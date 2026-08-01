Salate la borcan. Cum pregătești salatele pentru toată săptămâna

Salatele la borcan sunt ușor de pregătit din timp și pot rămâne proaspete mai multe zile, dacă ingredientele sunt așezate în ordinea potrivită.

Pregătirea corectă înainte de asamblare Înainte să începi, spală mâinile, borcanele și suprafața de lucru. Legumele se clătesc sub jet de apă, fără detergent sau săpun, apoi se usucă bine. Pentru frunze, o centrifugă de salată este foarte utilă, dar poți folosi și un prosop curat sau hârtie de bucătărie. Dacă pe ambalaj scrie că frunzele sunt deja spălate și gata de consum, le poți folosi direct. Ai grijă însă să nu le pui pe un tocător sau pe o suprafață care a intrat în contact cu carne crudă, conform Thekitchn.com. Quinoa, pastele, orezul și puiul trebuie gătite din timp și lăsate să se răcească. Nu pune ingrediente fierbinți în borcan. Aburul se transformă în condens, iar apa va ajunge pe frunze. Cel mai simplu este să lucrezi cu toate borcanele în față. Pui dressingul în fiecare, continui cu legumele tari și completezi pe rând toate straturile. La final, șterge marginea borcanului, închide capacul și scrie pe o etichetă ce conține și când a fost pregătit. Salată mediteraneană cu năut și feta (Ziua 1-3) Salata cu năut și feta este una dintre cele mai potrivite pentru începutul săptămânii. Năutul, ardeiul și ceapa rezistă bine în borcan, iar feta dă suficient gust fără să mai fie nevoie de carne. Cantitățile de mai jos ajung pentru trei borcane de aproximativ 750 ml. Ingrediente pentru 3 porții · Ai nevoie de o conservă de năut de 400 g, din care vor rămâne aproximativ 240 g după scurgere, 150 g de feta, un ardei gras roșu, un castravete mic și 250 g de roșii cherry ferme. · Mai pregătește o ceapă roșie mică, 12-15 măsline Kalamata fără sâmburi, 90-120 g de salată romaine sau baby spanac și puțin pătrunjel ori mentă. · Clătește bine năutul și lasă-l să se scurgă. Taie feta și ardeiul în cuburi, feliază ceapa, iar castravetele usucă-l bine după tăiere. Dacă are multe semințe și lasă apă, îndepărtează partea din mijloc. Dressing cu lămâie și oregano Amestecă trei linguri de ulei de măsline cu două linguri de suc de lămâie, o lingură de oțet de vin roșu, o linguriță de oregano și piper. Adaugă foarte puțină sare sau chiar deloc la început. Feta și măslinele sunt deja sărate, așa că este mai bine să potrivești gustul abia când servești salata. Cum așezi ingredientele în borcan · Împarte dressingul între cele trei borcane. Pune mai întâi ceapa și ardeiul, pentru că suportă bine contactul cu sosul, apoi adaugă năutul. · Continuă cu măslinele, feta și castravetele. Roșiile și verdețurile vin mai sus, iar frunzele bine uscate se pun ultimele, aproape de capac. · Închide borcanele și pune-le imediat la frigider. La masă, răstoarnă conținutul într-un bol și amestecă. · Năutul aduce proteine vegetale și fibre, iar salata poate fi servită cu o felie de pâine integrală dacă vrei o masă mai consistentă. Pentru varianta vegană, înlocuiește feta cu tofu ferm marinat sau pune mai mult năut. · Consumă mai întâi borcanul în care ai pus roșiile cele mai coapte ori castravetele mai zemos. Dacă observi miros neobișnuit, spumă, lichid tulbure, textură lipicioasă sau un capac umflat, aruncă salata fără să o guști.

