De ce fasolea este numită „carnea săracului”. Ce se întâmplă în organism dacă o consumăm de două ori pe săptămână
25 de grame de fibre la suta de grame – atât găsim în fasole, mazăre, linte ori năut. Așa că avem toate motivele să le consumăm regulat.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Zilele astea sigur avem în meniu o porție de fasole cu ciolan, așa că haideți să vorbim despre fasole.
Bunicii noștri spuneau că fasolea este carnea săracului şi aveau dreptate! Care sunt argumentele pentru care fasolea poate fi ridicată la rang de carne... o carne mai săracă, ce-i drept.
Leguminoasele, indiferent că e vorba de fasole boabe, mazăre, linte, năut sau soia, sunt acele vegetale hrănitoare "2 în 1": au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele sau cerealele.
Boabele uscate de fasole au între 17 și 20% proteine, valoare care scade la doar 7-8% atunci când sunt fierte, pentru că apa diluează concentrația.
Pe de altă parte, carnea crudă are 18-22% proteine, care se concentrează prin gătit și ajung la 27-32 %.
La capitolul calitate, proteinele vegetale sunt incomplete, le lipsește unul sau mai mulți aminoacizi esențiali, în timp ce proteinele din carne sunt complete (de calitatea I), cu toți cei 9 AA esențiali prezenți.
Leguminoasele nu au metionină iar cerealele nu au lizină. Pentru a acoperi tot spectrul de aminoacizi esențiali, leguminoasele trebuie combinate cu cereale- fie la aceeași masă, fie la mese diferite, dar musai în aceeași zi.
Iată câteva exemple de preparate corect asociate și perfect echilibrate: mâncare de fasole sau mazăre cu pâine, pilaf sau paste făinoase cu boabe de fasole/mazăre, fasole cu porumb sau humus/fasole bătută cu pâine.
Leguminoasele sunt bogate în vitamine din grupul B și minerale (fier, magneziu, calciu, potasiu), însă aceste oligoelemente sunt blocate ca absorbție și utilizare de prezența oxalaților și fitaților.
Spre deosebire de ele, carnea este o sursă de vitamine și minerale cu cea mai înaltă biodisponibilitate. Da, leguminoasele în general și fasolea boabe în special pot fi o alternativă la carne, însă nu sunt, în niciun caz, produse similare.
Și nu o spun eu, o știau bunicii noștri de multe generații. Asta nu înseamnă că în perioadele de post sau doar pentru a diversifica sursele de proteine din dietă, nu putem înlocui carnea cu boabe de orice fel- e chiar sănătos să o facem! Mai ales că în leguminoase avem ceva ce nu găsim în produsele de origine animală și anume fibre.
Toate boabele conțin un amestec de fibre solubile și insolubile extrem de prietenoase cu tubul digestiv care ajută la echilibrarea nivelului de glucoză și colesterol din sânge.
Tot ele, fibrele, reglează tranzitul intestinal și sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin, deci au rol prebiotic.
Așa că merită, măcar de 2 ori/ săptămână, să înlocuiți carnea cu boabe! Rămâne doar să hotărâți dacă alegeți fasole cu cârnați sau fasole cu ciolan.
Video recomandate
Cine l-a ademenit în apartamentul din Capitală pe primarul din Baia Mare, unde ar fi fost sechestrat, drogat și umilit
Cine l-a ademenit în apartamentul din Capitală pe primarul din Baia Mare, unde ar fi fost sechestrat, drogat și umilit
Doctor de Grijă | Ediția 32 | Intestinul îi vorbește pancreasului: microbiom, hormoni și glicemie
De ce nu recomandă medicii medicamentele pentru stimularea imunității la copii. Riscul la care îi expun pe cei mici
Medicul Iuliu Torje, despre ECMO, terapia care susține viața pacienților în stare critică, și nevoia de centre în România
România, pe locul al doilea în UE la rata deceselor premature asociate poluării cu particule fine, după Bulgaria
Horoscop 26 noiembrie 2026, cu Neti Sandu. Vești bune înainte de sărbători. Cine va avea mai mulți bani în buzunar
Șeful Nvidia, chemat la audieri în Congresul SUA. Întrebările la care trebuie să răspundă Jensen Huang
NATO caută răspunsul la provocările Rusiei. Avertismentul unui lider european despre linia roșie a lui Putin
Un număr de 37 de cazuri de femicid au fost în România de la începutul anului. Ultimul, în Zalău
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit