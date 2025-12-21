Banatul ca sursă de inspirație: Universul artistic al lui Gheorghe Fikl, între baroc, simbol și transcendență

Arta ne aduce mai aproape de spiritualitate, dar ne poate şi uni în evenimente speciale.

Un artist din Banat impresionează prin creaţiile sale care-şi trag seva din multiculturalismul zonei.

Gheorghe Fikl este pictorul care transforma misterul în artă şi adună ca un magnet curioşi şi iubitori de frumos.

Un artist bănăţean complex – muzician, dar mai ales pictor, Gheorghe Fikl trage astăzi una dintre cele mai importante tușe din artele plastice contemporane. Tatăl este de origine cehă şi mama este maghiara, dar este simplu, româneşte: Gheorghe.



Gheorghe Fikl-pictor: ”Deci. Sunt un pictor român, timișorean. Cu școlile de la Cluj și Timișoara, un om care a trăit și a studiat în orașe”.



Banatul, creuzet cultural și etnic, este sursa de inspirație pentru artist care surprinde în operele sale atmosfera barocă, influențele multiculturalismului și moștenirea istorică unică a regiunii. De la început, a căutat să depășească tehnică tradițională și să exploreze spații vizuale neașteptate.

Gheorghe Fikl-pictor: ”E pur și simplu. O stare între teluric și transcendent. Putem spune că suntem noi această turmă și e și simbol biblic, evident, turma. Doar sugerez a fi o chestie o sugestie”.

Tauri, păuni, câini, interioare somptuoase, peisaje suprarealiste. Stilul lui baroc, uneori teatral, alteori tulburător, a devenit ușor recognoscibil. Animalele din picturile sale nu sunt simple figuri – sunt personaje. Simboluri. Mesageri ai unei lumi tensionate și misterioase.

Horia-Roman Patapievici -scriitor: ”Uitaţi-vă la tablourile lui, intensitate, simbol de tip cifru”.

Pentru Fikl, frumosul e întotdeauna neliniștitor, iar misterul – esențial. Tablourile nu explică lumea. O deschid. O răscolesc şi ne invită să pășim dincolo de aparențe.

Înfăşurat în dantelă, în biserică, cu un cocoș, fața este neagră. Adică nu apare fața.

Într-un colț retras al Banatului, unde timpul respiră altfel, artistul Fikl a creat un univers singular. Aici, în Socolari, la două ore de mers cu maşina de Timişoara, natura și liniștea devin parte din opera sa.

O localitate uitată de vremuri în apropiere de Cheile Nerei este în ultimii ani un centru cultural unde mai mulţi artişti din Timişoara au renunţat la viaţa din oraş, şi-au cumpărat case şi au devenit rezidenţi culturali în sătucul din zona montană a Banatului.

Gheorghe Fikl-pictor: Eu aduc aici niște evenimente care pun Socolari pe harta României, fiindcă sunt artiști de talie mondială, care vin”.

Vara, în satul Socolari, artistul a transformat mai multe case vechi într-un spațiu cultural. Aici, pictura se întâlnește cu muzică, iar curtea lui Fikl devine scenă pentru artiști din toată lumea.



Tord Gustavsson- muzician: ”A fost o experiență foarte adâncă, semnificativă. Îmi place această, aș zice, blasfemie sacră pe care o au aceste tablouri prin interioarele bisericilor și animale”.

Horia Crișovan-muzician: ”El este genul de artist care, în ghilimele, mă enervează pentru că este extraordinar de bun la toate”.



Cu Gabriela Massaci a colaborat pentru galeria AnnArt în Bucureşti, dar şi în proiecte indepedente.



Gabriela Massaci- promotoare de artă: ”L-am descoperit pe un perete în casa unui prieten arhitect. Am fost uimită de o pictură care copleșea. Este un artist reflexiv și spectaculos în același timp delicat și. Incisiv, deci este o întâlnire a contrariilor care întotdeauna mi-a plăcut. Fikl este un creator care nu urmărește, un tip care nu își caută o carieră. Așa îl văd eu un tip care pictează pur și simplu”.

O temă centrală a operei sale, "Sfârșitul istoriei" nu vorbește despre apocalipsă, ci despre fragilitatea omului în fața timpului și a propriilor mituri.

Gabriela Massaci: ”Este o o artă a României transilvane, a câmpurilor cu smocuri uscate din zona Socolari. Valea Cernei este o artă care zăbovește asupra patrimoniului construit al României. Case țărănești vechi, interioare extraordinare pe care el le valorizează într-un mod cu totul spectaculos”.

Lucrările lui au traversat Europa și Atlanticul în diverse expoziţii, dar şi în colecții private din mai multe țări – inclusiv în colecția Prințului Charles. Temele de inspiraţie rurală, animale din gospodăriile tradiţionale sunt implantate ca un strigăt în biserici impunătoare din oraşe.

Reporter: Cum supraviețuiește un artist, un pictor în 2025 în România?

Gheorghe Fikl: ”Prin gallery şi prin case de licitații şi prin colecționari, deci asta este sistemul firesc, cum spuneam, nu este un joc care îți asigură lunar un venit. Trebuie să te gestionezi. Treaba ta este să lucrezi să existe acele lucrări care la un moment dat se vor vinde”.

Îşi deschide porţile pentru orice turist curios iubitor de artă pentru muzică şi tururi ghidate.

Gheorghe Fikl: ”Să fiu sincer în pictură, nu e ca în muzică am urcat pe scenă, am feedback ul imediat. Și atunci mi-am creat acest spațiu să fiu vizibil mai mult decât expoziția de anul viitor. Îmi arăt și lucrările care de abia s-au născut. Dau ocazia celor interesați să vadă ce e nou, ce e proaspăt, dar îi aduc și pentru muzică, deci fac un fel de mix între artă, vizuală și concerte și cred că e o formulă instinctivă”.

Gheorghe Fikl este un artist pentru care pictura e un ritual. O poveste care nu se sfârșește niciodată şi care-şi trage seva din Banatul natal, loc cu rădăcini şi inspiraţie.