Salată sățioasă cu quinoa, legume și pui (Ziua 3-5) Quinoa și puiul transformă această salată într-un prânz care ține bine de foame. Totuși, puiul gătit nu trebuie lăsat în frigider până la sfârșitul săptămânii dacă a fost pregătit duminică. În general, carnea gătită se consumă în trei-patru zile. Cea mai sigură variantă este să pregătești de la început quinoa, legumele și dressingul, iar porțiile de pui pentru joi și vineri să le congelezi după ce s-au răcit. Le muți în frigider cu o zi înainte și le adaugi în borcan după dezghețare. Poți, de asemenea, să gătești o porție nouă de pui la mijlocul săptămânii. Ingrediente pentru 3 porții Pentru trei borcane ai nevoie de 180 g de quinoa uscată, 300 g de piept sau pulpă de pui fără os, un ardei galben ori roșu și un morcov mare. Mai folosește 150 g de porumb scurs, 200 g de roșii cherry, un castravete mic și 90-120 g de baby spanac, kale fragedă sau salată romaine. Două linguri de semințe de dovleac se păstrează separat și se adaugă la masă. Dressing simplu cu muștar Amestecă trei linguri de ulei de măsline, două linguri de suc de lămâie, o lingură de apă și două lingurițe de muștar. Adaugă piper și puțină sare. Pentru mai mult gust, poți pune usturoi granulat sau boia afumată. Evită avocado în borcanele pregătite pentru mai multe zile, deoarece se închide repede la culoare și devine moale. Cum pregătești salata · Clătește quinoa și fierbe-o după indicațiile de pe ambalaj. După fierbere, scurge-o bine și întinde-o într-un strat subțire, ca să se răcească mai repede. · Puiul trebuie gătit complet, apoi răcit și tăiat în cuburi. Nu folosi pentru ingredientele gata de consum același tocător pe care ai tăiat carnea crudă, decât după ce a fost spălat foarte bine. · În fiecare borcan pune mai întâi dressingul, urmat de morcov, ardei și porumb. Adaugă quinoa rece, apoi puiul. Castravetele și roșiile se așază mai sus, iar frunzele vin la final. · Semințele de dovleac se țin într-un recipient mic, separat, pentru a rămâne crocante. · Pentru varianta fără carne, puiul poate fi înlocuit cu fasole albă, edamame sau tofu gătit. Dacă pregătești salata pentru copii, poți folosi un muștar mai blând sau un sos simplu din iaurt și lămâie. Salată Caprese la borcan cu paste fusilli Roșiile, mozzarella și busuiocul formează combinația clasică din salata Caprese. Odată adăugate pastele fusilli, obții o masă mai consistentă, potrivită pentru prânzul de la serviciu sau pentru zilele în care nu ai timp să gătești. Salata are cea mai bună textură în primele două-trei zile. Roșiile și mozzarella pot lăsa apă, așa că trebuie scurse și uscate cât mai bine înainte de a ajunge în borcan.

