Cum să alegi avocado în funcție de coajă. Diferența dintre cel verde și cel negru

Avocado poate fi ales mai ușor dacă te uiți la coajă, la culoare și la cât de moale este atunci când îl atingi ușor.

Mulți oameni nu știu exact care este diferența dintre avocado verde și cel cu coaja mai închisă, aproape neagră, iar din acest motiv pot cumpăra un fruct prea tare sau prea copt. Iată cum alegi avocado după culoarea cojii, care este diferența dintre avocado verde și avocado negru și cum îți dai seama dacă este bun de mâncat imediat. Diferența dintre avocado verde și avocado negru Cea mai importantă idee este aceasta: avocado verde nu înseamnă mereu că este necopt, iar avocado negru nu înseamnă automat că este stricat. Totul depinde foarte mult de soi. La soiul Hass, unul dintre cele mai întâlnite în magazine, coaja este verde la început și se închide la culoare pe măsură ce fructul se coace. Când ajunge bun de mâncat, poate avea o culoare verde foarte închis, mov-negricios sau aproape neagră. Totuși, nu toate soiurile se comportă la fel. Există și avocado care rămâne verde chiar și atunci când este copt. De aceea, culoarea ajută, dar nu trebuie să fie singurul lucru după care alegi fructul. Când vezi un avocado cu coajă închisă la culoare, aproape neagră, cel mai probabil este un Hass ajuns la maturitate. Acest soi are coaja mai groasă, ușor denivelată, iar culoarea se schimbă pe măsură ce fructul se coace, scrie Californiaavocado.com. Totuși, chiar și la Hass, culoarea trebuie verificată împreună cu textura. Un avocado foarte închis la culoare poate fi perfect de mâncat, dar poate fi și prea copt dacă este foarte moale, lovit sau are adâncituri. Citește și Greșeala care face cartofii să se strice mai repede. Cum îi poți păstra proaspeți mai mult timp Dacă avocado este verde, există două variante. Poate fi un Hass necopt, care mai are nevoie de câteva zile ca să ajungă bun de mâncat. Dar poate fi și un soi care rămâne verde chiar și atunci când este copt. Printre soiurile cu coajă verde se numără Bacon, Fuerte, Shepard, Reed și alte varietăți. Acestea nu se închid neapărat la culoare atunci când se coc, așa cum se întâmplă cu Hass. Cum alegi avocado pentru consum imediat Pentru consum imediat, cel mai sigur test este atingerea. Ține avocado în palmă și apasă ușor, fără să îl strângi cu vârfurile degetelor. Dacă fructul cedează puțin la presiune, dar nu este moale sau terciuit, este bun de mâncat în aceeași zi. Dacă este tare, înseamnă că mai trebuie lăsat să se coacă. Dacă este foarte moale, are adâncituri sau pare lovit, este posibil să fie trecut de punctul ideal. Este bine să nu apeși fructul prea tare, mai ales cu degetele, pentru că îl poți lovi. Cel mai corect este să îl verifici ușor, cu palma, ca să simți dacă are fermitatea potrivită. La soiul Hass, culoarea poate fi un indiciu bun, dar nu trebuie folosită singură. Un Hass bun de mâncat este, de regulă, verde foarte închis spre negru și cedează ușor când îl apeși în palmă. Dacă este verde și foarte tare, mai are nevoie de câteva zile. Dacă este verde mai închis și începe să fie puțin flexibil, probabil mai are nevoie de două sau trei zile. Dacă este aproape negru și ușor moale la presiune, poate fi consumat imediat. Important este să nu fie prea moale. Un avocado bun trebuie să fie cremos în interior, nu apos, maroniu sau cu zone închise la culoare. Cum testezi rapid un avocado înainte de cumpărare Cel mai simplu mod de a verifica un avocado este să îl ții în palmă și să apeși ușor. Nu îl strânge cu vârfurile degetelor, pentru că îl poți lovi fără să îți dai seama. Dacă fructul cedează puțin la presiune, dar nu se afundă și nu pare moale, este copt și poate fi mâncat în aceeași zi. Dacă este tare, mai are nevoie de câteva zile ca să se coacă. Dacă este foarte moale, are adâncituri sau pare „terciuit”, este posibil să fie trecut de punctul bun. De aceea, atingerea este cel mai sigur indiciu. Un