, Malta și Slovenia, potrivit comunicatului emis de instituție.

El îi urmează în funcție Laurei Codruța Kovesi, prima șefă a Parchetului European, care își luase angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) la 28 septembrie 2020, în cadrul ședinței solemne organizate cu ocazia inaugurării EPPO, notează și Agerpres.

Andrés Ritter (foto articol) a fost numit de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Cei șase procurori europeni – Jennifer Vanderputten (Belgia), Pavel Zeman (Cehia), Philippe Jaeglé (Franța), Christopher Wenzl (Germania), Omar Caruana (Malta) și Tanja Frank Eler (Slovenia) – au fost numiți pentru mandate de șase ani, de asemenea, nereînnoibile.

Într-un discurs susținut după depunerea jurământului, noul procuror-șef european a subliniat rolul instituțiilor europene în apărarea statului de drept.

„Împreună cu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, facem parte din pilonul justiției al Uniunii Europene și, prin urmare, suntem pe deplin angajați să asigurăm respectarea statului de drept și să protejăm valorile fundamentale ale Uniunii. Nu poate exista o comunitate în Europa care să nu fie o comunitate bazată pe lege. Nu poate exista o Uniune în Europa fără respectarea statului de drept”, a declarat Andrés Ritter.

Parchetul European este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene. EPPO investighează, urmărește penal și trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.