Ingrediente pentru 3 porții Folosește 240 g de fusilli uscate, de preferat integrale, 250 g de roșii cherry ferme și 180 g de mini mozzarella sau mozzarella tăiată în cuburi. Poți adăuga 90 g de baby spanac ori salată romaine și o mână generoasă de frunze de busuioc. Două linguri de semințe de pin, migdale sau nuci se păstrează separat. Dressing balsamic Pentru dressing, amestecă trei linguri de ulei de măsline extravirgin, o lingură și jumătate de oțet balsamic, o lingură de suc de lămâie, piper și un vârf de sare. Dacă oțetul balsamic este foarte dulce, redu cantitatea. Evită să folosești prea multă reducție balsamică, deoarece este densă, foarte dulce și se distribuie mai greu printre ingrediente. Ordinea corectă în borcan Fierbe pastele al dente, scurge-le și lasă-le să se răcească în întregime. Dacă se lipesc, le poți amesteca cu o linguriță de ulei, dar nu este nevoie să pui mai mult. Toarnă dressingul la baza borcanului, apoi adaugă pastele reci. Continuă cu mozzarella bine scursă și roșiile, iar deasupra pune frunzele de salată. Busuiocul este delicat și se înnegrește dacă este strivit. Așază-l în partea de sus, între frunze, sau adaugă-l chiar în ziua în care mănânci salata. Păstrează nucile ori semințele într-un recipient separat și presară-le după ce ai răsturnat salata într-un bol. Roșiile întregi lasă mai puțin suc decât cele tăiate. Dacă sunt prea mari, taie-le și lasă-le câteva minute într-o sită, apoi tamponează-le cu hârtie de bucătărie. Nu le săra înainte să le pui în borcan. Mozzarella păstrată în saramură trebuie scursă cu atenție. Pentru mai multe legume, poți adăuga ardei copt bine scurs sau dovlecel copt și răcit. Ce borcane să folosești și cum le videzi natural pentru prospețime maximă Pentru o salată care înlocuiește un prânz, cel mai practic este un borcan de 750-1.000 ml, cu gură largă. Se umple ușor, se spală fără probleme, iar salata poate fi răsturnată rapid într-un bol. Pentru o garnitură sau o porție mai mică, sunt suficiente borcanele de 400-500 ml. Indiferent de mărime, sticla trebuie să fie potrivită pentru alimente și să nu aibă fisuri ori margini ciobite. Alege un recipient cât mai drept, fără partea de sus foarte îngustă, deoarece ingredientele se așază și se scot mai ușor. Borcanele tip Mason sunt potrivite dacă vrei să folosești o pompă sau un accesoriu de vidare. Ele au un disc metalic plat și un inel filetat. Poți folosi și borcane cu capac prins în clemă și garnitură din silicon, atât timp cât se închid bine. Capacul nu trebuie să aibă rugină, deformări sau mirosuri, iar garnitura se schimbă dacă a devenit tare ori crăpată. Înainte de folosire, spală borcanul și capacul cu apă caldă și detergent sau pune-le în mașina de spălat vase. Lasă-le apoi să se usuce complet. Pentru salatele păstrate la frigider nu este nevoie de sterilizarea folosită la conserve, dar recipientul trebuie să fie curat și să se închidă corect. Ce înseamnă, de fapt, „vidare naturală” Dacă umpli borcanul și strângi bine capacul, nu obții automat un vid adevărat. Ai doar un recipient închis etanș, iar pentru o salată consumată în câteva zile acest lucru este, de obicei, suficient. Poți reduce cantitatea de aer din interior dacă umpli borcanul corect și lași aproximativ doi-trei centimetri liberi până la capac. Nu îndesa însă ingredientele și nu strivi frunzele doar ca să rămână mai puțin aer. Metodele folosite la conserve, precum încălzirea borcanului, baia de apă sau întoarcerea lui pe capac, nu sunt potrivite pentru salate. Căldura înmoaie legumele și frunzele, iar faptul că un capac s-a tras în jos nu înseamnă automat că mâncarea este sigură. Cum folosești o pompă de vidare pentru borcane Salata se montează doar după ce toate ingredientele s-au răcit complet. Borcanul trebuie să fie curat și uscat, iar între salată și capac trebuie să rămână un spațiu de aproximativ doi-trei centimetri. Șterge bine marginea borcanului înainte de închidere. O picătură de dressing, o firimitură sau o bucată de verdeață poate împiedica formarea vidului. Așază discul metalic plat pe borcan, apoi fixează adaptorul pompei. Scoate aerul conform instrucțiunilor aparatului și oprește-te atunci când pompa indică faptul că vidul s-a format sau când apare rezistența specificată de producător. După ce îndepărtezi adaptorul, verifică discul. Acesta trebuie să rămână fix și să nu se ridice ușor la atingere. Inelul se poate pune la loc pentru transport, dar nu trebuie strâns forțat. Scrie data pe borcan și pune-l imediat la frigider, la o temperatură de cel mult 4°C. Ce poate și ce nu poate face vidarea Vidarea reduce contactul cu aerul și poate încetini oxidarea. Frunzele, legumele și alte ingrediente își pot păstra mai bine aspectul și textura, dar metoda nu transformă salata într-o conservă. Dacă puiul, brânza, pastele sau legumele tăiate aveau nevoie de frigider înainte de vidare, vor avea nevoie de frigider și după. Termenul salatei este dat de ingredientul care se strică cel mai repede, nu de faptul că borcanul este vidat. Un borcan cu salată nu trebuie lăsat pe masă sau transportat ore întregi fără răcire. Dacă îl iei la serviciu, folosește o geantă termoizolantă cu un acumulator rece și pune-l în frigider imediat ce ajungi. Reguli simple pentru ca salata să rămână proaspătă · Ține borcanele pe un raft interior al frigiderului, nu în ușă, unde temperatura se schimbă de fiecare dată când aceasta este deschisă. Ingredientele gătite trebuie răcite înainte de asamblare, iar alimentele perisabile se pun la frigider în cel mult două ore. · Etichetează fiecare porție și consumă mai întâi salatele care conțin roșii tăiate, castravete, busuioc sau avocado. Aceste ingrediente își pierd mai repede textura și lasă apă. · Nu te baza doar pe miros pentru a decide dacă salata mai este bună. Dacă a stat prea mult la cald sau a depășit timpul recomandat, este mai sigur să o arunci, chiar dacă pare în regulă.

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