avocado bun pentru consum imediat trebuie să fie ușor moale, dar încă ferm. Dacă se simte prea moale în mână, există riscul ca pulpa să fie deja maronie sau stricată pe alocuri. Culoarea poate fi un indiciu, mai ales dacă vorbim despre soiul Hass. Un avocado Hass copt este, de obicei, verde foarte închis, mov-negricios sau aproape negru. Totuși, culoarea nu este o regulă sigură pentru toate soiurile. La Hass, coaja se închide pe măsură ce fructul se coace. Alte soiuri, însă, pot rămâne verzi chiar și atunci când sunt bune de mâncat. Din acest motiv, nu este bine să alegi avocado doar după culoare. Un fruct verde poate fi necopt, dar poate fi și un soi care rămâne verde la maturitate. La fel, un avocado foarte închis la culoare poate fi bun, dar poate fi și prea copt dacă este foarte moale. Mulți oameni rup codița sau „căpăcelul” de la avocado ca să vadă ce culoare are dedesubt. Deși pare un test rapid, nu este cea mai bună idee, mai ales în magazin. În momentul în care rupi acea zonă, fructul intră în contact cu aerul. Pulpa poate începe să oxideze mai repede, iar avocado se poate strica mai ușor. În plus, dacă mai mulți cumpărători fac același lucru, fructele rămân deteriorate pe raft. Dacă vrei să mănânci avocado în aceeași zi, caută unul care cedează ușor la apăsare, dar rămâne ferm. Acesta este semnul cel mai bun că pulpa este coaptă și cremoasă. Dacă îl vrei pentru mâine sau poimâine, alege un avocado mai tare, care abia începe să se înmoaie. Într-o zi sau două, va ajunge probabil la textura potrivită. Dacă îl cumperi pentru peste patru sau cinci zile, poți lua un avocado tare și verde. Lasă-l la temperatura camerei, iar el se va coace treptat. Important este să îl verifici zilnic, ca să nu treacă de momentul bun.

Ce soiuri de avocado există și care sunt cele mai bune Există mai multe soiuri de avocado, iar ele pot fi destul de diferite între ele. Printre cele mai cunoscute se numără Bacon, Fuerte, Gem, Gwen, Hass, Lamb Hass, Pinkerton, Reed și Zutano. Aceste soiuri diferă prin formă, coajă, mărime, sâmbure, textură și perioadă de recoltare. De exemplu, Hass are coajă denivelată și se închide la culoare când se coace. Fuerte are formă de pară și coajă mai netedă. Bacon rămâne verde, chiar și când este copt. Pinkerton are sâmbure mic, ceea ce înseamnă mai multă pulpă în interior. Reed este mai mare, rotund și apare mai ales vara și la început de toamnă. De aceea, atunci când alegi avocado, este bine să ții cont și de soi, nu doar de culoare. Dacă vrei un avocado cremos, bun pentru guacamole, tartine, sosuri sau pentru a fi mâncat simplu, Hass rămâne una dintre cele mai sigure alegeri. Are textură fină, gust bogat, ușor de nucă, și este soiul cel mai des întâlnit în magazine. Se curăță relativ ușor, se pasează bine și merge foarte bine în preparatele în care vrei o consistență cremoasă. La Hass, culoarea ajută mai mult decât la alte soiuri. Când este copt, coaja devine verde foarte închis sau aproape neagră. Totuși, și aici trebuie făcut testul cu palma. Dacă este negru, dar foarte moale, poate fi deja prea copt. Shepard este un soi cu coajă verde, care rămâne verde chiar și atunci când este copt. De aceea, la acest tip de avocado nu te poți ghida după culoare. Trebuie verificat tot prin apăsare ușoară. Pulpa lui este mai fermă și avocado își păstrează forma mai bine după tăiere. În plus, se înnegrește mai greu decât Hass, ceea ce îl face potrivit pentru salate, sandvișuri, boluri sau felii puse pe toast. Dacă vrei bucăți frumoase de avocado, care să nu se zdrobească imediat, Shepard poate fi o alegere foarte bună. Nu este la fel de cremos ca Hass, dar este practic atunci când vrei felii curate și aspect plăcut în farfurie. Alte soiuri pe care le poți găsi în magazine · Fuerte este un soi clasic, cu formă de pară și coajă netedă. Este apreciat pentru gustul lui bun și pentru textura plăcută. · Bacon are coajă verde, este de mărime medie și are