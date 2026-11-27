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Zilele astea sigur avem în meniu o porție de fasole cu ciolan, așa că haideți să vorbim despre fasole.

Bunicii noștri spuneau că fasolea este carnea săracului şi aveau dreptate! Care sunt argumentele pentru care fasolea poate fi ridicată la rang de carne... o carne mai săracă, ce-i drept.

Leguminoasele, indiferent că e vorba de fasole boabe, mazăre, linte, năut sau soia, sunt acele vegetale hrănitoare "2 în 1": au proteine precum carnea și amidon precum făinoasele sau cerealele.

Boabele uscate de fasole au între 17 și 20% proteine, valoare care scade la doar 7-8% atunci când sunt fierte, pentru că apa diluează concentrația.

Pe de altă parte, carnea crudă are 18-22% proteine, care se concentrează prin gătit și ajung la 27-32 %.

La capitolul calitate, proteinele vegetale sunt incomplete, le lipsește unul sau mai mulți aminoacizi esențiali, în timp ce proteinele din carne sunt complete (de calitatea I), cu toți cei 9 AA esențiali prezenți.

Leguminoasele nu au metionină iar cerealele nu au lizină. Pentru a acoperi tot spectrul de aminoacizi esențiali, leguminoasele trebuie combinate cu cereale- fie la aceeași masă, fie la mese diferite, dar musai în aceeași zi.

Iată câteva exemple de preparate corect asociate și perfect echilibrate: mâncare de fasole sau mazăre cu pâine, pilaf sau paste făinoase cu boabe de fasole/mazăre, fasole cu porumb sau humus/fasole bătută cu pâine.

Leguminoasele sunt bogate în vitamine din grupul B și minerale (fier, magneziu, calciu, potasiu), însă aceste oligoelemente sunt blocate ca absorbție și utilizare de prezența oxalaților și fitaților.

Spre deosebire de ele, carnea este o sursă de vitamine și minerale cu cea mai înaltă biodisponibilitate. Da, leguminoasele în general și fasolea boabe în special pot fi o alternativă la carne, însă nu sunt, în niciun caz, produse similare.

Și nu o spun eu, o știau bunicii noștri de multe generații. Asta nu înseamnă că în perioadele de post sau doar pentru a diversifica sursele de proteine din dietă, nu putem înlocui carnea cu boabe de orice fel- e chiar sănătos să o facem! Mai ales că în leguminoase avem ceva ce nu găsim în produsele de origine animală și anume fibre.

Toate boabele conțin un amestec de fibre solubile și insolubile extrem de prietenoase cu tubul digestiv care ajută la echilibrarea nivelului de glucoză și colesterol din sânge.

Tot ele, fibrele, reglează tranzitul intestinal și sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin, deci au rol prebiotic.

Așa că merită, măcar de 2 ori/ săptămână, să înlocuiți carnea cu boabe! Rămâne doar să hotărâți dacă alegeți fasole cu cârnați sau fasole cu ciolan.