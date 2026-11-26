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„Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie”, a menţionat Maia Sandu la JurnalTV, conform Unimedia, citate de News.ro.

Întrebată despre speculaţiile privind o posibilă venire a Laurei Codruţa Kövesi la Chişinău, în special pentru funcţia de Procuror General, Maia Sandu a menţionat că fotoliul este ocupat şi că, în prezent, nu există un concurs deschis pentru acest post.

„Funcţia de procuror general este ocupată. Nu există un concurs deschis acum pentru funcţia de procuror general la Chişinău”, a precizat preşedintele Republicii Moldova.

Ea a spus că nu a invitat-o pe Kovesi şi că nu a discutat cu nimeni despre o funcţie anume.

”Nu ştiu dacă ar interesa-o să vină în Republica Moldova după o experienţă şi o funcţie importantă la nivelul Uniunii Europene. Din numele meu, o rog să vină, că ar fi nevoie. Sigur, de fiecare dată am discutat cu ea şi i-am cerut sfatul despre cum să ne mişcăm şi, da, procurorii noştri ar avea mult de învăţat de la ea”, a spus Maia Sandu.

Andrés Ritter preia oficial conducerea Parchetului European

Parchetul European (EPPO) are o nouă conducere. Andrés Ritter, numit în funcția de procuror-șef european în martie 2026, a depus jurământul joi, 26 noiembrie, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg.

Alături de el, au depus jurământul și șase procurori europeni recent numiți pentru Belgia, Cehia, Franța, Germania, Malta și Slovenia, potrivit comunicatului emis de instituție.

El îi urmează în funcție Laurei Codruța Kovesi, prima șefă a Parchetului European, care își luase angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) la 28 septembrie 2020, în cadrul ședinței solemne organizate cu ocazia inaugurării EPPO, notează și Agerpres.

Parchetul European este instituția independentă de urmărire penală a Uniunii Europene. EPPO investighează, urmărește penal și trimite în judecată infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.