coajă netedă. Pentru că rămâne verde, nu trebuie verificat doar după culoare, ci și după fermitate. · Pinkerton are un sâmbure mic, ceea ce înseamnă că oferă mai multă pulpă. Reed este mai mare, rotund și poate fi o alegere bună atunci când vrei un avocado cu mult conținut în interior. Nu există un singur avocado care să fie cel mai bun pentru toate situațiile. Totul depinde de cum vrei să îl mănânci. Pentru gust cremos, tartine, sosuri și guacamole, Hass este alegerea cea mai potrivită. Pentru felii, salate și preparate în care vrei ca bucățile să rămână frumoase, Shepard poate fi mai bun. Pentru un fruct mare, cu multă pulpă, merită căutate soiuri precum Reed sau Pinkerton, dacă le găsești. Cum se păstrează avocado ca să se coacă uniform Avocado necopt se păstrează la temperatura camerei, pe blat sau într-un bol de fructe. Nu este bine să îl bagi la frigider înainte să se coacă, pentru că frigul încetinește procesul. Dacă este pus prea devreme la rece, avocado poate rămâne tare și nu mai ajunge la textura aceea cremoasă pe care o cauți. De aceea, cel mai bine este să îl lași să se coacă natural, într-un loc potrivit din casă. Frigiderul este util abia după ce fructul a ajuns la gradul de coacere dorit. Atunci îl poți muta la rece ca să nu se înmoaie prea repede. Cel mai bine este să ții avocado pe blat, într-un loc ferit de temperaturi extreme. Nu îl pune lângă o sursă de căldură și nici în bătaia directă a soarelui. Un avocado necopt se coace, de obicei, în câteva zile, dacă este lăsat la temperatura camerei. În multe cazuri, poate avea nevoie de 4 sau 5 zile, dar timpul depinde de cât de tare era când l-ai cumpărat. Important este să îl verifici zilnic. Uneori se poate înmuia mai repede decât te aștepți, mai ales dacă era deja aproape copt în magazin. Când începe să cedeze ușor la apăsare, este momentul să îl folosești sau să îl muți la frigider. Dacă vrei să grăbești coacerea, poți pune avocado într-o pungă de hârtie, alături de o banană, un măr sau un kiwi. Aceste fructe eliberează etilenă, un gaz natural care ajută fructele să se coacă mai repede. Punga de hârtie păstrează etilena mai aproape de avocado și, astfel, procesul poate fi accelerat. Este o metodă simplă și mai sigură decât alte trucuri care doar înmoaie fructul la suprafață. Chiar și așa, avocado trebuie verificat zilnic. Dacă îl lași prea mult, poate trece rapid de la „aproape copt” la prea moale. Nu este bine să pui avocado necopt în cuptor sau în cuptorul cu microunde ca să îl „coci” mai repede. Poate deveni mai moale, dar asta nu înseamnă că este copt cu adevărat. Procesul natural de coacere are nevoie de timp. Dacă îl forțezi prin căldură, pulpa se poate înmuia, dar gustul și textura pot rămâne neplăcute. Avocado poate avea în continuare un gust crud, chiar dacă pare mai moale. Când îl muți la frigider După ce avocado s-a copt, îl poți pune la frigider ca să îi încetinești coacerea. Dacă îl lași în continuare pe blat, se poate înmuia prea tare și poate trece de punctul bun. Un avocado copt poate fi ținut la frigider încă două sau trei zile, în funcție de cât de copt era când l-ai pus la rece. Frigiderul nu îl oprește complet din coacere, dar îl ajută să rămână bun pentru mai mult timp. De aceea, dacă ai cumpărat mai multe bucăți, le poți lăsa pe blat până ajung la textura potrivită, apoi le muți la frigider pe cele pe care nu le consumi imediat. Dacă ai tăiat avocado și nu îl consumi pe tot, stropește pulpa cu zeamă de lămâie sau lime. Apoi acoperă-l cât mai bine, astfel încât să intre cât mai puțin aer. Oxigenul este cel care face ca pulpa de avocado să se înnegrească. De aceea, este important ca partea tăiată să fie protejată. Poți folosi folie alimentară lipită bine de pulpă sau un recipient închis. După ce l-ai acoperit, pune avocado la frigider. Chiar și așa, cel mai bine este să îl consumi cât mai repede, pentru că un avocado tăiat nu rezistă la fel de bine ca unul întreg.

