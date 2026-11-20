Pentru membrii detaşamentelor străine, au fost stabilite următoarele plafoane: 105 lei pe persoană pe zi pentru masă, 20 de lei pe persoană pe zi pentru cheltuieli de protocol şi 135 de lei pe persoană pentru vizite la obiective turistice din Bucureşti, fotografii oficiale şi alte cheltuieli similare.

"Guvernul pregăteşte ceremoniile de Ziua Naţională a României, la care vor participa alături de militarii români, parteneri din detaşamentele armatelor din state membre NATO şi din Republica Moldova. Sunt aprobate cheltuieli pentru parada militară, la care vor fi invitaţi să participe cel mult 600 de militari din ţările NATO şi partenere. Cheltuielile se regăsesc în bugetul Ministerului Apărării", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, după şedinţa de Guvern.

"Executivul a aprobat invitarea la parada militară naţională din 1 Decembrie 2026, din Bucureşti, a cel mult 600 de persoane din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi ale statelor partenere. Cheltuielile vor fi acoperite din bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2026", arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Pentru membrii detaşamentelor străine, au fost stabilite următoarele plafoane:

105 lei pe persoană pe zi pentru masă.

20 de lei pe persoană pe zi pentru cheltuieli de protocol.

135 de lei pe persoană pentru vizite la obiective turistice din Bucureşti, fotografii oficiale şi alte cheltuieli similare.

Plafoanele de 20 şi 135 de lei se aplică şi personalului român care însoţeşte detaşamentele străine, se menţionează în comunicat.

Ministerul Apărării Naţionale va asigura cu mijloace proprii cazarea, asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin.

La parada militară naţională care va avea loc la Bucureşti, la 1 decembrie 2026, alături de efectivele româneşti vor defila detaşamente din state membre NATO şi din Republica Moldova. Activităţi militare dedicate Zilei Naţionale vor avea loc şi în alte localităţi din ţară.