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Dacă nu știi ce să faci în aceste patru zile, iată câteva variante de locuri frumoase din România pe care merită să le vizitezi în minivacanța de 1 Decembrie. De la locuri idilice, perfecte de vizitat în sezonul rece, până la stațiuni perfecte pentru relaxare.

Cele mai frumoase locuri din România pe care să le vizitezi în minivacanța de 1 Decembrie

Sighișoara

Sighișoara, cetatea medievală inclusă în patrimoniul UNESCO, este un loc potrivit pentru a descoperi cultura și istoria României. În plus, luna decembrie îi oferă o atmosferă aparte, iar străduțele pavate cu piatră și casele colorate capătă un farmec special.

Dacă alegi să vizitezi orașul, nu rata Turnul cu Ceas și străzile din interiorul cetății, aflate într-o zonă protejată. Odată ce treci de zidurile vechi, vei găsi numeroase magazine mici de suveniruri sau poți face o pauză la o cafea într-una dintre cafenelele locale.

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Maramureș

Poate chiar mai mult decât alte destinații, Maramureșul merită vizitat în orice anotimp. Este o regiune în care tradițiile sunt păstrate cu grijă, iar peisajele rurale atrag prin frumusețea lor. Totuși, septembrie este o lună potrivită pentru a descoperi această zonă, deoarece natura începe să-și schimbe culorile, iar meșteșugurile și obiceiurile locale pot fi descoperite într-un cadru aparte.

Aici poți vizita Cimitirul Vesel din Săpânța, dar și una dintre numeroasele biserici de lemn renumite din regiune, unele dintre ele fiind incluse în patrimoniul UNESCO.

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Brașov

Un alt oraș pe care merită să îl vizitezi în minivacanța de 1 Decembrie este Brașovul, o destinație care îmbină istoria cu natura. Orașul devine puțin mai aglomerat în luna decembrie, dar la fel de atractiv. Dacă îți place să faci drumeții, Poiana Brașov, aflată la doar câțiva kilometri distanță, îți oferă trasee prin păduri de conifere și priveliști spectaculoase asupra munților.

Dacă preferi să rămâi în apropierea centrului, nu trebuie să ratezi Biserica Neagră sau Muntele Tâmpa. Peisajele de toamnă de aici merită descoperite. În plus, pe 1 Decembrie este deja deschis târgul de Crăciun, așa că profită de ocazie și vizitează-l în timp ce bei o cană de vin fiert.

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Târguri de Crăciun în minivacanța de 1 Decembrie

Târgurile de Crăciun din România reprezintă o tradiție relativ nouă, preluată din țările vest-europene. Cele mai cunoscute târguri de Crăciun din țară au loc în București, capitala României, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara sau Sibiu.

Unul dintre cele mai apreciate este Târgul de Crăciun din Sibiu, organizat pentru prima dată în România în anul 2007. Cinci ani mai târziu, în 2012, acesta a fost inclus în topul celor mai frumoase 15 târguri de Crăciun din Europa.

Și târgul de Crăciun din Craiova este celebru și oferă o mulțime de activități pentru familii.

De regulă, târgurile sunt organizate în piețele centrale ale orașelor și reunesc numeroase căsuțe cu produse de sezon, dar și o scenă mare, unde au loc concerte de colinde.

Poți cumpăra obiecte tradiționale din ceramică pictată, lemn sculptat, icoane și broderii, dar și costume și măști populare, jucării din lemn, instrumente muzicale și decorațiuni pictate manual.

Printre cele mai căutate produse se numără și preparatele tradiționale. O parte dintre acestea sunt gătite și servite pe loc. Oferta include mâncare românească caldă, cozonac, vin fiert, turtă dulce, clătite, dulcețuri, miere, siropuri și castane coapte.

Târgurile de Crăciun sunt organizate, de obicei, de la sfârșitul lunii noiembrie până la începutul lunii ianuarie.