Beneficiile consumului de avocado pentru sănătate Avocado este un fruct mai gras decât altele, dar cea mai mare parte a grăsimilor pe care le conține sunt grăsimi nesaturate. Acestea sunt considerate mai bune pentru inimă, mai ales atunci când înlocuiesc grăsimile saturate din alimentație. Un avocado mediu are destul de multe calorii, dar vine și cu fibre, potasiu și alți nutrienți. De aceea, poate avea loc într-o alimentație echilibrată, dacă este consumat în cantități potrivite. Nu trebuie privit ca un aliment miraculos, dar poate fi o alegere bună atunci când înlocuiește produse mai grele, precum untul, brânzeturile foarte grase sau sosurile bogate în grăsimi saturate, notează BHF.org. Bun pentru inimă, mai ales când înlocuiește alte grăsimi Avocado poate fi util într-o alimentație prietenoasă cu inima, mai ales atunci când este folosit în locul unor grăsimi mai puțin sănătoase. De exemplu, poate înlocui untul pe pâine sau sosurile grele dintr-o masă. Grăsimile din avocado sunt în mare parte mononesaturate. Acestea pot ajuta la menținerea unui nivel mai bun al colesterolului, atunci când fac parte dintr-o alimentație echilibrată. Important este să nu adaugi avocado peste o masă deja foarte bogată în grăsimi. Cel mai bine este să îl folosești ca înlocuitor, nu ca un plus pus peste orice. Fibre, sațietate și digestie Avocado conține fibre, iar acest lucru îl face mai sățios. Cu alte cuvinte, te poate ajuta să te simți plin pentru mai mult timp, mai ales dacă îl incluzi într-o masă echilibrată. Fibrele sunt importante și pentru digestie. Ele ajută organismul să funcționeze mai bine și pot susține un tranzit normal. Avocado se potrivește bine în tipare alimentare sănătoase, cum sunt dieta mediteraneană sau dieta DASH. Poate fi pus în salate, pe pâine integrală, în boluri cu legume sau lângă ouă, pește ori pui. Potasiu, vitamine și minerale Avocado aduce potasiu, vitamina E, vitamine din grupul B și alte substanțe nutritive. Potasiul este important pentru organism și este legat de controlul tensiunii arteriale. O jumătate de avocado mediu poate aduce vitamine, minerale și fibre, fără să fie nevoie de o porție foarte mare. De aceea, porția contează. Nu trebuie să mănânci mult ca să beneficiezi de nutrienții lui. Într-o masă simplă, avocado poate adăuga gust, textură și sațietate. Merge bine în combinații ușoare, cu legume, pâine integrală, ouă, pește sau iaurt. Ce spun studiile despre consumul regulat Unele studii au observat că persoanele care consumă avocado regulat pot avea un risc mai mic de boli cardiovasculare, comparativ cu cele care îl mănâncă rar sau deloc. Totuși, acest lucru nu înseamnă că avocado, singur, previne bolile de inimă. Este vorba despre o asociere observată într-un studiu de lungă durată. Cu alte cuvinte, avocado poate fi parte dintr-un stil alimentar mai sănătos, dar nu trebuie tratat ca o garanție. Contează întreaga alimentație, nu un singur aliment. Dacă avocado este consumat alături de legume, cereale integrale, pește, carne slabă sau alte alimente simple, poate contribui la o masă mai echilibrată.

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