Generează rezumat cu AI

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi o informare din care reiese că, atât timp cât datoria publică se menține peste pragul de 60% din PIB, statul nu va putea lua măsuri care să ducă la creșterea cheltuielilor totale cu salariile bugetarilor și cu asistența socială.

Practic, aceste cheltuieli ar trebui menținute la nivelul celor din acest an. Este o restricție prevăzută de Legea responsabilității fiscal-bugetare, care stabilește că, odată depășit pragul de 60% din PIB, Guvernul nu mai poate aproba astfel de majorări.

Iar estimările arată că România va rămâne peste acest prag și în anii următori. De aici și presiunea asupra Guvernului.

Această situație foarte dificilă a bugetului complică și discuțiile privind pensiile. Informarea făcută joi de ministrul Finanțelor este totodată un semnal că se poartă negocieri dure și pentru majorarea pensiilor, în condițiile în care social-democrații au promis indexarea acestora cu rata inflației, din luna ianuarie, anul viitor.

Soluții ar putea fi sub forma unor derogări de la lege sau sub formă de ajutoare care să fie acordate unor pensionari, cu venituri mici, dar o decizie încă nu a fost luată. Între timp, Executivul a decis azi să prelungească, până la finele lunii iunie anul viitor, plafonarea la unele alimente de bază, dintre cele pe care le punem pe masă cel mai des - de la pâine, carne proaspătă și ouă până la fructe și legume, în total 17 categorii.