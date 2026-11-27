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Problema ar fi lipsit dacă marii producători ar fi avut unde să stocheze energia ieftină produsă peste zi, adică în baterii care să elibereze seara curentul în rețea. Acestea sunt încă puține, chiar dacă ritmul investițiilor a “explodat” în 2026.

Invitat la PRO Verde, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că soluția cea mai potrivită pentru a aduce mai multă energie ieftină în rețea este dată de hidrocentralele prin pompaj.

Cum funcționează o hidrocentrală prin pompaj

O hidrocentrală prin pompaj funcționează ca o “baterie” uriașă cu apă, folosind două lacuri situate la înălțimi diferite.

Când în rețea este prea multă energie ieftină (de exemplu la prânz, de la panourile solare), apa este pompată din lacul de jos în cel de sus, iar seara, când este nevoie de curent, apa este lăsată să curgă înapoi la vale prin turbine, pentru a produce electricitate.

Austria, Serbia și Norvegia folosesc această tehnologie de ani buni.

Chisăliță a amintit că România are deja două astfel de proiecte – unul mai vechi, la Tarnița-Lăpuștești (județul Cluj) și unul în județul Neamț, care a obținut deja acordul de mediu din partea autorităților.

„Proiectul de la Tarnița-Lăpuștești e un proiect care, din păcate, este reluat, și reluat, și reluat. Sperăm ca, de data asta, să fie și dus la bun sfârșit, pentru că discutăm de un parteneriat între două companii: una românească și una străină cu experiență în astfel de proiecte”, susține Dumitru Chisăliță, amintind de recentul acord în acest sens dintre Hidroelectrica și gigantul francez EDF.

De ce a rămas blocat proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești

Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești datează încă din anii 1970 și a fost „rostogolit” mereu de la un guvern la altul. Nimeni nu a reușit să-l realizeze, din mai multe motive.

Hidrocentralele prin pompaj consumă mai multă energie pentru a urca apa decât produc la coborâre. Deci, devin profitabile abia atunci când apare un surplus mare de energie foarte ieftină, cum se întâmplă acum în România, odată cu explozia parcurilor solare, a panourilor fotovoltaice și a parcurilor eoliene.

Așadar, avem multă energie ziua, pe care nu o consumăm. În schimb, seara, rețeaua rămâne “goală” și suntem nevoiți să importăm curent electric scump din afara țării.

Ramona Țintea: La cât se ridică astfel de investiții?

Dumitru Chisăliță: “Cred că mai importantă nu este neapărat valoarea investiției, ci valoarea pe care o creează aceste investiții. (…) Din punctul meu de vedere, plusvaloarea e foarte importantă și este un element pe care mă bazez în activitatea mea de a nu mă uita neapărat care este valoarea investită, ci la câți bani poți să faci prin investiția pe care o faci”.

Creșterea masivă a producției din surse regenerabile a creat exact dezechilibrul de care avea nevoie acest proiect ca să devină rentabil, susține ministrul Energiei.

Astfel, anul acesta Hidroelectrica a făcut pași concreți pentru o asociere cu gigantul energetic francez EDF, pentru a dezvolta proiectul împreună.

De ce nu sunt de ajuns doar bateriile de stocare

Dumitru Chisăliță a explicat că, de anul trecut și până acum, capacitatea de stocare în baterii a crescut și ar putea ajunge la 2.700–3.000 de MWh, până la finalul anului. Ideal, ar trebui să avem însă între 20.000 și 40.000 de MWh, energie stocată, prin mai multe tehnologii. Totuși, nici asta nu ar fi suficient.

„Bateriile, din păcate, nu au capacitatea de a stoca energie și respectiv de a o reda pe termen lung. Ele funcționează optim undeva între două și maxim patru ore. Dacă ne gândim, într-o zi de iarnă, la ora 17:00 deja e întuneric, vârful de consum ține până la 11-12 noaptea, ceea ce înseamnă că nu este suficient pentru ce avem noi nevoie”, a precizat ministrul Energiei.

Conform ministrului, hidrocentralele cu pompaj ar asigura energia pe mai multe ore, decât o fac bateriile. Acesta a fost un alt argument al oficialului pentru care investițiile de la Tarnița și cea din județul Neamț ar merita realizate.

Dumitru Chisăliță nu a precizat la ce sume se ridică astfel de investiții, însă a spus că proiectele ar dura cel puțin 6-7 ani, până când ar fi gata.