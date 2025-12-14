Cătălin Nistor, antrenorul de înot care face minuni într-un bazin pe cale să se prăbușească: „Toată lumea pleca, eu am rămas”

"Când toți plecau peste graniță, eu am ales să rămân și să fac, ne-a spus antrenorul de înot Cătălin Nistor. Își îndrumă elevii în Brăila, într-un bazin care stă să cadă.

Îi învață însă să nu privească la condițiile de antrenament, ci la ținta pe care o au cu toții: să ajungă tot mai sus!

Bazinul de înot din Brăila. În fiecare zi din săptămână, acești copii se antrenează pentru a fi cei mai buni. Cătălin Nistor e antrenor și sufletul acestui loc. Mulți dintre puștii de aici sunt campioni, sportivi de performanță, iar Cătălin îi ajută să își urmeze visul.

Nu există zile libere, duminici, weekenduri. În fiecare seară, neoanele acestui bazin sunt aprinse.

Cătălin Nistor, antrenor: Secretul este perseverența. Perseverența de multe ori și munca. Întrece orice. Aici nu e vorba care e mai talentat, care e bun. Aici e vorba cine se ține de treabă. Și dacă stăm bine să ne gândim, asta e și secretul nostru. Să ne ținem de treabă. Și să facem în fiecare zi cât putem, dar bine.

Cum a atins succesul într-un bazin în stare avansată de degradare

Cătălin Nistor are o rețetă a lui, în care amestecă umorul cu exigența și reușește să-i țină pe acești copii în apă și îi face să nu bage în seamă prea mult condițiile în care sunt nevoiți să se antreneze. Locul pur și simplu stă să cadă, pereții sunt cârpiți cu placaj pentru a rămâne în picioare și pentru a nu lăsa frigul să pătrundă. Pe fundul apei, din cauza filtrelor care sunt vechi, băltește nisipul. Totul este rupt, cârpit și plin de rugină. Bazinul din Brăila este o dovadă despre cât preț am pus noi, românii, pe sport în ultimii 30 de ani. Pentru că este încremenit în alt veac, locul a fost decorul ideal pentru filmul Libertate, care s-a turnat aici.

În primăvara acestui an, la România, te iubesc! am vorbit despre situația revoltătoare a bazinului de înot din Brăila. O pânză de sac are rolul de a masca tavanul distrus și a opri bucățile din beton care se desprind din el. Din 2011, în acest loc nu s-a mai investit. Motivul? Banii s-au dus către noul bazin construit lângă cel vechi și, de 14 ani, curg promisiunile că pentru sportivii de aici o să fie bine.

Dar bine nu e. Lucrările la noul bazin s-au blocat, iar construcția se deteriorează.

Cătălin Nistor, antrenor: Gândiți-vă ce le răspundeți acelor sportivi care vin zilnic și te ascultă? Și au încredere în tine. Ce le spui că în ziua aia nu facem antrenament? Că ei știau că au un anumit exercițiu. …și se uită la tine. Spune-mi de ce o facem. De ce nu putem să facem? Ce le răspunzi. Pe ce le răspundeți? Găsim soluții, hai să vedem cum faci. Ce le spun. Din momentul ăsta nu mai facem antrenament pentru că nu există asta, noi soluții. Ce soluția asta, nu mai facem. Știți, îmi pare rău, asta e, uitați-vă și voi, nu e vina mea, nu. Hai să vedem. Nu este bazinul deschis? Nici o problemă. Mergem la unul privat? E și el închis, nici o problemă. Mergem în alt oraș, nici o problemă. Mergem să tragem de extensoare pe uscat, trebuie să găsim variante, și asta am făcut. Și căutăm soluții tot timpul.

Lucrările la noul bazin încă sunt blocate. La cel vechi, după ce am arătat situația la televizor, s-a schimbat pânza de pe tavan. În rest, aceleași condiții în care Cătălin Nistor antrenează, face performanță cu acești copii și îi urcă pe podiumuri, unde cu ani în urmă a fost și el. Are mai multe titluri de campion și două recorduri la înot. S-a născut în Brăila. După ce și-a terminat studiile a avut oferte să antreneze în Occident.

Cătălin Nistor, antrenor: Toată lumea pleca. N-am simțit că ar trebui să plec. Și ca dovadă, n-am plecat nici din Brăila. Dacă toți plecam aici, cine mai rămâne? Și am zis că rămân eu. Și să încerc să fac eu tot ce pot.

Mulți dintre elevi fac naveta din Galați pentru a ajunge la antrenamentele lui. Iasmina a ieșit pe primul loc la mai multe competiții. Programul ei începe la 6 dimineața și se întoarce acasă spre 11 noaptea.

Sacrificii pentru performanță

Și-a înființat un ONG, strânge fonduri pentru a le cumpăra echipamente, le dă premii, iar cu mașina împrumutată de la unul dintre părinții copiilor îi cară prin țară la competiții.

L-am reîntâlnit în bazinul Olimpic din Otopeni, la Campionatul Național. Camelia Potec, medaliată olimpic și președintele Federației Române de Natație, a fost colegă de școală și de antrenamente cu Nistor.

Camelia Potec, Președinte Federația Română de Natație: Face minuni datorită pasiunii pe care o are pentru înot și pentru meseria de antrenor. El își dorește să facă și performanță și pentru el ca antrenor și pentru Brăila și pentru țara noastră, România. Când ajungi la nivelul ăla de frustrare încât nu mai vezi ce ai de făcut, nu mai e bine. Ai ajuns? Nu. Ce ți se pare că sunt trist că n-am bazin? Vii aici. Conduc un pic, dar.. dar și când vin aici, zic: mai ești nebun?

Erica s-a calificat în finale. Acasă, Erica a strâns mai bine de o sută de medalii.

Erica: E ca un tată. Sunt deschisă cu el, n-aș vrea să-l schimb deloc. Vreau să ajung cât mai sus alături de el.

Și Erica face naveta la Brăila. Copiii intră în bazin, părinții rămân afară sub un perete care stă să cadă. Luca vine uneori la antrenamentele tatălui. Seara, târziu, ajung acasă. E căsătorit cu Andreea, antrenor de înot în Galați.

Un perete e plin cu medaliile pe care le-a adunat în ani de concurs și de antrenamente. Sute de copii au trecut până acum prin mâinile lui, mulți dintre ei au luat medalii.

Cătălin Nistor, antrenor: Perseverența face din orice copil un posibil campion. Și dacă nu o să ajungă campion, o să ajungă finalist. Și dacă nu o să ajungă finalist, o să ajungă într-o echipă. Și acolo va învăța foarte multe chestii pe care părinții pot să îi învețe. Pe care societatea încă nu îi învață.

Între pereții scorojiti care stau să se prăbușească și geamurile prin care pătrunde frigul, în bazinul carpiti, Cătălin Nistor face echipă cu acești copii și tineri și își văd împreună de drum.

Sunt aici zi de zi, învață, muncesc, respectă reguli, depun efort. Perseverența lor și felul în care depășesc neajunsurile acestui loc ar trebui să fie o lecție pentru noi toți. Și ar trebui să fim mândri că această țară are și astfel de oameni care muncesc enorm. Din sutele de copii antrenați până acum de Cătălin Nistor, mulți au ajuns campioni. Alții se pregătesc acum și, cu siguranță, într-o bună zi, vor urca pe podium cu steagul României și ne vor face mândri că suntem români.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













